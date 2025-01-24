FC 25 : Les cartes TOTY Mentions Honorables sont disponibles



le 24 janvier 2025 à 19h09 Publié par Corentin Rimbert le 24 janvier 2025 à 19h09

Les cartes TOTY Mentions Honorables de FC 25 viennent d'arriver dans les packs, et mettent en avant quelques-uns des joueurs et joueuses qui ont performé en 2024.