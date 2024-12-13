FC 25 : Les joueurs Globetrotters sont disponibles

Les cartes Globetrotters, modifiant les statistiques de certains joueurs sur FC 25, sont dès maintenant disponibles dans les packs sur FUT 25.

Globetrotters, qu'est-ce que c'est ?

Joueurs Globetrotters FC 25

Gardien

86 - Mathew Ryan - G - AS Roma

Défenseurs

88 - Matthijs de Ligt - DC - Manchester Utd

- DC - Manchester Utd 87 - Luis Advíncula - DD - Boca Juniors

- DD - Boca Juniors 87 - Pervis Estupiñán - DG - Brighton

- DG - Brighton 87 - Stefan Savic - DC - Trabzonspor

- DC - Trabzonspor 86 - Martín Cáceres - DC - LA Galaxy

- DC - LA Galaxy 85 - Damion Lowe - DC - Al Okhdood

- DC - Al Okhdood 85 - Pablo Marí Villar - DC - Monza

Milieux

90 - Martin Ødegaard - MC - Arsenal

- MC - Arsenal 89 - N'Golo Kanté - MDC - Al Ittihad

- MDC - Al Ittihad 88 - Brahim Díaz - MOC - Real Madrid

- MOC - Real Madrid 88 - Douglas Luiz Soares de Paulo - MC - Juventus

- MC - Juventus 88 - Oscar dos Santos Emboaba - MOC - Shanghai Port

- MOC - Shanghai Port 88 - Yuki Nagasato - MC - Houston Dash

- MC - Houston Dash 87 - Joelinton Apolinário de Lira - MC - Newcastle Utd

- MC - Newcastle Utd 87 - Lukas Podolski - MOC - Górnik Zabrze

- MOC - Górnik Zabrze 86 - José Sosa - MC - Estudiantes

- MC - Estudiantes 85 - Lucas Domingues Piazón - MOC - AVS Futebol SAD

Attaquants

92 - Sam Kerr - BU - Chelsea

- BU - Chelsea 91 - Mohamed Salah - BU - Liverpool

- BU - Liverpool 90 - C. Ronaldo dos Santos Aveiro - BU - Al Nassr

- BU - Al Nassr 89 - Ousmane Dembélé - AD - Paris SG

- AD - Paris SG 88 - Luis Suárez - BU - Inter Miami CF

- BU - Inter Miami CF 88 - Sávio Moreira de Oliveira - AD - Manchester City

- AD - Manchester City 88 - Yannick Carrasco - AG - Al Shabab

- AG - Al Shabab 87 - Hirving Lozano - AD - PSV

- AD - PSV 87 - Roque Santa Cruz - BU - Libertad

- BU - Libertad 87 - Tiffany Cameron - BU - Real Betis

- BU - Real Betis 86 - Hernán Barcos - BU - Alianza Lima

- BU - Alianza Lima 85 - Cyle Larin - BU - RCD Mallorca





PS4 & PS5 Carte PSN de 5 € → 4,49 € au lieu de 5 €, soit 10 % de réduction. Carte PSN de 15 € → 13,39 € au lieu de 15 €, soit 11 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 35 € → 31,99 € au lieu de 35 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S 1050 Points FC → 0,99 € au lieu de 10 €, soit 90 % de réduction. 2800 Points FC → 17,25 € au lieu de 25 €, soit 31 % de réduction. 5900 Points FC → 34,99 € au lieu de 50 €, soit 30 % de réduction. 12 000 Points FC → 69,99 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.



Nouvelle promotion avec ce Globetrotters, qui n'avait jamais été disponible dans FC 25 et qui ajoute non seulement des cartes de joueurs de base, mais aussi de nouvelles versions des cartes Héros et Icônes, de quoi permettre aux joueurs de packer des cartes très intéressantes dansIci, le pitch est relativement simple : ces cartes donnent plus de points de collectif à l'équipe. Il n'est donc pas étonnant de voir des joueurs évoluant dans des championnats exotiques, ou issus d'un pays qui n'est pas dans les plus puissants du football.Vous pouvez retrouver ci-dessousdurant l'événement.Si vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire