FC 25 : Les joueurs Trailblazers sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 01 novembre 2024 à 19h28
Les cartes Trailblazers, venant d'être dévoilées sur FC 25 par EA Sports, mettent à l'honneur les joueurs ayant eu un début de saison tonitruant.
FC 25 : Les joueurs Trailblazers sont disponibles

Trailblazers sur FC 25, qu'est-ce que c'est ?

Cette promotion, qui a été introduite l'an dernier dans FC 24, fait son retour dans FC 25 et met en avant les joueurs qui ont particulièrement brillé depuis le début de la saison, selon Electronic Arts. Nous y retrouvons

Tous ces joueurs, sans exception, sont dotés de nouveaux PlayStyles+, afin d'être encore meilleurs sur le terrain, en boostant certaines caractéristiques. Pas sûr que FC 25 ait besoin de tels joueurs alors qu'il n'est disponible que depuis un mois, mais avoir l'une de ces cartes dans son équipe sera un atout non négligeable…

Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des joueurs Trailblazers de FC 25, disponibles dans les packs et pour certains via les DCE ou Objectifs.

Les cartes Trailblazers FC 25

Team 2

Gardiens

  • 85 - France Brice Samba - G - RC Lens

Défenseurs

  • 89 - Brésil Gleison Bremer Silva Nascimento - DC - Juventus
  • 86 - Angleterre Lucy Bronze - DD - Chelsea
  • 85 - Côte d'Ivoire Emmanuel Agbadou - DC - Stade de Reims
  • 84 - Espagne Antonio José Raíllo Arenas - DC - RCD Mallorca
Milieux
  • 87 - Espagne Alejandro Grimaldo García - MG - Leverkusen
  • 87 - France Grace Geyoro - MC - Paris SG
  • 87 - États-Unis Trinity Rodman - MD - Washington Spirit
  • 86 - Suisse Denis Zakaria - MDC - AS Monaco
  • 85 - Espagne Borja Sainz Eguskiza - MG - Norwich
  • 85 - Roumanie Dennis Man - MD - Parma
  • 85 - France Enzo Millot - MOC - VfB Stuttgart
  • 84 - Argentine Nicolás Paz Martínez - MOC - Como

Attaquants

  • 92 - Brésil Vinícius José de Oliveira Júnior - AG - Real Madrid
  • 90 - Allemagne Alexandra Popp - BU - VfL Wolfsburg
  • 88 - France Ousmane Dembélé - AD - Paris SG
  • 87 - Colombie Luis Díaz - AG - Liverpool
  • 86 - Égypte Omar Marmoush - BU - Frankfurt
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Team 1

Gardien

  • 84 - Espagne Joan García Pons - G - RCD Espanyol

Défenseurs

  • 88 - Italie Alessandro Bastoni - DC - Lombardia FC
  • 88 - Brésil Gabriel dos S. Magalhães - DC - Arsenal
  • 85 - États-Unis Antonee Robinson - DG - Fulham
  • 84 - Espagne Óscar Mingueza García - DD - RC Celta

Milieux

  • 92 - Espagne Aitana Bonmatí Conca - MC - FC Barcelona
  • 88 - Angleterre Cole Palmer - MOC - Chelsea
  • 87 - Angleterre Georgia Stanway - MDC - FC Bayern München
  • 86 - Espagne Marcos Llorente Moreno - MD - Atlético de Madrid
  • 85 - Espagne Alejandro Baena Rodríguez - MG - Villarreal CF
  • 85 - Vénézuela Gabriela García - MDC - Atlético de Madrid

Attaquants

  • 93 - Norvège Erling Haaland - BU - Manchester City
  • 89 - Géorgie Khvicha Kvaratskhelia - AG - SSC Napoli
  • 87 - Angleterre Lauren Hemp - AG - Manchester City
  • 86 - Zambia Barbra Banda - BU - Orlando Pride
  • 86 - États-Unis Christian Pulisic - AD - Milano FC
  • 84 - Tunisie Elias Saad - AG - FC St. Pauli
  • 84 - Colombie Jhon Durán - BU - Aston Villa
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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