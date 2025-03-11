FC 25 : Patch #10, tous les ajouts et changements de la mise à jour du 11 mars

FC 25 : Patch #17, les détails de la mise à jour du 2 juillet
Découvrez tous les changements de la mise à jour du 2 juillet de FC 25, qui modifie certains éléments du gameplay et corrige quelques problèmes.
Patch notes MàJ #10 FC 25
Nouveautés
Certains de ces changements seront actifs dans les prochains jours, après une mise à jour du serveur.
- Un nouveau Style de jeu/Style de jeu+ Tir rasant appuyé.
- Une réduction de la précision des passes lobées précises.
- Le retour du légendaire triumvirat de la Roma dans Football Ultimate Team et l'ajout de Franz Beckenbauer en tant qu'ICÔNE.
- De nouveaux éléments j. Super-remp. avec Collectif max. lors de leur entrée en jeu.
- Le retour du XI de légende dans Coup d'envoi et l'ajout de la sélection nationale féminine du Canada.
- L'augmentation de la limite de niveau des Clubs de 20 et l'ajout de nouvelles installations.
- Le nouveau match amical UT Live "Cible" inspiré par le Style de jeu Tir rasant appuyé.
- La mise à jour de l'IU du mode Carrière et du choix d'ICÔNE dans Carrière de pro.
- Un style visuel actualisé avec un menu principal repensé, des animations de coups de pied arrêtés et de nouveaux Grands Fans dans la foule.
Jouabilité
- Ajout du Style de jeu/Style de jeu+ Tir rasant appuyé.
- Ce Style de jeu affecte les tirs effectués avec un appui rapide sur la commande de tir. Ses effets sont :
- Tirs nettement plus précis.
- Vitesse du ballon légèrement plus élevée.
- Temps de réaction des éléments j. pour tirer légèrement plus rapide.
- Le Style de jeu+ Tir rasant appuyé a les mêmes effets que ci-dessus, mais en plus efficace.
- Précision légèrement réduite des passes lobées précises à pleine puissance.
- Augmentation significative de la précision des dégagements de la tête.
- L'IA tend désormais à plus tirer et de plus loin si l'occasion se présente.
Correction des problèmes suivants
- Parfois, les tirs de l'IA pouvaient être moins précis que prévu dans les situations où la frappe n'était pas contestée.
- Ce problème était plus fréquent dans les niveaux Pro et Champion.
- Dans certaines situations, la défense de l'IA ne pressait pas le porteur comme prévu.
- Cela se produisait surtout dans des scénarios de hors-jeu potentiel, où la défense de l'IA jouait trop la ligne de hors-jeu plutôt que d'essayer de contester une menace offensive.
- De mauvaises animations d'arrêt du gardien pouvaient parfois se déclencher en essayant de fermer l'angle près des poteaux.
- Amélioration des situations où les défenseurs IA ne se positionnaient pas toujours comme prévu sur une tête.
- Dans de rares cas, l'animation du Geste technique pouvait ne pas être aussi réactive que prévu.
Ultimate Team
Correction des problèmes suivants
- Participer à un entraînement Rush dans Apprendre à jouer pouvait lancer Clashs d'équipes avec un mauvais statut.
- Dans certains cas, la navigation dans l'onglet Points FC de la boutique pouvait être ralentie.
- Lors de la recherche d'un élément j. dans Évolutions, la touche de recherche entrait en conflit avec EA Connect.
- Correction de problèmes de stabilité lors de la sélection d'éléments j. dans Rush, de la participation à un match ou en marquant des buts dans Clashs d'équipes.
Clubs
Correction des problèmes suivants
- Un problème de stabilité pouvait se produire à la mi-temps.
- Dans certaines situations, les éléments j. pouvaient disparaître en match.
- Certaines familiarités de l'IA avec un rôle ne fonctionnaient pas comme prévu dans les matchs libres.
Mode Carrière
Voici les changements apportés
- Mise à jour de l'UI de l'accueil.
- Réduction de la taille de la liste de tâches.
- Ajout des matchs à venir et des classements à l'écran.
Correction des problèmes suivants
- Un problème de stabilité pouvait se produire après avoir commencé une nouvelle saison.
- Lors de la négociation du montant du transfert d'un élément j. en gérant un club de Premier League, le montant sélectionné à l'écran Offre était invisible.
- En regardant un élément j. sur le Réseau de recrutement, les caractéristiques Style de jeu+ des éléments j. repérés s'affichaient en dernier.
- Parfois, de mauvaises équipes apparaissaient dans les matchs d'UWCL.
Général, Audio et visuel
Voici les changements apportés :
- Ajout du nouveau XI de légende aux matchs amicaux en ligne et à Coup d'envoi.
- Ajout de la sélection nationale féminine du Canada à Coup d'envoi, aux matchs amicaux en ligne et aux Saisons en ligne.
Correction des problèmes suivants :
- Les curseurs de l'IA ne s'affichaient pas toujours correctement dans le menu Pause du match, il s'agissait d'un problème purement visuel.
- Correction de cas d'apparition de mauvais texte et de collisions d'interface.
- Correction de différents problèmes de stabilité susceptibles de se produire.
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