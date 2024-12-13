FC 25 : Les joueurs Globetrotters sont disponibles

Les cartes Globetrotters, modifiant les statistiques de certains joueurs sur FC 25, sont dès maintenant disponibles dans les packs sur FUT 25.
Globetrotters, qu'est-ce que c'est ?
Nouvelle promotion avec ce Globetrotters, qui n'avait jamais été disponible dans FC 25 et qui ajoute non seulement des cartes de joueurs de base, mais aussi de nouvelles versions des cartes Héros et Icônes, de quoi permettre aux joueurs de packer des cartes très intéressantes dans FC 25
.
Ici, le pitch est relativement simple : ces cartes donnent plus de points de collectif à l'équipe. Il n'est donc pas étonnant de voir des joueurs évoluant dans des championnats exotiques, ou issus d'un pays qui n'est pas dans les plus puissants du football.
Vous pouvez retrouver ci-dessous tous les joueurs Globetrotters disponibles
durant l'événement.
Joueurs Globetrotters FC 25
Gardien
- 86 - Mathew Ryan - G - AS Roma
Défenseurs
- 88 - Matthijs de Ligt - DC - Manchester Utd
- 87 - Luis Advíncula - DD - Boca Juniors
- 87 - Pervis Estupiñán - DG - Brighton
- 87 - Stefan Savic - DC - Trabzonspor
- 86 - Martín Cáceres - DC - LA Galaxy
- 85 - Damion Lowe - DC - Al Okhdood
- 85 - Pablo Marí Villar - DC - Monza
Milieux
- 90 - Martin Ødegaard - MC - Arsenal
- 89 - N'Golo Kanté - MDC - Al Ittihad
- 88 - Brahim Díaz - MOC - Real Madrid
- 88 - Douglas Luiz Soares de Paulo - MC - Juventus
- 88 - Oscar dos Santos Emboaba - MOC - Shanghai Port
- 88 - Yuki Nagasato - MC - Houston Dash
- 87 - Joelinton Apolinário de Lira - MC - Newcastle Utd
- 87 - Lukas Podolski - MOC - Górnik Zabrze
- 86 - José Sosa - MC - Estudiantes
- 85 - Lucas Domingues Piazón - MOC - AVS Futebol SAD
Attaquants
- 92 - Sam Kerr - BU - Chelsea
- 91 - Mohamed Salah - BU - Liverpool
- 90 - C. Ronaldo dos Santos Aveiro - BU - Al Nassr
- 89 - Ousmane Dembélé - AD - Paris SG
- 88 - Luis Suárez - BU - Inter Miami CF
- 88 - Sávio Moreira de Oliveira - AD - Manchester City
- 88 - Yannick Carrasco - AG - Al Shabab
- 87 - Hirving Lozano - AD - PSV
- 87 - Roque Santa Cruz - BU - Libertad
- 87 - Tiffany Cameron - BU - Real Betis
- 86 - Hernán Barcos - BU - Alianza Lima
- 85 - Cyle Larin - BU - RCD Mallorca
Si vous souhaitez acheter des Points FC
dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming
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- PS4 & PS5
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- Carte PSN de 35 € → 31,99 € au lieu de 35 €, soit 9 % de réduction.
- Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Xbox One & Xbox Series X|S
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- 2800 Points FC → 17,25 € au lieu de 25 €, soit 31 % de réduction.
- 5900 Points FC → 34,99 € au lieu de 50 €, soit 30 % de réduction.
- 12 000 Points FC → 69,99 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.
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