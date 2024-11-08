FC 25 : Les joueurs Centurions sont disponibles

Les cartes Centurions, modifiant les statistiques de certains joueurs sur FC 25, sont dès maintenant disponibles dans les packs sur le mode Ultimate Team.
Centurions FC 25, qu'est-ce que c'est ?
En cette fin d'année 2024, Electronic Arts propose une série de cartes introduites il y a deux ans, dans FIFA 23, appelée Centurions
. Comme souvent, les joueurs sélectionnés verront leurs statistiques être très légèrement boostées pour certains, voire largement pour les autres.
Les cartes Centurions FC 25
changent toutefois par rapport à ce que nous avons connu la première fois, puisqu'elles ne célèbrent plus seulement les joueurs qui ont franchi la barre des 100 buts ou réalisé plus de 100 passes décisives, mais fêtent également les joueurs qui ont franchi la barre des 100 matchs. Elles sont accompagnées par des cartes Icônes, comme si le jeu manquait de joueurs surpuissants.
Vous pouvez retrouver ci-dessous tous les joueurs Centurions FC 25 disponibles
durant l'événement ci-dessous.
Joueurs Centurions FC 25
Gardien
- 90 - Gianluigi Donnarumma - G - Paris SG
Défenseurs
- 89 - Wendie Renard - DC - OL
- 87 - Jonathan Tah - DC - Leverkusen
- 86 - Jesús Navas González - DD - Sevilla FC
- 86 - Katie McCabe - DG - Arsenal
- 85 - Gianluca Mancini - DC - AS Roma
- 84 - Arnau Martínez López - DD - Girona FC
- 84 - Kevin Danso - DC - RC Lens
- 84 - Melvin Bard - DG - OGC Nice
Milieux
- 92 - Rodrigo Hernández Cascante - MDC - Manchester City
- 89 - Luka Modric - MC - Real Madrid
- 88 - Bruno Miguel Borges Fernandes - MOC - Manchester Utd
- 87 - Thomas Müller - MOC - FC Bayern München
- 85 - Jorge Resurrección - MDC - Atlético de Madrid
- 85 - Stanislav Lobotka - MC - SSC Napoli
- 84 - Emre Can - MDC - Borussia Dortmund
- 84 - Weston McKennie - MC - Juventus
Attaquants
- 92 - Caroline Graham Hansen - AD - FC Barcelona
- 91 - Lautaro Martínez - BU - Lombardia FC
- 89 - Heung Min Son - BU - Spurs
- 88 - Christine Sinclair - BU - Portland Timbers-Thorns
- 88 - Rafael da Conceição Leão - AG - Milano FC
- 87 - Lea Schüller - BU - FC Bayern München
- 86 - Ferran Torres García - AG - FC Barcelona
- 85 - Gerard Moreno Balagueró - BU - Villarreal CF
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