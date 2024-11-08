FC 25 : Les joueurs Centurions sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 novembre 2024 à 19h05
Les cartes Centurions, modifiant les statistiques de certains joueurs sur FC 25, sont dès maintenant disponibles dans les packs sur le mode Ultimate Team.
FC 25 : Les joueurs Centurions sont disponibles

Centurions FC 25, qu'est-ce que c'est ?

En cette fin d'année 2024, Electronic Arts propose une série de cartes introduites il y a deux ans, dans FIFA 23, appelée Centurions. Comme souvent, les joueurs sélectionnés verront leurs statistiques être très légèrement boostées pour certains, voire largement pour les autres.

Les cartes Centurions FC 25 changent toutefois par rapport à ce que nous avons connu la première fois, puisqu'elles ne célèbrent plus seulement les joueurs qui ont franchi la barre des 100 buts ou réalisé plus de 100 passes décisives, mais fêtent également les joueurs qui ont franchi la barre des 100 matchs. Elles sont accompagnées par des cartes Icônes, comme si le jeu manquait de joueurs surpuissants.

Vous pouvez retrouver ci-dessous tous les joueurs Centurions FC 25 disponibles durant l'événement ci-dessous.

Joueurs Centurions FC 25

Gardien

  • 90 - Italie Gianluigi Donnarumma - G - Paris SG

Défenseurs

  • 89 - France Wendie Renard - DC - OL
  • 87 - Allemagne Jonathan Tah - DC - Leverkusen
  • 86 - Espagne Jesús Navas González - DD - Sevilla FC
  • 86 - Irlande Katie McCabe - DG - Arsenal
  • 85 - Italie Gianluca Mancini - DC - AS Roma
  • 84 - Espagne Arnau Martínez López - DD - Girona FC
  • 84 - Autriche Kevin Danso - DC - RC Lens
  • 84 - France Melvin Bard - DG - OGC Nice

Milieux

  • 92 - Espagne Rodrigo Hernández Cascante - MDC - Manchester City
  • 89 - Croatie Luka Modric - MC - Real Madrid
  • 88 - Portugal Bruno Miguel Borges Fernandes - MOC - Manchester Utd
  • 87 - Allemagne Thomas Müller - MOC - FC Bayern München
  • 85 - Espagne Jorge Resurrección - MDC - Atlético de Madrid
  • 85 - Slovaquie Stanislav Lobotka - MC - SSC Napoli
  • 84 - Allemagne Emre Can - MDC - Borussia Dortmund
  • 84 - États-Unis Weston McKennie - MC - Juventus

Attaquants

  • 92 - Norvège Caroline Graham Hansen - AD - FC Barcelona
  • 91 - Argentine Lautaro Martínez - BU - Lombardia FC
  • 89 - Corée du Sud Heung Min Son - BU - Spurs
  • 88 - Canada Christine Sinclair - BU - Portland Timbers-Thorns
  • 88 - Portugal Rafael da Conceição Leão - AG - Milano FC
  • 87 - Allemagne Lea Schüller - BU - FC Bayern München
  • 86 - Espagne Ferran Torres García - AG - FC Barcelona
  • 85 - Espagne Gerard Moreno Balagueró - BU - Villarreal CF

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Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limité, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :
  • PS4 & PS5
    • Carte PSN de 5 € → 4,49 € au lieu de 5 €, soit 10 % de réduction.
    • Carte PSN de 15 € → 13,39 € au lieu de 15 €, soit 11 % de réduction.
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    • Carte PSN de 35 € → 31,99 € au lieu de 35 €, soit 9 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
  • Xbox One & Xbox Series X|S
    • 1050 Points FC → 0,99 € au lieu de 10 €, soit 90 % de réduction.
    • 2800 Points FC → 17,25 € au lieu de 25 €, soit 31 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 34,99 € au lieu de 50 €, soit 30 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 69,99 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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