FC 25 : Les joueurs Ultimate Succession sont disponibles

Les cartes Ultimate Succession, modifiant les statistiques de certains joueurs sur FC 25, sont dès maintenant disponibles dans les packs sur FUT 25.

Ultimate Succession, qu'est-ce que c'est ?

Joueurs Ultimate Succession FC 25

Gardiens

89 - Gregor Kobel - G - Borussia Dortmund

- G - Borussia Dortmund 85 - Roman Bürki - G - St. Louis CITY SC

Défenseurs

90 - Marcos Aoás Corrêa - DC - Paris SG

- DC - Paris SG 89 - Selma Bacha - DG - OL

- DG - OL 88 - Joshua Kimmich - DD - FC Bayern München

- DD - FC Bayern München 87 - Nico Schlotterbeck - DC - Borussia Dortmund

- DC - Borussia Dortmund 86 - Manuel Akanji - DC - Manchester City

- DC - Manchester City 86 - Maya Yoshida - DC - LA Galaxy

- DC - LA Galaxy 85 - Christian Günter - DG - SC Freiburg

- DG - SC Freiburg 85 - Jordy Makengo - DG - SC Freiburg

Milieux

92 - Lionel Messi - MOC - Inter Miami CF

- MOC - Inter Miami CF 88 - Sandro Tonali - MC - Newcastle Utd

- MC - Newcastle Utd 87 - Desiree Scott - MDC - KC Current

- MDC - KC Current 87 - João Maria Palhinha Gonçalves - MDC - FC Bayern München

- MDC - FC Bayern München 86 - Luiz Frello Filho Jorge - MDC - Arsenal

- MDC - Arsenal 86 - William Silva de Carvalho - MDC - Real Betis

- MDC - Real Betis 85 - Nicolás Lodeiro - MOC - Orlando City

- MOC - Orlando City 85 - Wataru Endo - MDC - Liverpool

Attaquants

89 - Lamine Yamal - AD - FC Barcelona

- AD - FC Barcelona 88 - Eugénie Le Sommer - BU - OL

- BU - OL 88 - Marcus Thuram - BU - Lombardia FC





PS4 & PS5 Carte PSN de 5 € → 4,49 € au lieu de 5 €, soit 10 % de réduction. Carte PSN de 15 € → 13,39 € au lieu de 15 €, soit 11 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 35 € → 31,99 € au lieu de 35 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S 1050 Points FC → 0,99 € au lieu de 10 €, soit 90 % de réduction. 2800 Points FC → 17,25 € au lieu de 25 €, soit 31 % de réduction. 5900 Points FC → 34,99 € au lieu de 50 €, soit 30 % de réduction. 12 000 Points FC → 69,99 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.



Nouvelle promotion avec ce Ultimate Succession, qui ajoute non seulement des cartes de joueurs de base, mais aussi de nouvelles versions des cartes Héros et Icônes, de quoi permettre aux joueurs de packer des cartes très intéressantes dansIci, le pitch est relativement simple : mettre en avant des joueurs actuels ou ancien qui ont permis à un club de se forger une réputation, glaner des titres ou encore de revenir sur le devant de la scène. Sous forme de lien, plus ou moins pertinent, entre les époques.Vous pouvez retrouver ci-dessousdurant l'événement.Si vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire