FC 25 : MàJ de mi-saison du 16 janvier, tous les détails

FC 25 : Patch #17, les détails de la mise à jour du 2 juillet
Découvrez tous les changements de la mise à jour du 2 juillet de FC 25, qui modifie certains éléments du gameplay et corrige quelques problèmes.
MàJ du 16 janvier de FC 25La mise à jour de jouabilité est désormais disponible avec la refonte de mi-saison la plus importante jamais effectuée basée sur vos commentaires, notamment :
- Mises à jour majeures des principales mécaniques de jeu, comme les passes, les tirs, le poste de gardien et la défense.
- Correction de problèmes comme les DEF rattrapant trop facilement les porteurs du ballon.
- Une attaque plus fluide, vous permettant de faire vivre plus facilement le ballon.
- Réduction des récupérations après un tacle et des interceptions par l'IA.
Jouabilité
Voici les changements apportés
- Réduction significative de l'efficacité des passes en profondeur lobées en première intention.
- Les athlètes peuvent venir plus vite en soutien s'ils maîtrisent leur rôle.
- Amélioration de l'intelligence des partenaires IA concernant les appels et les courses de soutien.
- Amélioration de la qualité des appels des partenaires IA pour éviter le hors-jeu.
- Les partenaires IA ralentissent mieux leurs courses lorsqu'ils sont près de la ligne et reviennent plus vite d'une position de hors-jeu.
- Amélioration de l'efficacité des ATT Intérieur et Avancé.
- Les ATT peuvent avancer plus loin sur le terrain.
- Les ATT évaluent mieux quand courir vers une zone ou occuper une position.
- Les athlètes en attaque peuvent désormais se rendre dans des zones offensives près des autres ATT au lieu d'arrêter leur course.
- Les athlètes en attaque peuvent continuer leurs courses plus souvent, sauf dans les scénarios de hors-jeu.
- Amélioration de la précision et de la vitesse des frappes dans la surface pour les tirs classiques et en finesse.
- Légère amélioration de la précision des tirs en finesse et classiques sans difficulté dans la surface.
- Légère augmentation de l'impact des attributs sur la précision des tirs en finesse effectués par les athlètes sans le Style de jeu Tir en finesse ou Tir en finesse+.
- Plusieurs changements ont été effectués pour réduire les récupérations après un tacle (lorsque l'adversaire récupère le ballon après le tacle du DEF).
- Les DEF avec le Style de jeu Anticipation tendent désormais à tacler le ballon vers un partenaire avec plus d'espace si arrêter le ballon sur place est désavantageux.
- Amélioration de la qualité des touches du ballon des DEF sur les tacles.
- Dans certains cas, le porteur du ballon pouvait trébucher involontairement vers l'avant lors d'un tacle réussi, ce qui lui permettait de récupérer le ballon.
- Dans certains cas, le DEF pouvait trébucher en courant vers le ballon après un tacle réussi au lieu de le récupérer.
- Dans les matchs Ultimate Team et Saisons en ligne compétitifs, les DEF IA marqueront moins les porteurs du ballon et seront moins susceptibles de couvrir les angles de tir aux abords de la surface.
- Les courses déclenchées peuvent à nouveau être demandées lors des dribbles avec accélération contrôlée.
- Légère augmentation de la vitesse des passes à ras de terre normales.
- Augmentation significative de l'efficacité des passes en profondeur semi-assistées.
- Légère augmentation de la précision des passes courtes à ras de terre vers les athlètes démarqués.
- Précision légèrement réduite des remises de la tête dans les duels aériens.
- Réduction plus importante de la fréquence des interceptions réussies par les athlètes IA.
- Les défenseurs se concentreront davantage sur le marquage individuel en cas de défense sur contre-attaque après un corner.
- Ce changement a pour objectif d'améliorer l'efficacité du placement défensif face aux contre-attaques après un corner.
- Les MD/MG avec le rôle Ailier équilibré peuvent descendre plus bas en défense.
- Les GB se positionnent désormais légèrement plus près du premier poteau.
- Ce changement devrait permettre aux GB de couvrir plus efficacement les tirs au premier poteau.
Correction des problèmes suivants
- Correction des cas où les athlètes rattrapaient le porteur du ballon alors que ses attributs Rapidité étaient plus élevés.
- Dans certains cas, le porteur du ballon pouvait trébucher involontairement vers l'avant après un tacle réussi, ce qui lui permettait de récupérer le ballon à tort.
- Les GB s'écartaient parfois du premier poteau lors de tirs avec un angle fermé.
- Les faux latéraux pouvaient rester trop longtemps dans l'axe quand l'équipe perdait le ballon.
- Ils chercheront désormais immédiatement à revenir à leur poste de DG/DD.
- Les passes à ras de terre peu appuyées étaient parfois envoyées à des athlètes plus éloignés que prévu.
- Les passes moyennement appuyées se concentraient parfois trop sur la commande de visée plutôt que sur la puissance générée.
- Correction de certains cas où les passes et les tirs en première intention étaient moins réactifs que prévu lorsque l'action était demandée en retard.
- Réduction de l'efficacité des tacles par-derrière dans certaines situations.
- Parfois, le porteur du ballon pouvait pousser le ballon trop loin de lui-même en pivotant.
- L'athlète pouvait passer à côté du ballon en effectuant un petit pont en trottinant ou lors de dribbles latéraux.
- L'appel de partenaire pour qu'il décroche ne fonctionnait pas toujours comme prévu sur les ailes.
- Dans certains cas, les défenseurs ne se positionnaient pas correctement lors d'une tentative de suivi des appels de balle, entraînant des courses en arrière lentes face au ballon.
- Correction des cas où les athlètes se déplaçaient lentement malgré une demande de se déplacer rapidement ou d'accélérer.
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