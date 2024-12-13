FC 25 : Les joueurs Globetrotters sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 décembre 2024 à 19h13
Les cartes Globetrotters, modifiant les statistiques de certains joueurs sur FC 25, sont dès maintenant disponibles dans les packs sur FUT 25.
FC 25 : Les joueurs Globetrotters sont disponibles

Globetrotters, qu'est-ce que c'est ?

Nouvelle promotion avec ce Globetrotters, qui n'avait jamais été disponible dans FC 25 et qui ajoute non seulement des cartes de joueurs de base, mais aussi de nouvelles versions des cartes Héros et Icônes, de quoi permettre aux joueurs de packer des cartes très intéressantes dans FC 25.

Ici, le pitch est relativement simple : ces cartes donnent plus de points de collectif à l'équipe. Il n'est donc pas étonnant de voir des joueurs évoluant dans des championnats exotiques, ou issus d'un pays qui n'est pas dans les plus puissants du football. 

Vous pouvez retrouver ci-dessous tous les joueurs Globetrotters disponibles durant l'événement.

Joueurs Globetrotters FC 25

Gardien

  • 86 - Australie Mathew Ryan - G - AS Roma

Défenseurs

  • 88 - Pays-Bas Matthijs de Ligt - DC - Manchester Utd
  • 87 - Pérou Luis Advíncula - DD - Boca Juniors
  • 87 - Équateur Pervis Estupiñán - DG - Brighton
  • 87 - Monténégro Stefan Savic - DC - Trabzonspor
  • 86 - Uruguay Martín Cáceres - DC - LA Galaxy
  • 85 - Jamaïque Damion Lowe - DC - Al Okhdood
  • 85 - Espagne Pablo Marí Villar - DC - Monza

Milieux

  • 90 - Norvège Martin Ødegaard - MC - Arsenal
  • 89 - France N'Golo Kanté - MDC - Al Ittihad
  • 88 - Maroc Brahim Díaz - MOC - Real Madrid
  • 88 - Brésil Douglas Luiz Soares de Paulo - MC - Juventus
  • 88 - Brésil Oscar dos Santos Emboaba - MOC - Shanghai Port
  • 88 - Japon Yuki Nagasato - MC - Houston Dash
  • 87 - Brésil Joelinton Apolinário de Lira - MC - Newcastle Utd
  • 87 - Allemagne Lukas Podolski - MOC - Górnik Zabrze
  • 86 - Argentine José Sosa - MC - Estudiantes
  • 85 - Brésil Lucas Domingues Piazón - MOC - AVS Futebol SAD

Attaquants

  • 92 - Australie Sam Kerr - BU - Chelsea
  • 91 - Égypte Mohamed Salah - BU - Liverpool
  • 90 - Portugal C. Ronaldo dos Santos Aveiro - BU - Al Nassr
  • 89 - France Ousmane Dembélé - AD - Paris SG
  • 88 - Uruguay Luis Suárez - BU - Inter Miami CF
  • 88 - Brésil Sávio Moreira de Oliveira - AD - Manchester City
  • 88 - Belgique Yannick Carrasco - AG - Al Shabab
  • 87 - Mexico Hirving Lozano - AD - PSV
  • 87 - Paraguay Roque Santa Cruz - BU - Libertad
  • 87 - Jamaïque Tiffany Cameron - BU - Real Betis
  • 86 - Argentine Hernán Barcos - BU - Alianza Lima
  • 85 - Canada Cyle Larin - BU - RCD Mallorca
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    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
  • Xbox One & Xbox Series X|S
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    • 5900 Points FC → 34,99 € au lieu de 50 €, soit 30 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 69,99 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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