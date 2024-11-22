FC 25 : Les joueurs FC Pro Live sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 novembre 2024 à 19h09
Les cartes FC Pro Live, modifiant les statistiques de certains joueurs sur FC 25, sont dès maintenant disponibles dans les packs sur FUT 25.
FC 25 : Les joueurs FC Pro Live sont disponibles

FC Pro Live, qu'est-ce que c'est ?

Environ deux mois après la sortie de FC 25, Electronic Arts propose le retour d'une série de cartes introduites l'an dernier, appelée FC Pro Live. Comme souvent, les joueurs sélectionnés verront leurs statistiques être très légèrement boostées pour certains, voire largement pour les autres.

Les cartes FC Pro Live FC 25 introduisent des éléments joueurs dynamiques qui s'améliorent selon le parcours dans la compétition des pros de l'Esport qui leur sont associés. Avec cet événement exclusif, vous aurez l'occasion de suivre au plus près les différentes compétitions FC 25 afin de supporter les joueurs liés aux cartes que vous préférez. Vous pouvez retrouver ci-dessous tous les joueurs FC Pro Live disponibles durant l'événement.

Joueurs FC Pro Live FC 25

Défenseurs

  • 88 - Pays-Bas Nathan Aké - DC - Manchester City
  • 86 - Turquie Ferdi Kadioglu - DG - Brighton
  • 85 - Saudi Arabia Hassan Tombakti - DC - Al Hilal
  • 85 - Brésil Igor Silva de Almeida - DD - FC Lorient
  • 85 - France Jérôme Roussillon - DG - Union Berlin
  • 85 - Norvège Stian Gregersen - DC - Atlanta United

Milieux

  • 88 - Pays-Bas Xavi Simons - MOC - RB Leipzig
  • 87 - Argentine Exequiel Palacios - MDC - Leverkusen
  • 87 - Pays-Bas Ryan Gravenberch - MC - Liverpool
  • 87 - Maroc Sofyan Amrabat - MDC - Fenerbahçe
  • 86 - Suède Emil Forsberg - MOC - Red Bulls
  • 86 - Portugal Fábio Leandro Carvalho - MOC - Brentford
  • 86 - Angleterre Jamie Bynoe-Gittens - MG - Borussia Dortmund
  • 86 - Égypte Sam Morsy - MDC - Ipswich
  • 85 - Argentine Federico Redondo - MC - Inter Miami CF
  • 85 - Saudi Arabia Nawaf Al Abed - MOC - Al Riyadh

Attaquants

  • 88 - Brésil Gabriel Fernando de Jesus - BU - Arsenal
  • 88 - France Karim Benzema - BU - Al Ittihad
  • 88 - Nigéria Victor Osimhen - BU - Galatasaray
  • 87 - Angleterre Alex Oxlade-Chamberlain - AD - Beşiktaş
  • 87 - Italie Lorenzo Insigne - AG - Toronto FC
  • 86 - Pays-Bas Wout Weghorst - BU - Ajax
fcprolive-fc25-liste-joueurs
Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :
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    • 2800 Points FC → 17,25 € au lieu de 25 €, soit 31 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 34,99 € au lieu de 50 €, soit 30 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 69,99 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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