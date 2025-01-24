FC 25 : Les cartes TOTY Mentions Honorables sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 janvier 2025 à 19h09
Les cartes TOTY Mentions Honorables de FC 25 viennent d'arriver dans les packs, et mettent en avant quelques-uns des joueurs et joueuses qui ont performé en 2024.
FC 25 : Les cartes TOTY Mentions Honorables sont disponibles
Alors que la TOTY FC 25 est maintenant disponible totalement dans les packs, elle est accompagnée, dès maintenant et durant une semaine par une autre équipe, celle des « Mentions Honorables ». Comme vous devez le savoir si vous êtes un joueur expérimenté du mode Ultimate Team, ces cartes fêtent les joueurs qui auraient mérité de paraître dans la TOTY cette année, mais qui n'ont pas obtenu assez de votes de la part de la communauté. 

Comme attendu, nombreux sont les joueurs présents dans cette liste qui sont particulièrement appréciés des amateurs de FIFA et, bien entendu, l'ensemble des profils sélectionnés voient leurs statistiques être revues très largement à la hausse sans pour autant être aussi hautes que les vraies cartes TOTY. Vous retrouverez, ci-dessous, la liste des joueurs de la TOTY Mentions Honorables FC 25, en espérant que vous puissiez en packer quelques-unes. 4.

TOTY Mentions Honorables FC 25

Gardien

  • 89 - France Mike Maignan - G - Milano FC

Défenseurs

  • 92 - Allemagne Antonio Rüdiger - DC - Real Madrid
  • 89 - Allemagne Giulia Gwinn - DD - FC Bayern München

Milieux

  • 92 - Uruguay Federico Valverde - MC - Real Madrid
  • 92 - Allemagne Florian Wirtz - MOC - Leverkusen
  • 92 - États-Unis Lindsey Horan - MC - OL
  • 91 - Pays-Bas Jeremie Frimpong - MD - Leverkusen
  • 90 - Allemagne Jamal Musiala - MOC - FC Bayern München
  • 89 - Espagne Nicholas Williams Arthuer - MG - Athletic Club

Attaquants

  • 95 - Norvège Erling Haaland - BU - Manchester City
  • 93 - Argentine Lionel Messi - AD - Inter Miami CF
toty-mentions-honorables-fc25
D'autres éléments TOTY Mentions Honorables pourraient arriver, comme des DCE, dans les jours à venir.

Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :
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    • 2800 Points FC → 17,25 € au lieu de 25 €, soit 31 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 34,99 € au lieu de 50 €, soit 30 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 69,99 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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