FC 25 offre des cartes incroyablement fortes (dont Mbappé), pour une durée limitée, ne les ratez pas

Pour célébrer le Ballon d'or, EA Sports offre à la communauté deux très belles cartes aux joueurs de FC 25, pour une durée limitée. Ne tardez pas pour aller les récupérer.
Si le Ballon d'or a été dévoilé le 28 octobre dernier, ce n'est que ce week-end qu'il est célébré dans FC 25
, avec la possibilité pour les joueurs de récupérer deux cartes, plutôt très fortes, parmi un choix de 20 joueurs. Une aubaine pour améliorer son équipe ces prochains jours et tenter de performer, notamment en FUT Champion.
FC 25 fête le Ballon d'or en offrant de belles cartes aux joueurs
Aitana Bonmatí chez les femmes, Rodri chez les hommes, l'Espagne a été célébrée comme il se devait après une saison de football remarquable, bien que certains auraient souhaité voir Vinícius Júnior remporter le trophée. C'est donc en toute logique que nous retrouvons nombre de ces joueurs espagnols ou évoluant dans le championnat dans ces choix, qui ne seront pas faciles à faire.
Tous les joueurs, absolument tous, sans aucune exception, ont le droit de profiter de cet événement en jeu. Il suffit de lancer FC 25, et d'aller dans la boutique, pour découvrir deux choix de joueurs Ballon d'or en prêt
, un choix pour un joueur, et un autre pour une joueuse, parmi cinq propositions, sur les dix de chaque catégorie. Au total, voici les joueurs que nous retrouvons :
Chez les hommes
:
Chez les femmes
- 97 - - Rodri - MDC - Manchester City
- 95 - - Vinícius Júnior - AG - Real Madrid
- 95 - - Lamine Yamal - AD - Barcelone
- 95 - - Kane - BU - Bayern Munich
- 95 - - Rúben Dias - DC - Manchester City
- 95 - - Saliba - DC - Arsenal
- 95 - - Martínez - BU - Inter
- 95 - - Mbappé - BU - Real Madrid
- 95 - - Bellingham - MOC - Real Madrid
:
- 97 - - Aitana Bonmatí - MC - Barcelone
- 95 - James - AD - Chelsea
- 95 - - Hansen - AD - Barcelone
- 95 - -Horan - MC - OL
- 95 - -Rodman - AD - Spirit de Washington
- 95 - - Katoto - BU - PSG
- 95 - - Smith - BU - Thorns de Portland
- 95 - - Salma Paralluelo - AG - Barcelone
- 95 - - Tarciane - DC - Dash de Houston
- 95 - - Gwinn - DD - Bayern Munich
Avec de la chance, les propositions vous permettront d'ajouter deux joueurs de qualité à votre équipe, pour performer durant ce week-end et notamment FUT Champion, qui s'annonce particulièrement compliqué.
Ces cartes en prêt ne sont pas limitées en utilisation par un nombre de matchs, mais en temps. Tous les joueurs pourront les utiliser, aussi souvent qu'ils le veulent, jusqu'au mardi 12 novembre 2024, dans n'importe quel mode de jeu
.
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