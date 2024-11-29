FC 25 : Les joueurs Thunderstruck sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 novembre 2024 à 15h44
Les cartes Thunderstruck, modifiant les statistiques de certains joueurs sur FC 25, sont dès maintenant disponibles dans les packs sur FUT 25.
FC 25 : Les joueurs Thunderstruck sont disponibles

Thunderstruck, qu'est-ce que c'est ?

Un peu plus d'un mois et demi après la sortie de FC 25, Electronic Arts propose une nouvelle série de cartes qui a été introduite l'an dernier, appelée Thunderstruck, francisée en Fulgurance, dans le but de célébrer le Black Friday, l'une des périodes les plus fastes de FC 25. Comme souvent, les joueurs sélectionnés verront leurs statistiques être très légèrement boostées pour certains, voire largement pour les autres.

Les cartes Thunderstruck FC 25 introduisent des éléments joueurs et icônes dynamiques qui s'améliorent selon les résultats et performances de leur équipe dans la vie réelle.
  • Athlètes Masculins
    • 2 victoires du club sur les 5 prochains matchs → 2 Playstyles & Rôle+
    • Le club marque 6 buts sur les 5 prochains matchs → +1 de Gen et 1 Rôle+
  • Athlètes Féminins
    • 1 victoire sur les 5 prochains matchs → 2 Playstyles & Rôle+
    • Le club marque 4 buts sur les 5 prochains matchs → 1 de Gen et 1 Rôle+
Vous pouvez retrouver ci-dessous tous les joueurs Thunderstruck FC 25 disponibles durant l'événement.

Joueurs Thunderstruck FC 25

Gardien

  • 87 - Espagne Unai Simón Mendibil - G - Athletic Club

Défenseurs

  • 89 - France Sakina Karchaoui - DG - Paris SG
  • 89 - France William Saliba - DC - Arsenal
  • 88 - France Jules Koundé - DD - FC Barcelona
  • 87 - Angleterre Alex Greenwood - DC - Manchester City
  • 86 - Serbie Nemanja Gudelj - DC - Sevilla FC
  • 85 - Norvège Julian Ryerson - DD - Borussia Dortmund

Milieux

  • 92 - Belgique Kevin De Bruyne - MC - Manchester City
  • 91 - Angleterre Marcus Rashford - MG - Manchester Utd
  • 90 - Norvège Guro Reiten - MG - Chelsea
  • 88 - France Michael Olise - MD - FC Bayern München
  • 87 - Allemagne Robert Andrich - MDC - Leverkusen
  • 86 - Espagne Brais Méndez Portela - MC - Real Sociedad
  • 86 - Belgique Charles De Ketelaere - MOC - Bergamo Calcio
  • 86 - Angleterre Conor Gallagher - MC - Atlético de Madrid
  • 86 - Italie Riccardo Orsolini - MD - Bologna
  • 85 - Autriche Christoph Baumgartner - MOC - RB Leipzig
  • 85 - kos Edon Zhegrova - MD - LOSC Lille

Attaquants

  • 93 - France Kylian Mbappé - BU - Real Madrid
  • 90 - Suède Viktor Gyökeres - BU - Sporting CP
  • 85 - Brésil F. Evanilson de Lima Barbosa - BU - AFC Bournemouth
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Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :
  • PS4 & PS5
    • Carte PSN de 5 € → 4,49 € au lieu de 5 €, soit 10 % de réduction.
    • Carte PSN de 15 € → 13,39 € au lieu de 15 €, soit 11 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 35 € → 31,99 € au lieu de 35 €, soit 9 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
  • Xbox One & Xbox Series X|S
    • 1050 Points FC → 0,99 € au lieu de 10 €, soit 90 % de réduction.
    • 2800 Points FC → 17,25 € au lieu de 25 €, soit 31 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 34,99 € au lieu de 50 €, soit 30 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 69,99 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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