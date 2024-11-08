FC 25 : Les joueurs Centurions sont disponibles

Les cartes Centurions, modifiant les statistiques de certains joueurs sur FC 25, sont dès maintenant disponibles dans les packs sur le mode Ultimate Team.

Centurions FC 25, qu'est-ce que c'est ?

Joueurs Centurions FC 25

Gardien

90 - Gianluigi Donnarumma - G - Paris SG

Défenseurs

89 - Wendie Renard - DC - OL

- DC - OL 87 - Jonathan Tah - DC - Leverkusen

- DC - Leverkusen 86 - Jesús Navas González - DD - Sevilla FC

- DD - Sevilla FC 86 - Katie McCabe - DG - Arsenal

- DG - Arsenal 85 - Gianluca Mancini - DC - AS Roma

- DC - AS Roma 84 - Arnau Martínez López - DD - Girona FC

- DD - Girona FC 84 - Kevin Danso - DC - RC Lens

- DC - RC Lens 84 - Melvin Bard - DG - OGC Nice

Milieux

92 - Rodrigo Hernández Cascante - MDC - Manchester City

- MDC - Manchester City 89 - Luka Modric - MC - Real Madrid

- MC - Real Madrid 88 - Bruno Miguel Borges Fernandes - MOC - Manchester Utd

- MOC - Manchester Utd 87 - Thomas Müller - MOC - FC Bayern München

- MOC - FC Bayern München 85 - Jorge Resurrección - MDC - Atlético de Madrid

- MDC - Atlético de Madrid 85 - Stanislav Lobotka - MC - SSC Napoli

- MC - SSC Napoli 84 - Emre Can - MDC - Borussia Dortmund

- MDC - Borussia Dortmund 84 - Weston McKennie - MC - Juventus

Attaquants

92 - Caroline Graham Hansen - AD - FC Barcelona

- AD - FC Barcelona 91 - Lautaro Martínez - BU - Lombardia FC

- BU - Lombardia FC 89 - Heung Min Son - BU - Spurs

- BU - Spurs 88 - Christine Sinclair - BU - Portland Timbers-Thorns

- BU - Portland Timbers-Thorns 88 - Rafael da Conceição Leão - AG - Milano FC

- AG - Milano FC 87 - Lea Schüller - BU - FC Bayern München

- BU - FC Bayern München 86 - Ferran Torres García - AG - FC Barcelona

- AG - FC Barcelona 85 - Gerard Moreno Balagueró - BU - Villarreal CF







PS4 & PS5 Carte PSN de 5 € → 4,49 € au lieu de 5 €, soit 10 % de réduction. Carte PSN de 15 € → 13,39 € au lieu de 15 €, soit 11 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 35 € → 31,99 € au lieu de 35 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S 1050 Points FC → 0,99 € au lieu de 10 €, soit 90 % de réduction. 2800 Points FC → 17,25 € au lieu de 25 €, soit 31 % de réduction. 5900 Points FC → 34,99 € au lieu de 50 €, soit 30 % de réduction. 12 000 Points FC → 69,99 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.



En cette fin d'année 2024, Electronic Arts propose une série de cartes introduites il y a deux ans, dans FIFA 23, appelée. Comme souvent, les joueurs sélectionnés verront leurs statistiques être très légèrement boostées pour certains, voire largement pour les autres.Leschangent toutefois par rapport à ce que nous avons connu la première fois, puisqu'elles ne célèbrent plus seulement les joueurs qui ont franchi la barre des 100 buts ou réalisé plus de 100 passes décisives, mais fêtent également les joueurs qui ont franchi la barre des 100 matchs. Elles sont accompagnées par des cartes Icônes, comme si le jeu manquait de joueurs surpuissants.Vous pouvez retrouver ci-dessousdurant l'événement ci-dessous.Si vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limité, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire