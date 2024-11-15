FC 25 : Les joueurs Track Stars sont disponibles

Les cartes Track Stars, modifiant les statistiques de certains joueurs sur FC 25, sont dès maintenant disponibles dans les packs sur le mode Ultimate Team.

Track Stars FC 25, qu'est-ce que c'est ?

Joueurs Track Stars FC 25

Gardiens

90 - Thibaut Courtois - G - Real Madrid

Défenseurs

91 - Lucimar da Silva Ferreira - DC - HERO

- DC - HERO 89 - Bixente Lizarazu - DG - HERO

- DG - HERO 89 - Theo Hernández - DG - Milano FC

- DG - Milano FC 88 - Iván Córdoba - DC - HERO

- DC - HERO 87 - Alphonso Davies - DG - FC Bayern München

- DG - FC Bayern München 87 - Iñigo Martínez Berridi - DC - FC Barcelona

- DC - FC Barcelona 86 - Becky Sauerbrunn - DC - Portland Timbers-Thorns

- DC - Portland Timbers-Thorns 86 - Micky van de Ven - DC - Spurs

- DC - Spurs 84 - Moïse Bombito - DC - OGC Nice

- DC - OGC Nice 84 - Thierry Rendall Correia - DD - Valencia CF

Milieux

89 - Jay-Jay Okocha - MOC - HERO

- MOC - HERO 87 - Granit Xhaka - MDC - Leverkusen

- MDC - Leverkusen 87 - Landon Donovan - MOC - HERO

- MOC - HERO 87 - Ludovic Giuly - MD - HERO

- MD - HERO 86 - Moussa Diaby - MD - Al Ittihad

- MD - Al Ittihad 86 - Sergej Milinkovic-Savic - MC - Al Hilal

- MC - Al Hilal 84 - Karim Adeyemi - MG - Borussia Dortmund

- MG - Borussia Dortmund 84 - Maxence Caqueret - MC - OL

Attaquants

90 - David Ginola - BU - HERO

- BU - HERO 88 - Harry Kewell - AG - HERO

- AG - HERO 88 - Joe Cole - AD - HERO

- AD - HERO 87 - Asisat Oshoala - BU - Bay FC

- BU - Bay FC 87 - Mayra Ramírez - BU - Chelsea

- BU - Chelsea 87 - Salma Celeste Paralluelo Ayingono - AG - FC Barcelona

- AG - FC Barcelona 86 - Federico Chiesa - AD - Liverpool

- AD - Liverpool 86 - Tabitha Chawinga - BU - OL

- BU - OL 86 - Tim Cahill - BU - HERO

- BU - HERO 85 - Anthony Gordon - AG - Newcastle Utd

- AG - Newcastle Utd 85 - Duván Zapata - BU - Torino





PS4 & PS5 Carte PS Store de 5 € → 4,49 € au lieu de 5 €, soit 10 % de réduction. Carte PS Store de 15 € → 13,39 € au lieu de 15 €, soit 11 % de réduction. Carte PS Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PS Store de 35 € → 31,99 € au lieu de 35 €, soit 9 % de réduction. Carte PS Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S 1050 Points FC → 0,99 € au lieu de 10 €, soit 90 % de réduction. 2800 Points FC → 17,25 € au lieu de 25 €, soit 31 % de réduction. 5900 Points FC → 34,99 € au lieu de 50 €, soit 30 % de réduction. 12 000 Points FC → 69,99 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.



En cette fin d'année 2024, Electronic Arts innove en proposant une toute nouvelle série de cartes dans, appelée. Comme souvent, les joueurs sélectionnés verront leurs statistiques être très légèrement boostées pour certains, voire largement pour les autres.Lesmettent en avant les joueurs qui se sont démarqués ces derniers temps, notamment par leur prouesse physique, que ce soit la vitesse, la taille ou dans les duels. Leurs notes dans différents attributs, que ce soit l'accélération, la vitesse de sprint, l'agilité, l'équilibre, la force, les sauts et même l'endurance seront donc revues à la hausse. En plus d'une belle liste de joueurs, nous retrouvons quelques cartes Héros supplémentaires.Vous pouvez retrouver ci-dessousdurant l'événement ci-dessous.Si vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limité, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire