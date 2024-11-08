FC 25 offre des cartes incroyablement fortes (dont Mbappé), pour une durée limitée, ne les ratez pas



le 08 novembre 2024 à 11h50 Publié par Corentin Rimbert le 08 novembre 2024 à 11h50

Pour célébrer le Ballon d'or, EA Sports offre à la communauté deux très belles cartes aux joueurs de FC 25, pour une durée limitée. Ne tardez pas pour aller les récupérer.