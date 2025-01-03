FC 25 : Les joueurs NumeroFUT sont disponibles

Les cartes NumeroFUT sont arrivées dans FC 25 et son mode Ultimate Team. Elles modifient grandement les statistiques de certains joueurs.
NumeroFUT FC 25, qu'est-ce que c'est ?
Après les fêtes de fin d'année et un peu de folie, Electronic Arts revient à quelque chose d'un peu plus simple et léger. Avec sa nouvelle campagne, qui arrive pour la première fois dans la licence, NumeroFUT, de nouvelles cartes mettent en avant certains joueurs ayant réalisé une bonne saison jusqu'à maintenant, avec une note revue à la hausse, parfois largement.
Vous pouvez retrouver ci-dessous tous les joueurs NumeroFUT disponibles dans les packs sur FC 25
durant l'événement. D'autres le seront par le biais des DCE.
Joueurs NumeroFUT FC 25
Team 1
Défenseurs
- 90 - Lewis Dunk - DC - Brighton
- 90 - María Pilar León Cebrián - DC - FC Barcelona
- 89 - Jonathan Tah - DC - Leverkusen
- 88 - Dante Bonfim Costa Santos - DC - OGC Nice
- 88 - Jorrel Hato - DC - Ajax
- 88 - Millie Bright - DC - Chelsea
- 87 - David López Silva - DC - Girona FC
- 87 - Evan Ndicka - DC - AS Roma
- 86 - Jen Beattie - DC - Bay FC
- 86 - Leonardo Balerdi - DC - OM
Milieux
- 92 - Rafael da Conceição Leão - MOC - Milano FC
- 90 - James Rodríguez - MOC - Rayo Vallecano
- 90 - Jill Roord - MOC - Manchester City
- 88 - James Maddison - MOC - Spurs
- 88 - Jess Fishlock - MOC - OL Reign
Attaquants
- 92 - Robert Lewandowski - BU - FC Barcelona
- 89 - Dušan Vlahovic - BU - Juventus
- 88 - Luuk de Jong - BU - PSV
- 87 - Gonçalo Matias Ramos - BU - Paris SG
- 86 - Mathilde Bourdieu - BU - Paris FC
Team 2
Gardiens
- 91 - Alisson Ramses Becker - G - Liverpool
- 90 - Alejandro Remiro Gargallo - G - Real Sociedad
- 90 - Christiane Endler - G - OL
- 90 - Jordan Pickford - G - Everton
- 90 - Kevin Trapp - G - Frankfurt
Défenseurs
- 91 - Éder Gabriel Militão - DG - Real Madrid
- 90 - Alejandro Balde Martínez - DG - FC Barcelona
- 89 - Waldemar Anton - DG - Borussia Dortmund
- 87 - Ko Itakura - DG - M'gladbach
- 86 - Mike van der Hoorn - DG - FC Utrecht
Milieux
- 92 - Antoine Griezmann - MD - Atlético de Madrid
- 90 - Juan Cuadrado - MD - Bergamo Calcio
- 89 - Jessica Naz - MD - Spurs
- 87 - Juan Miguel Jiménez López - MD - Real Betis
- 86 - Gabriel Tadeu Strefezza Rebelato - MD - Como
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- 12 000 Points FC → 0,99 € au lieu de 100 €, soit 99 % de réduction.
- PC
- 1050 Points FC → 1 € au lieu de 10 €, soit 90 % de réduction.
- 2800 Points FC → 1,99 € au lieu de 25 €, soit 92 % de réduction.
- 5900 Points FC → 8,99 € au lieu de 50 €, soit 82 % de réduction.
- 12 000 Points FC → 15,99 € au lieu de 100 €, soit 84 % de réduction.
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