FC 25 offre à tous les joueurs une carte 89 très puissante



le 18 décembre 2024 à 12h40 Publié par Corentin Rimbert le 18 décembre 2024 à 12h40

Electronic Arts a annoncé que tous les joueurs sont éligibles pour récupérer gratuitement une carte notée 89, mais aussi une icône en prêt.