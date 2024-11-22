FC 25 : Les joueurs FC Pro Live sont disponibles

Les cartes FC Pro Live, modifiant les statistiques de certains joueurs sur FC 25, sont dès maintenant disponibles dans les packs sur FUT 25.

FC Pro Live, qu'est-ce que c'est ?

Joueurs FC Pro Live FC 25

Défenseurs

88 - Nathan Aké - DC - Manchester City

- DC - Manchester City 86 - Ferdi Kadioglu - DG - Brighton

- DG - Brighton 85 - Hassan Tombakti - DC - Al Hilal

- DC - Al Hilal 85 - Igor Silva de Almeida - DD - FC Lorient

- DD - FC Lorient 85 - Jérôme Roussillon - DG - Union Berlin

- DG - Union Berlin 85 - Stian Gregersen - DC - Atlanta United

Milieux

88 - Xavi Simons - MOC - RB Leipzig

- MOC - RB Leipzig 87 - Exequiel Palacios - MDC - Leverkusen

- MDC - Leverkusen 87 - Ryan Gravenberch - MC - Liverpool

- MC - Liverpool 87 - Sofyan Amrabat - MDC - Fenerbahçe

- MDC - Fenerbahçe 86 - Emil Forsberg - MOC - Red Bulls

- MOC - Red Bulls 86 - Fábio Leandro Carvalho - MOC - Brentford

- MOC - Brentford 86 - Jamie Bynoe-Gittens - MG - Borussia Dortmund

- MG - Borussia Dortmund 86 - Sam Morsy - MDC - Ipswich

- MDC - Ipswich 85 - Federico Redondo - MC - Inter Miami CF

- MC - Inter Miami CF 85 - Nawaf Al Abed - MOC - Al Riyadh

Attaquants

88 - Gabriel Fernando de Jesus - BU - Arsenal

- BU - Arsenal 88 - Karim Benzema - BU - Al Ittihad

- BU - Al Ittihad 88 - Victor Osimhen - BU - Galatasaray

- BU - Galatasaray 87 - Alex Oxlade-Chamberlain - AD - Beşiktaş

- AD - Beşiktaş 87 - Lorenzo Insigne - AG - Toronto FC

- AG - Toronto FC 86 - Wout Weghorst - BU - Ajax

PS4 & PS5 Carte PS Store de 5 € → 4,49 € au lieu de 5 €, soit 10 % de réduction. Carte PS Store de 15 € → 13,39 € au lieu de 15 €, soit 11 % de réduction. Carte PS Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PS Store de 35 € → 31,99 € au lieu de 35 €, soit 9 % de réduction. Carte PS Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S 1050 Points FC → 0,99 € au lieu de 10 €, soit 90 % de réduction. 2800 Points FC → 17,25 € au lieu de 25 €, soit 31 % de réduction. 5900 Points FC → 34,99 € au lieu de 50 €, soit 30 % de réduction. 12 000 Points FC → 69,99 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.



Environ deux mois après la sortie de FC 25, Electronic Arts propose le retour d'une série de cartes introduites l'an dernier, appelée. Comme souvent, les joueurs sélectionnés verront leurs statistiques être très légèrement boostées pour certains, voire largement pour les autres.Lesintroduisent des éléments joueurs dynamiques qui s'améliorent selon le parcours dans la compétition des pros de l'Esport qui leur sont associés. Avec cet événement exclusif, vous aurez l'occasion de suivre au plus près les différentes compétitions FC 25 afin de supporter les joueurs liés aux cartes que vous préférez. Vous pouvez retrouver ci-dessousdurant l'événement.Si vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire