FC 25 : Les joueurs Thunderstruck sont disponibles

Les cartes Thunderstruck, modifiant les statistiques de certains joueurs sur FC 25, sont dès maintenant disponibles dans les packs sur FUT 25.
Thunderstruck, qu'est-ce que c'est ?
Un peu plus d'un mois et demi après la sortie de FC 25, Electronic Arts propose une nouvelle série de cartes qui a été introduite l'an dernier, appelée Thunderstruck
, francisée en Fulgurance, dans le but de célébrer le Black Friday, l'une des périodes les plus fastes de FC 25. Comme souvent, les joueurs sélectionnés verront leurs statistiques être très légèrement boostées pour certains, voire largement pour les autres.
Les cartes Thunderstruck FC 25
introduisent des éléments joueurs et icônes dynamiques qui s'améliorent selon les résultats et performances de leur équipe dans la vie réelle.
- Athlètes Masculins
- 2 victoires du club sur les 5 prochains matchs → 2 Playstyles & Rôle+
- Le club marque 6 buts sur les 5 prochains matchs → +1 de Gen et 1 Rôle+
- Athlètes Féminins
- 1 victoire sur les 5 prochains matchs → 2 Playstyles & Rôle+
- Le club marque 4 buts sur les 5 prochains matchs → 1 de Gen et 1 Rôle+
Vous pouvez retrouver ci-dessous tous les joueurs Thunderstruck FC 25 disponibles
durant l'événement.
Joueurs Thunderstruck FC 25
Gardien
- 87 - Unai Simón Mendibil - G - Athletic Club
Défenseurs
- 89 - Sakina Karchaoui - DG - Paris SG
- 89 - William Saliba - DC - Arsenal
- 88 - Jules Koundé - DD - FC Barcelona
- 87 - Alex Greenwood - DC - Manchester City
- 86 - Nemanja Gudelj - DC - Sevilla FC
- 85 - Julian Ryerson - DD - Borussia Dortmund
Milieux
- 92 - Kevin De Bruyne - MC - Manchester City
- 91 - Marcus Rashford - MG - Manchester Utd
- 90 - Guro Reiten - MG - Chelsea
- 88 - Michael Olise - MD - FC Bayern München
- 87 - Robert Andrich - MDC - Leverkusen
- 86 - Brais Méndez Portela - MC - Real Sociedad
- 86 - Charles De Ketelaere - MOC - Bergamo Calcio
- 86 - Conor Gallagher - MC - Atlético de Madrid
- 86 - Riccardo Orsolini - MD - Bologna
- 85 - Christoph Baumgartner - MOC - RB Leipzig
- 85 - Edon Zhegrova - MD - LOSC Lille
Attaquants
- 93 - Kylian Mbappé - BU - Real Madrid
- 90 - Viktor Gyökeres - BU - Sporting CP
- 85 - F. Evanilson de Lima Barbosa - BU - AFC Bournemouth
Si vous souhaitez acheter des Points FC
dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming
:
- PS4 & PS5
- Carte PSN de 5 € → 4,49 € au lieu de 5 €, soit 10 % de réduction.
- Carte PSN de 15 € → 13,39 € au lieu de 15 €, soit 11 % de réduction.
- Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN de 35 € → 31,99 € au lieu de 35 €, soit 9 % de réduction.
- Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Xbox One & Xbox Series X|S
- 1050 Points FC → 0,99 € au lieu de 10 €, soit 90 % de réduction.
- 2800 Points FC → 17,25 € au lieu de 25 €, soit 31 % de réduction.
- 5900 Points FC → 34,99 € au lieu de 50 €, soit 30 % de réduction.
- 12 000 Points FC → 69,99 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.
commentaire (0)