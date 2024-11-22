FC 25 : Les joueurs FC Pro Live sont disponibles

Les cartes FC Pro Live, modifiant les statistiques de certains joueurs sur FC 25, sont dès maintenant disponibles dans les packs sur FUT 25.
FC Pro Live, qu'est-ce que c'est ?
Environ deux mois après la sortie de FC 25, Electronic Arts propose le retour d'une série de cartes introduites l'an dernier, appelée FC Pro Live
. Comme souvent, les joueurs sélectionnés verront leurs statistiques être très légèrement boostées pour certains, voire largement pour les autres.
Les cartes FC Pro Live FC 25
introduisent des éléments joueurs dynamiques qui s'améliorent selon le parcours dans la compétition des pros de l'Esport qui leur sont associés. Avec cet événement exclusif, vous aurez l'occasion de suivre au plus près les différentes compétitions FC 25 afin de supporter les joueurs liés aux cartes que vous préférez. Vous pouvez retrouver ci-dessous tous les joueurs FC Pro Live disponibles
durant l'événement.
Joueurs FC Pro Live FC 25
Défenseurs
- 88 - Nathan Aké - DC - Manchester City
- 86 - Ferdi Kadioglu - DG - Brighton
- 85 - Hassan Tombakti - DC - Al Hilal
- 85 - Igor Silva de Almeida - DD - FC Lorient
- 85 - Jérôme Roussillon - DG - Union Berlin
- 85 - Stian Gregersen - DC - Atlanta United
Milieux
- 88 - Xavi Simons - MOC - RB Leipzig
- 87 - Exequiel Palacios - MDC - Leverkusen
- 87 - Ryan Gravenberch - MC - Liverpool
- 87 - Sofyan Amrabat - MDC - Fenerbahçe
- 86 - Emil Forsberg - MOC - Red Bulls
- 86 - Fábio Leandro Carvalho - MOC - Brentford
- 86 - Jamie Bynoe-Gittens - MG - Borussia Dortmund
- 86 - Sam Morsy - MDC - Ipswich
- 85 - Federico Redondo - MC - Inter Miami CF
- 85 - Nawaf Al Abed - MOC - Al Riyadh
Attaquants
- 88 - Gabriel Fernando de Jesus - BU - Arsenal
- 88 - Karim Benzema - BU - Al Ittihad
- 88 - Victor Osimhen - BU - Galatasaray
- 87 - Alex Oxlade-Chamberlain - AD - Beşiktaş
- 87 - Lorenzo Insigne - AG - Toronto FC
- 86 - Wout Weghorst - BU - Ajax
Si vous souhaitez acheter des Points FC
dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming
:
- PS4 & PS5
- Carte PS Store de 5 € → 4,49 € au lieu de 5 €, soit 10 % de réduction.
- Carte PS Store de 15 € → 13,39 € au lieu de 15 €, soit 11 % de réduction.
- Carte PS Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PS Store de 35 € → 31,99 € au lieu de 35 €, soit 9 % de réduction.
- Carte PS Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Xbox One & Xbox Series X|S
- 1050 Points FC → 0,99 € au lieu de 10 €, soit 90 % de réduction.
- 2800 Points FC → 17,25 € au lieu de 25 €, soit 31 % de réduction.
- 5900 Points FC → 34,99 € au lieu de 50 €, soit 30 % de réduction.
- 12 000 Points FC → 69,99 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.
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