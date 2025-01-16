FC 25 : MàJ de mi-saison du 16 janvier, tous les détails



le 16 janvier 2025 à 11h13 Publié par Corentin Rimbert le 16 janvier 2025 à 11h13

Retrouvez le patch notes et les détails de la mise à jour de FC 25 du 16 janvier, la plus importante à ce jour pour le jeu de foot.