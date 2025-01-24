FC 25 : Les cartes TOTY Mentions Honorables sont disponibles

Les cartes TOTY Mentions Honorables de FC 25 viennent d'arriver dans les packs, et mettent en avant quelques-uns des joueurs et joueuses qui ont performé en 2024.
Alors que la TOTY FC 25
est maintenant disponible totalement dans les packs, elle est accompagnée, dès maintenant et durant une semaine par une autre équipe, celle des « Mentions Honorables ». Comme vous devez le savoir si vous êtes un joueur expérimenté du mode Ultimate Team, ces cartes fêtent les joueurs qui auraient mérité de paraître dans la TOTY cette année, mais qui n'ont pas obtenu assez de votes de la part de la communauté.
Comme attendu, nombreux sont les joueurs présents dans cette liste qui sont particulièrement appréciés des amateurs de FIFA et, bien entendu, l'ensemble des profils sélectionnés voient leurs statistiques être revues très largement à la hausse sans pour autant être aussi hautes que les vraies cartes TOTY. Vous retrouverez, ci-dessous, la liste des joueurs de la TOTY Mentions Honorables FC 25, en espérant que vous puissiez en packer quelques-unes. 4
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TOTY Mentions Honorables FC 25
Gardien
- 89 - Mike Maignan - G - Milano FC
Défenseurs
- 92 - Antonio Rüdiger - DC - Real Madrid
- 89 - Giulia Gwinn - DD - FC Bayern München
Milieux
- 92 - Federico Valverde - MC - Real Madrid
- 92 - Florian Wirtz - MOC - Leverkusen
- 92 - Lindsey Horan - MC - OL
- 91 - Jeremie Frimpong - MD - Leverkusen
- 90 - Jamal Musiala - MOC - FC Bayern München
- 89 - Nicholas Williams Arthuer - MG - Athletic Club
Attaquants
- 95 - Erling Haaland - BU - Manchester City
- 93 - Lionel Messi - AD - Inter Miami CF
D'autres éléments TOTY Mentions Honorables pourraient arriver, comme des DCE, dans les jours à venir.
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