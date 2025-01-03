FC 25 : Les joueurs NumeroFUT sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 10 janvier 2025 à 19h24
Les cartes NumeroFUT sont arrivées dans FC 25 et son mode Ultimate Team. Elles modifient grandement les statistiques de certains joueurs.
FC 25 : Les joueurs NumeroFUT sont disponibles

NumeroFUT FC 25, qu'est-ce que c'est ?

Après les fêtes de fin d'année et un peu de folie, Electronic Arts revient à quelque chose d'un peu plus simple et léger. Avec sa nouvelle campagne, qui arrive pour la première fois dans la licence, NumeroFUT,  de nouvelles cartes mettent en avant certains joueurs ayant réalisé une bonne saison jusqu'à maintenant, avec une note revue à la hausse, parfois largement.

Vous pouvez retrouver ci-dessous tous les joueurs NumeroFUT disponibles dans les packs sur FC 25 durant l'événement. D'autres le seront par le biais des DCE. 

Joueurs NumeroFUT FC 25

Team 1

Défenseurs

  • 90 - Angleterre Lewis Dunk - DC - Brighton
  • 90 - Espagne María Pilar León Cebrián - DC - FC Barcelona
  • 89 - Allemagne Jonathan Tah - DC - Leverkusen
  • 88 - Brésil Dante Bonfim Costa Santos - DC - OGC Nice
  • 88 - Pays-Bas Jorrel Hato - DC - Ajax
  • 88 - Angleterre Millie Bright - DC - Chelsea
  • 87 - Espagne David López Silva - DC - Girona FC
  • 87 - Côte d'Ivoire Evan Ndicka - DC - AS Roma
  • 86 - Écosse Jen Beattie - DC - Bay FC
  • 86 - Argentine Leonardo Balerdi - DC - OM

Milieux

  • 92 - Portugal Rafael da Conceição Leão - MOC - Milano FC
  • 90 - Colombie James Rodríguez - MOC - Rayo Vallecano
  • 90 - Pays-Bas Jill Roord - MOC - Manchester City
  • 88 - Angleterre James Maddison - MOC - Spurs
  • 88 - Pays de Galles Jess Fishlock - MOC - OL Reign

Attaquants

  • 92 - Pologne Robert Lewandowski - BU - FC Barcelona
  • 89 - Serbie Dušan Vlahovic - BU - Juventus
  • 88 - Pays-Bas Luuk de Jong - BU - PSV
  • 87 - Portugal Gonçalo Matias Ramos - BU - Paris SG
  • 86 - France Mathilde Bourdieu - BU - Paris FC
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Team 2

Gardiens

  • 91 - Brésil Alisson Ramses Becker - G - Liverpool
  • 90 - Espagne Alejandro Remiro Gargallo - G - Real Sociedad
  • 90 - Chili Christiane Endler - G - OL
  • 90 - Angleterre Jordan Pickford - G - Everton
  • 90 - Allemagne Kevin Trapp - G - Frankfurt

Défenseurs

  • 91 - Brésil Éder Gabriel Militão - DG - Real Madrid
  • 90 - Espagne Alejandro Balde Martínez - DG - FC Barcelona
  • 89 - Allemagne Waldemar Anton - DG - Borussia Dortmund
  • 87 - Japon Ko Itakura - DG - M'gladbach
  • 86 - Pays-Bas Mike van der Hoorn - DG - FC Utrecht

Milieux

  • 92 - France Antoine Griezmann - MD - Atlético de Madrid
  • 90 - Colombie Juan Cuadrado - MD - Bergamo Calcio
  • 89 - Angleterre Jessica Naz - MD - Spurs
  • 87 - Espagne Juan Miguel Jiménez López - MD - Real Betis
  • 86 - Brésil Gabriel Tadeu Strefezza Rebelato - MD - Como
Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :
  • PS4 & PS5
    • Carte PSN de 5 € → 4,49 € au lieu de 5 €, soit 10 % de réduction.
    • Carte PSN de 15 € → 13,39 € au lieu de 15 €, soit 11 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 35 € → 31,99 € au lieu de 35 €, soit 9 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
  • Xbox One & Xbox Series X|S
    • 1050 Points FC → 7,99 € au lieu de 10 €, soit 20 % de réduction.
    • 2800 Points FC → 16,09 € au lieu de 25 €, soit 36 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 38,99 € au lieu de 50 €, soit 22 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 0,99 € au lieu de 100 €, soit 99 % de réduction.
  • PC
    • 1050 Points FC  →  1 € au lieu de 10 €, soit 90 % de réduction.
    • 2800 Points FC  →  1,99 € au lieu de 25 €, soit 92 % de réduction.
    • 5900 Points FC →  8,99 € au lieu de 50 €, soit 82 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 15,99 € au lieu de 100 €, soit 84 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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