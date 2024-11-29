FC 25 : Les joueurs Thunderstruck sont disponibles

Les cartes Thunderstruck, modifiant les statistiques de certains joueurs sur FC 25, sont dès maintenant disponibles dans les packs sur FUT 25.

Thunderstruck, qu'est-ce que c'est ?

Athlètes Masculins 2 victoires du club sur les 5 prochains matchs → 2 Playstyles & Rôle+ Le club marque 6 buts sur les 5 prochains matchs → +1 de Gen et 1 Rôle+

Athlètes Féminins 1 victoire sur les 5 prochains matchs → 2 Playstyles & Rôle+ Le club marque 4 buts sur les 5 prochains matchs → 1 de Gen et 1 Rôle+



Joueurs Thunderstruck FC 25

Gardien

87 - Unai Simón Mendibil - G - Athletic Club

Défenseurs

89 - Sakina Karchaoui - DG - Paris SG

- DG - Paris SG 89 - William Saliba - DC - Arsenal

- DC - Arsenal 88 - Jules Koundé - DD - FC Barcelona

- DD - FC Barcelona 87 - Alex Greenwood - DC - Manchester City

- DC - Manchester City 86 - Nemanja Gudelj - DC - Sevilla FC

- DC - Sevilla FC 85 - Julian Ryerson - DD - Borussia Dortmund

Milieux

92 - Kevin De Bruyne - MC - Manchester City

- MC - Manchester City 91 - Marcus Rashford - MG - Manchester Utd

- MG - Manchester Utd 90 - Guro Reiten - MG - Chelsea

- MG - Chelsea 88 - Michael Olise - MD - FC Bayern München

- MD - FC Bayern München 87 - Robert Andrich - MDC - Leverkusen

- MDC - Leverkusen 86 - Brais Méndez Portela - MC - Real Sociedad

- MC - Real Sociedad 86 - Charles De Ketelaere - MOC - Bergamo Calcio

- MOC - Bergamo Calcio 86 - Conor Gallagher - MC - Atlético de Madrid

- MC - Atlético de Madrid 86 - Riccardo Orsolini - MD - Bologna

- MD - Bologna 85 - Christoph Baumgartner - MOC - RB Leipzig

- MOC - RB Leipzig 85 - Edon Zhegrova - MD - LOSC Lille

Attaquants

93 - Kylian Mbappé - BU - Real Madrid

- BU - Real Madrid 90 - Viktor Gyökeres - BU - Sporting CP

- BU - Sporting CP 85 - F. Evanilson de Lima Barbosa - BU - AFC Bournemouth





PS4 & PS5 Carte PSN de 5 € → 4,49 € au lieu de 5 €, soit 10 % de réduction. Carte PSN de 15 € → 13,39 € au lieu de 15 €, soit 11 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 35 € → 31,99 € au lieu de 35 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S 1050 Points FC → 0,99 € au lieu de 10 €, soit 90 % de réduction. 2800 Points FC → 17,25 € au lieu de 25 €, soit 31 % de réduction. 5900 Points FC → 34,99 € au lieu de 50 €, soit 30 % de réduction. 12 000 Points FC → 69,99 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.



Un peu plus d'un mois et demi après la sortie de FC 25, Electronic Arts propose une nouvelle série de cartes qui a été introduite l'an dernier, appelée, francisée en Fulgurance, dans le but de célébrer le Black Friday, l'une des périodes les plus fastes de FC 25. Comme souvent, les joueurs sélectionnés verront leurs statistiques être très légèrement boostées pour certains, voire largement pour les autres.Lesintroduisent des éléments joueurs et icônes dynamiques qui s'améliorent selon les résultats et performances de leur équipe dans la vie réelle.Vous pouvez retrouver ci-dessousdurant l'événement.Si vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire