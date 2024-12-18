FC 25 offre à tous les joueurs une carte 89 très puissante

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 décembre 2024 à 12h40
Electronic Arts a annoncé que tous les joueurs sont éligibles pour récupérer gratuitement une carte notée 89, mais aussi une icône en prêt.
FC 25 offre à tous les joueurs une carte 89 très puissante
EA Sports aime remercier les joueurs tout en célébrant ses stars, celles du ballon rond. Chaque année, ce sont différents footballeurs ayant marqué qui figurent sur les jaquettes du jeu, et pour FC 25, nous avons notamment eu le droit à Jude Bellingham, qui se retrouve sur la version standard, mais aussi la version Ultimate, accompagné par quatre autres top joueurs : Aitana Bonmatí, David Beckham, Gianluigi Buffon et Zinédine Zidane.

Tous ces joueurs pourront être récupérés, via des choix, par la communauté.

Récupérez une belle carte de Bellingham ou Bonmatí dans FC 25

Pour mettre en avant ses stars, tous les joueurs pourront obtenir une carte de Bellingham ou Bonmatí notée 89 et avec de jolies statistiques (au choix). Pour ce faire, il suffit de jouer à FC 25 avant le 17 janvier 2025.

Si tel est le cas, vous obtiendrez alors la possibilité de récupérer l'une de ces deux cartes. Celles-ci n'ont pas de limite de temps ou de match, mais elles seront invendables, tout naturellement.
En parallèle, les joueurs auront également un choix à faire pour obtenir l'un des trois icônes, en prêt pour 25 matchs. Il s'agit, comme vous vous en doutez, de David Beckham, Gianluigi Buffon et Zinédine Zidane. Le premier a une note de 88, le deuxième de 91 et enfin 94 pour le dernier.

fc25-cartes-gratuites
Vos choix seront proposés sous la forme de deux Pick Packs à partir du 17 décembre, après votre connexion.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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