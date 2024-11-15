FC 25 : Les joueurs Track Stars sont disponibles

Les cartes Track Stars, modifiant les statistiques de certains joueurs sur FC 25, sont dès maintenant disponibles dans les packs sur le mode Ultimate Team.
Track Stars FC 25, qu'est-ce que c'est ?
En cette fin d'année 2024, Electronic Arts innove en proposant une toute nouvelle série de cartes dans FC 25
, appelée Track Stars
. Comme souvent, les joueurs sélectionnés verront leurs statistiques être très légèrement boostées pour certains, voire largement pour les autres.
Les cartes Track Stars FC 25
mettent en avant les joueurs qui se sont démarqués ces derniers temps, notamment par leur prouesse physique, que ce soit la vitesse, la taille ou dans les duels. Leurs notes dans différents attributs, que ce soit l'accélération, la vitesse de sprint, l'agilité, l'équilibre, la force, les sauts et même l'endurance seront donc revues à la hausse. En plus d'une belle liste de joueurs, nous retrouvons quelques cartes Héros supplémentaires.
Vous pouvez retrouver ci-dessous tous les joueurs Track Stars FC 25 disponibles
durant l'événement ci-dessous.
Joueurs Track Stars FC 25
Gardiens
- 90 - Thibaut Courtois - G - Real Madrid
Défenseurs
- 91 - Lucimar da Silva Ferreira - DC - HERO
- 89 - Bixente Lizarazu - DG - HERO
- 89 - Theo Hernández - DG - Milano FC
- 88 - Iván Córdoba - DC - HERO
- 87 - Alphonso Davies - DG - FC Bayern München
- 87 - Iñigo Martínez Berridi - DC - FC Barcelona
- 86 - Becky Sauerbrunn - DC - Portland Timbers-Thorns
- 86 - Micky van de Ven - DC - Spurs
- 84 - Moïse Bombito - DC - OGC Nice
- 84 - Thierry Rendall Correia - DD - Valencia CF
Milieux
- 89 - Jay-Jay Okocha - MOC - HERO
- 87 - Granit Xhaka - MDC - Leverkusen
- 87 - Landon Donovan - MOC - HERO
- 87 - Ludovic Giuly - MD - HERO
- 86 - Moussa Diaby - MD - Al Ittihad
- 86 - Sergej Milinkovic-Savic - MC - Al Hilal
- 84 - Karim Adeyemi - MG - Borussia Dortmund
- 84 - Maxence Caqueret - MC - OL
Attaquants
- 90 - David Ginola - BU - HERO
- 88 - Harry Kewell - AG - HERO
- 88 - Joe Cole - AD - HERO
- 87 - Asisat Oshoala - BU - Bay FC
- 87 - Mayra Ramírez - BU - Chelsea
- 87 - Salma Celeste Paralluelo Ayingono - AG - FC Barcelona
- 86 - Federico Chiesa - AD - Liverpool
- 86 - Tabitha Chawinga - BU - OL
- 86 - Tim Cahill - BU - HERO
- 85 - Anthony Gordon - AG - Newcastle Utd
- 85 - Duván Zapata - BU - Torino
Si vous souhaitez acheter des Points FC
dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limité, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming
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