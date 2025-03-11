FC 25 : Patch #10, tous les ajouts et changements de la mise à jour du 11 mars

Découvrez tous les changements de la mise à jour du 11 mars de FC 25, qui modifie certains éléments importants tout en ajoutant certaines choses au jeu de foot.

Patch notes MàJ #10 FC 25 Nouveautés Un nouveau Style de jeu/Style de jeu+ Tir rasant appuyé.

Une réduction de la précision des passes lobées précises.

Le retour du légendaire triumvirat de la Roma dans Football Ultimate Team et l'ajout de Franz Beckenbauer en tant qu'ICÔNE.

De nouveaux éléments j. Super-remp. avec Collectif max. lors de leur entrée en jeu.

Le retour du XI de légende dans Coup d'envoi et l'ajout de la sélection nationale féminine du Canada.

L'augmentation de la limite de niveau des Clubs de 20 et l'ajout de nouvelles installations.

Le nouveau match amical UT Live "Cible" inspiré par le Style de jeu Tir rasant appuyé.

La mise à jour de l'IU du mode Carrière et du choix d'ICÔNE dans Carrière de pro.

Un style visuel actualisé avec un menu principal repensé, des animations de coups de pied arrêtés et de nouveaux Grands Fans dans la foule. Certains de ces changements seront actifs dans les prochains jours, après une mise à jour du serveur.



Jouabilité Ajout du Style de jeu/Style de jeu+ Tir rasant appuyé. Ce Style de jeu affecte les tirs effectués avec un appui rapide sur la commande de tir. Ses effets sont : Tirs nettement plus précis. Vitesse du ballon légèrement plus élevée. Temps de réaction des éléments j. pour tirer légèrement plus rapide. Le Style de jeu+ Tir rasant appuyé a les mêmes effets que ci-dessus, mais en plus efficace.

Précision légèrement réduite des passes lobées précises à pleine puissance.

Augmentation significative de la précision des dégagements de la tête.

L'IA tend désormais à plus tirer et de plus loin si l'occasion se présente. Correction des problèmes suivants Parfois, les tirs de l'IA pouvaient être moins précis que prévu dans les situations où la frappe n'était pas contestée. Ce problème était plus fréquent dans les niveaux Pro et Champion.

Dans certaines situations, la défense de l'IA ne pressait pas le porteur comme prévu. Cela se produisait surtout dans des scénarios de hors-jeu potentiel, où la défense de l'IA jouait trop la ligne de hors-jeu plutôt que d'essayer de contester une menace offensive.

De mauvaises animations d'arrêt du gardien pouvaient parfois se déclencher en essayant de fermer l'angle près des poteaux.

Amélioration des situations où les défenseurs IA ne se positionnaient pas toujours comme prévu sur une tête.

Dans de rares cas, l'animation du Geste technique pouvait ne pas être aussi réactive que prévu. Ultimate Team Correction des problèmes suivants Participer à un entraînement Rush dans Apprendre à jouer pouvait lancer Clashs d'équipes avec un mauvais statut.

Dans certains cas, la navigation dans l'onglet Points FC de la boutique pouvait être ralentie.

Lors de la recherche d'un élément j. dans Évolutions, la touche de recherche entrait en conflit avec EA Connect.

Correction de problèmes de stabilité lors de la sélection d'éléments j. dans Rush, de la participation à un match ou en marquant des buts dans Clashs d'équipes. Clubs Correction des problèmes suivants Un problème de stabilité pouvait se produire à la mi-temps.

Dans certaines situations, les éléments j. pouvaient disparaître en match.

Certaines familiarités de l'IA avec un rôle ne fonctionnaient pas comme prévu dans les matchs libres. Mode Carrière Voici les changements apportés Mise à jour de l'UI de l'accueil. Réduction de la taille de la liste de tâches. Ajout des matchs à venir et des classements à l'écran.

Correction des problèmes suivants Un problème de stabilité pouvait se produire après avoir commencé une nouvelle saison.

Lors de la négociation du montant du transfert d'un élément j. en gérant un club de Premier League, le montant sélectionné à l'écran Offre était invisible.

En regardant un élément j. sur le Réseau de recrutement, les caractéristiques Style de jeu+ des éléments j. repérés s'affichaient en dernier.

Parfois, de mauvaises équipes apparaissaient dans les matchs d'UWCL. Général, Audio et visuel Voici les changements apportés : Ajout du nouveau XI de légende aux matchs amicaux en ligne et à Coup d'envoi.

Ajout de la sélection nationale féminine du Canada à Coup d'envoi, aux matchs amicaux en ligne et aux Saisons en ligne. Correction des problèmes suivants : Les curseurs de l'IA ne s'affichaient pas toujours correctement dans le menu Pause du match, il s'agissait d'un problème purement visuel.

Correction de cas d'apparition de mauvais texte et de collisions d'interface.

Correction de différents problèmes de stabilité susceptibles de se produire.

Electronic Arts continue d'améliorer. De nombreuses choses sont ajoutées avec la mise à jour du 11 mars, laquelle modifie le gameplay et ajoute des fonctionnalités, qui devraient faire plaisir à tous les joueurs.Ici, un nouveau style de jeu qui fera des ravages est implanté, une Icône fait son retour tandis qu'un nouveau mode sera aussi disponible. Vous pouvez retrouver les détails en dessous du, qui est disponible sur toutes les plateformes.