FC 25 : Les joueurs Ultimate Succession sont disponibles

Florian Lelong Publié par Florian Lelong
le 06 décembre 2024 à 19h00
Les cartes Ultimate Succession, modifiant les statistiques de certains joueurs sur FC 25, sont dès maintenant disponibles dans les packs sur FUT 25.
FC 25 : Les joueurs Ultimate Succession sont disponibles

Ultimate Succession, qu'est-ce que c'est ?

Nouvelle promotion avec ce Ultimate Succession, qui ajoute non seulement des cartes de joueurs de base, mais aussi de nouvelles versions des cartes Héros et Icônes, de quoi permettre aux joueurs de packer des cartes très intéressantes dans FC 25.

Ici, le pitch est relativement simple : mettre en avant des joueurs actuels ou ancien qui ont permis à un club de se forger une réputation, glaner des titres ou encore de revenir sur le devant de la scène. Sous forme de lien, plus ou moins pertinent, entre les époques. 

Vous pouvez retrouver ci-dessous tous les joueurs Ultimate Succession disponibles durant l'événement.

Joueurs Ultimate Succession FC 25

Gardiens

  • 89 - Suisse Gregor Kobel - G - Borussia Dortmund
  • 85 - Suisse Roman Bürki - G - St. Louis CITY SC

Défenseurs

  • 90 - Brésil Marcos Aoás Corrêa - DC - Paris SG
  • 89 - France Selma Bacha - DG - OL
  • 88 - Allemagne Joshua Kimmich - DD - FC Bayern München
  • 87 - Allemagne Nico Schlotterbeck - DC - Borussia Dortmund
  • 86 - Suisse Manuel Akanji - DC - Manchester City
  • 86 - Japon Maya Yoshida - DC - LA Galaxy
  • 85 - Allemagne Christian Günter - DG - SC Freiburg
  • 85 - France Jordy Makengo - DG - SC Freiburg

Milieux

  • 92 - Argentine Lionel Messi - MOC - Inter Miami CF
  • 88 - Italie Sandro Tonali - MC - Newcastle Utd
  • 87 - Canada Desiree Scott - MDC - KC Current
  • 87 - Portugal João Maria Palhinha Gonçalves - MDC - FC Bayern München
  • 86 - Italie Luiz Frello Filho Jorge - MDC - Arsenal
  • 86 - Portugal William Silva de Carvalho - MDC - Real Betis
  • 85 - Uruguay Nicolás Lodeiro - MOC - Orlando City
  • 85 - Japon Wataru Endo - MDC - Liverpool

Attaquants

  • 89 - Espagne Lamine Yamal - AD - FC Barcelona
  • 88 - France Eugénie Le Sommer - BU - OL
  • 88 - France Marcus Thuram - BU - Lombardia FC
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    • 12 000 Points FC → 69,99 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.
Florian Lelong

Florian Lelong (Florian)

Développeur et fondateur de GAMEWAVE, je partage mes réflexions et analyses sur le monde du jeu vidéo dès que l'envie me prend. Passionné par les FPS et les MMORPG, j’ai également passé...

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