FC 25 : Les joueurs Trailblazers sont disponibles

Les cartes Trailblazers, venant d'être dévoilées sur FC 25 par EA Sports, mettent à l'honneur les joueurs ayant eu un début de saison tonitruant.

Trailblazers sur FC 25, qu'est-ce que c'est ?

Les cartes Trailblazers FC 25

Team 2

Gardiens

85 - Brice Samba - G - RC Lens

Défenseurs

89 - Gleison Bremer Silva Nascimento - DC - Juventus

- DC - Juventus 86 - Lucy Bronze - DD - Chelsea

- DD - Chelsea 85 - Emmanuel Agbadou - DC - Stade de Reims

- DC - Stade de Reims 84 - Antonio José Raíllo Arenas - DC - RCD Mallorca

87 - Alejandro Grimaldo García - MG - Leverkusen

- MG - Leverkusen 87 - Grace Geyoro - MC - Paris SG

- MC - Paris SG 87 - Trinity Rodman - MD - Washington Spirit

- MD - Washington Spirit 86 - Denis Zakaria - MDC - AS Monaco

- MDC - AS Monaco 85 - Borja Sainz Eguskiza - MG - Norwich

- MG - Norwich 85 - Dennis Man - MD - Parma

- MD - Parma 85 - Enzo Millot - MOC - VfB Stuttgart

- MOC - VfB Stuttgart 84 - Nicolás Paz Martínez - MOC - Como

Attaquants

92 - Vinícius José de Oliveira Júnior - AG - Real Madrid

- AG - Real Madrid 90 - Alexandra Popp - BU - VfL Wolfsburg

- BU - VfL Wolfsburg 88 - Ousmane Dembélé - AD - Paris SG

- AD - Paris SG 87 - Luis Díaz - AG - Liverpool

- AG - Liverpool 86 - Omar Marmoush - BU - Frankfurt

Team 1

Gardien

84 - Joan García Pons - G - RCD Espanyol

Défenseurs

88 - Alessandro Bastoni - DC - Lombardia FC

- DC - Lombardia FC 88 - Gabriel dos S. Magalhães - DC - Arsenal

- DC - Arsenal 85 - Antonee Robinson - DG - Fulham

- DG - Fulham 84 - Óscar Mingueza García - DD - RC Celta

Milieux

92 - Aitana Bonmatí Conca - MC - FC Barcelona

- MC - FC Barcelona 88 - Cole Palmer - MOC - Chelsea

- MOC - Chelsea 87 - Georgia Stanway - MDC - FC Bayern München

- MDC - FC Bayern München 86 - Marcos Llorente Moreno - MD - Atlético de Madrid

- MD - Atlético de Madrid 85 - Alejandro Baena Rodríguez - MG - Villarreal CF

- MG - Villarreal CF 85 - Gabriela García - MDC - Atlético de Madrid

Attaquants

93 - Erling Haaland - BU - Manchester City

- BU - Manchester City 89 - Khvicha Kvaratskhelia - AG - SSC Napoli

- AG - SSC Napoli 87 - Lauren Hemp - AG - Manchester City

- AG - Manchester City 86 - Barbra Banda - BU - Orlando Pride

- BU - Orlando Pride 86 - Christian Pulisic - AD - Milano FC

- AD - Milano FC 84 - Elias Saad - AG - FC St. Pauli

- AG - FC St. Pauli 84 - Jhon Durán - BU - Aston Villa

PS4 & PS5 Carte PSN de 5 € → 4,49 € au lieu de 5 €, soit 10 % de réduction. Carte PSN de 15 € → 13,39 € au lieu de 15 €, soit 11 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 35 € → 31,99 € au lieu de 35 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S 1050 Points FC → 0,99 € au lieu de 10 €, soit 90 % de réduction. 2800 Points FC → 17,25 € au lieu de 25 €, soit 31 % de réduction. 5900 Points FC → 34,99 € au lieu de 50 €, soit 30 % de réduction. 12 000 Points FC → 69,99 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.



Cette promotion, qui a été introduite l'an dernier dans FC 24, fait son retour dans FC 25 et met en avant les joueurs qui ont particulièrement brillé depuis le début de la saison, selon Electronic Arts. Nous y retrouvonsTous ces joueurs, sans exception, sont dotés de nouveaux PlayStyles+, afin d'être encore meilleurs sur le terrain, en boostant certaines caractéristiques. Pas sûr queait besoin de tels joueurs alors qu'il n'est disponible que depuis un mois, mais avoir l'une de ces cartes dans son équipe sera un atout non négligeable…Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des, disponibles dans les packs et pour certains via les DCE ou Objectifs.MilieuxSi vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limité, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire