FC 25 : Les joueurs Ultimate Succession sont disponibles

Les cartes Ultimate Succession, modifiant les statistiques de certains joueurs sur FC 25, sont dès maintenant disponibles dans les packs sur FUT 25.
Ultimate Succession, qu'est-ce que c'est ?
Nouvelle promotion avec ce Ultimate Succession, qui ajoute non seulement des cartes de joueurs de base, mais aussi de nouvelles versions des cartes Héros et Icônes, de quoi permettre aux joueurs de packer des cartes très intéressantes dans FC 25
.
Ici, le pitch est relativement simple : mettre en avant des joueurs actuels ou ancien qui ont permis à un club de se forger une réputation, glaner des titres ou encore de revenir sur le devant de la scène. Sous forme de lien, plus ou moins pertinent, entre les époques.
Vous pouvez retrouver ci-dessous tous les joueurs Ultimate Succession disponibles
durant l'événement.
Joueurs Ultimate Succession FC 25
Gardiens
- 89 - Gregor Kobel - G - Borussia Dortmund
- 85 - Roman Bürki - G - St. Louis CITY SC
Défenseurs
- 90 - Marcos Aoás Corrêa - DC - Paris SG
- 89 - Selma Bacha - DG - OL
- 88 - Joshua Kimmich - DD - FC Bayern München
- 87 - Nico Schlotterbeck - DC - Borussia Dortmund
- 86 - Manuel Akanji - DC - Manchester City
- 86 - Maya Yoshida - DC - LA Galaxy
- 85 - Christian Günter - DG - SC Freiburg
- 85 - Jordy Makengo - DG - SC Freiburg
Milieux
- 92 - Lionel Messi - MOC - Inter Miami CF
- 88 - Sandro Tonali - MC - Newcastle Utd
- 87 - Desiree Scott - MDC - KC Current
- 87 - João Maria Palhinha Gonçalves - MDC - FC Bayern München
- 86 - Luiz Frello Filho Jorge - MDC - Arsenal
- 86 - William Silva de Carvalho - MDC - Real Betis
- 85 - Nicolás Lodeiro - MOC - Orlando City
- 85 - Wataru Endo - MDC - Liverpool
Attaquants
- 89 - Lamine Yamal - AD - FC Barcelona
- 88 - Eugénie Le Sommer - BU - OL
- 88 - Marcus Thuram - BU - Lombardia FC
Si vous souhaitez acheter des Points FC
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