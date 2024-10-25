FC 25 : Les joueurs Trailblazers sont disponibles

Les cartes Trailblazers, venant d'être dévoilées sur FC 25 par EA Sports, mettent à l'honneur les joueurs ayant eu un début de saison tonitruant.
Trailblazers sur FC 25, qu'est-ce que c'est ?
Cette promotion, qui a été introduite l'an dernier dans FC 24, fait son retour dans FC 25 et met en avant les joueurs qui ont particulièrement brillé depuis le début de la saison, selon Electronic Arts. Nous y retrouvons
Tous ces joueurs, sans exception, sont dotés de nouveaux PlayStyles+, afin d'être encore meilleurs sur le terrain, en boostant certaines caractéristiques. Pas sûr que FC 25
ait besoin de tels joueurs alors qu'il n'est disponible que depuis un mois, mais avoir l'une de ces cartes dans son équipe sera un atout non négligeable…
Vous retrouverez, ci-dessous, l'ensemble des joueurs Trailblazers de FC 25
, disponibles dans les packs et pour certains via les DCE ou Objectifs.
Les cartes Trailblazers FC 25
Team 2
Gardiens
- 85 - Brice Samba - G - RC Lens
Défenseurs
- 89 - Gleison Bremer Silva Nascimento - DC - Juventus
- 86 - Lucy Bronze - DD - Chelsea
- 85 - Emmanuel Agbadou - DC - Stade de Reims
- 84 - Antonio José Raíllo Arenas - DC - RCD Mallorca
Milieux
- 87 - Alejandro Grimaldo García - MG - Leverkusen
- 87 - Grace Geyoro - MC - Paris SG
- 87 - Trinity Rodman - MD - Washington Spirit
- 86 - Denis Zakaria - MDC - AS Monaco
- 85 - Borja Sainz Eguskiza - MG - Norwich
- 85 - Dennis Man - MD - Parma
- 85 - Enzo Millot - MOC - VfB Stuttgart
- 84 - Nicolás Paz Martínez - MOC - Como
Attaquants
- 92 - Vinícius José de Oliveira Júnior - AG - Real Madrid
- 90 - Alexandra Popp - BU - VfL Wolfsburg
- 88 - Ousmane Dembélé - AD - Paris SG
- 87 - Luis Díaz - AG - Liverpool
- 86 - Omar Marmoush - BU - Frankfurt
Team 1
Gardien
- 84 - Joan García Pons - G - RCD Espanyol
Défenseurs
- 88 - Alessandro Bastoni - DC - Lombardia FC
- 88 - Gabriel dos S. Magalhães - DC - Arsenal
- 85 - Antonee Robinson - DG - Fulham
- 84 - Óscar Mingueza García - DD - RC Celta
Milieux
- 92 - Aitana Bonmatí Conca - MC - FC Barcelona
- 88 - Cole Palmer - MOC - Chelsea
- 87 - Georgia Stanway - MDC - FC Bayern München
- 86 - Marcos Llorente Moreno - MD - Atlético de Madrid
- 85 - Alejandro Baena Rodríguez - MG - Villarreal CF
- 85 - Gabriela García - MDC - Atlético de Madrid
Attaquants
- 93 - Erling Haaland - BU - Manchester City
- 89 - Khvicha Kvaratskhelia - AG - SSC Napoli
- 87 - Lauren Hemp - AG - Manchester City
- 86 - Barbra Banda - BU - Orlando Pride
- 86 - Christian Pulisic - AD - Milano FC
- 84 - Elias Saad - AG - FC St. Pauli
- 84 - Jhon Durán - BU - Aston Villa
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