FC 25 : Les joueurs Track Stars sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 15 novembre 2024 à 19h04
Les cartes Track Stars, modifiant les statistiques de certains joueurs sur FC 25, sont dès maintenant disponibles dans les packs sur le mode Ultimate Team.
FC 25 : Les joueurs Track Stars sont disponibles

Track Stars FC 25, qu'est-ce que c'est ?

En cette fin d'année 2024, Electronic Arts innove en proposant une toute nouvelle série de cartes dans FC 25, appelée Track Stars. Comme souvent, les joueurs sélectionnés verront leurs statistiques être très légèrement boostées pour certains, voire largement pour les autres.

Les cartes Track Stars FC 25 mettent en avant les joueurs qui se sont démarqués ces derniers temps, notamment par leur prouesse physique, que ce soit la vitesse, la taille ou dans les duels. Leurs notes dans différents attributs, que ce soit l'accélération, la vitesse de sprint, l'agilité, l'équilibre, la force, les sauts et même l'endurance seront donc revues à la hausse. En plus d'une belle liste de joueurs, nous retrouvons quelques cartes Héros supplémentaires.

Vous pouvez retrouver ci-dessous tous les joueurs Track Stars FC 25 disponibles durant l'événement ci-dessous.

Joueurs Track Stars FC 25

Gardiens

  • 90 - Belgique Thibaut Courtois - G - Real Madrid

Défenseurs

  • 91 - Brésil Lucimar da Silva Ferreira - DC - HERO
  • 89 - France Bixente Lizarazu - DG - HERO
  • 89 - France Theo Hernández - DG - Milano FC
  • 88 - Colombie Iván Córdoba - DC - HERO
  • 87 - Canada Alphonso Davies - DG - FC Bayern München
  • 87 - Espagne Iñigo Martínez Berridi - DC - FC Barcelona
  • 86 - États-Unis Becky Sauerbrunn - DC - Portland Timbers-Thorns
  • 86 - Pays-Bas Micky van de Ven - DC - Spurs
  • 84 - Canada Moïse Bombito - DC - OGC Nice
  • 84 - Portugal Thierry Rendall Correia - DD - Valencia CF

Milieux

  • 89 - Nigéria Jay-Jay Okocha - MOC - HERO
  • 87 - Suisse Granit Xhaka - MDC - Leverkusen
  • 87 - États-Unis Landon Donovan - MOC - HERO
  • 87 - France Ludovic Giuly - MD - HERO
  • 86 - France Moussa Diaby - MD - Al Ittihad
  • 86 - Serbie Sergej Milinkovic-Savic - MC - Al Hilal
  • 84 - Allemagne Karim Adeyemi - MG - Borussia Dortmund
  • 84 - France Maxence Caqueret - MC - OL

Attaquants

  • 90 - France David Ginola - BU - HERO
  • 88 - Australie Harry Kewell - AG - HERO
  • 88 - Angleterre Joe Cole - AD - HERO
  • 87 - Nigéria Asisat Oshoala - BU - Bay FC
  • 87 - Colombie Mayra Ramírez - BU - Chelsea
  • 87 - Espagne Salma Celeste Paralluelo Ayingono - AG - FC Barcelona
  • 86 - Italie Federico Chiesa - AD - Liverpool
  • 86 - Malawi Tabitha Chawinga - BU - OL
  • 86 - Australie Tim Cahill - BU - HERO
  • 85 - Angleterre Anthony Gordon - AG - Newcastle Utd
  • 85 - Colombie Duván Zapata - BU - Torino
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Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limité, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :
  • PS4 & PS5
    • Carte PS Store de 5 € → 4,49 € au lieu de 5 €, soit 10 % de réduction.
    • Carte PS Store de 15 € → 13,39 € au lieu de 15 €, soit 11 % de réduction.
    • Carte PS Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PS Store de 35 € → 31,99 € au lieu de 35 €, soit 9 % de réduction.
    • Carte PS Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
  • Xbox One & Xbox Series X|S
    • 1050 Points FC → 0,99 € au lieu de 10 €, soit 90 % de réduction.
    • 2800 Points FC → 17,25 € au lieu de 25 €, soit 31 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 34,99 € au lieu de 50 €, soit 30 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 69,99 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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