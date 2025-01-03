FC 25 : Les joueurs NumeroFUT sont disponibles

Les cartes NumeroFUT sont arrivées dans FC 25 et son mode Ultimate Team. Elles modifient grandement les statistiques de certains joueurs.

NumeroFUT FC 25, qu'est-ce que c'est ?

Joueurs NumeroFUT FC 25

Team 1

Défenseurs

90 - Lewis Dunk - DC - Brighton

- DC - Brighton 90 - María Pilar León Cebrián - DC - FC Barcelona

- DC - FC Barcelona 89 - Jonathan Tah - DC - Leverkusen

- DC - Leverkusen 88 - Dante Bonfim Costa Santos - DC - OGC Nice

- DC - OGC Nice 88 - Jorrel Hato - DC - Ajax

- DC - Ajax 88 - Millie Bright - DC - Chelsea

- DC - Chelsea 87 - David López Silva - DC - Girona FC

- DC - Girona FC 87 - Evan Ndicka - DC - AS Roma

- DC - AS Roma 86 - Jen Beattie - DC - Bay FC

- DC - Bay FC 86 - Leonardo Balerdi - DC - OM

Milieux

92 - Rafael da Conceição Leão - MOC - Milano FC

- MOC - Milano FC 90 - James Rodríguez - MOC - Rayo Vallecano

- MOC - Rayo Vallecano 90 - Jill Roord - MOC - Manchester City

- MOC - Manchester City 88 - James Maddison - MOC - Spurs

- MOC - Spurs 88 - Jess Fishlock - MOC - OL Reign

Attaquants

92 - Robert Lewandowski - BU - FC Barcelona

- BU - FC Barcelona 89 - Dušan Vlahovic - BU - Juventus

- BU - Juventus 88 - Luuk de Jong - BU - PSV

- BU - PSV 87 - Gonçalo Matias Ramos - BU - Paris SG

- BU - Paris SG 86 - Mathilde Bourdieu - BU - Paris FC





Team 2

Gardiens

91 - Alisson Ramses Becker - G - Liverpool

- G - Liverpool 90 - Alejandro Remiro Gargallo - G - Real Sociedad

- G - Real Sociedad 90 - Christiane Endler - G - OL

- G - OL 90 - Jordan Pickford - G - Everton

- G - Everton 90 - Kevin Trapp - G - Frankfurt

Défenseurs

91 - Éder Gabriel Militão - DG - Real Madrid

- DG - Real Madrid 90 - Alejandro Balde Martínez - DG - FC Barcelona

- DG - FC Barcelona 89 - Waldemar Anton - DG - Borussia Dortmund

- DG - Borussia Dortmund 87 - Ko Itakura - DG - M'gladbach

- DG - M'gladbach 86 - Mike van der Hoorn - DG - FC Utrecht

Milieux

92 - Antoine Griezmann - MD - Atlético de Madrid

- MD - Atlético de Madrid 90 - Juan Cuadrado - MD - Bergamo Calcio

- MD - Bergamo Calcio 89 - Jessica Naz - MD - Spurs

- MD - Spurs 87 - Juan Miguel Jiménez López - MD - Real Betis

- MD - Real Betis 86 - Gabriel Tadeu Strefezza Rebelato - MD - Como

PS4 & PS5 Carte PSN de 5 € → 4,49 € au lieu de 5 €, soit 10 % de réduction. Carte PSN de 15 € → 13,39 € au lieu de 15 €, soit 11 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 35 € → 31,99 € au lieu de 35 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction. 2800 Points FC → 16,09 € au lieu de 25 €, soit 36 % de réduction. 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction. 12 000 Points FC → 0,99 € au lieu de 100 €, soit 99 % de réduction.

PC

1050 Points FC → 1 € au lieu de 10 €, soit 90 % de réduction. 2800 Points FC → 1,99 € au lieu de 25 €, soit 92 % de réduction. 5900 Points FC → 8,99 € au lieu de 50 €, soit 82 % de réduction. 12 000 Points FC → 15,99 € au lieu de 100 €, soit 84 % de réduction.



Après les fêtes de fin d'année et un peu de folie, Electronic Arts revient à quelque chose d'un peu plus simple et léger. Avec sa nouvelle campagne, qui arrive pour la première fois dans la licence, NumeroFUT, de nouvelles cartes mettent en avant certains joueurs ayant réalisé une bonne saison jusqu'à maintenant, avec une note revue à la hausse, parfois largement.Vous pouvez retrouver ci-dessousdurant l'événement. D'autres le seront par le biais des DCE.Si vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire