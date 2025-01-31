FC 25 : Les cartes Future Stars sont disponibles

Les cartes Future Stars modifiant grandement les statistiques sur FC 25 des joueurs les plus prometteurs du football international, sont dès maintenant disponibles dans les packs sur Ultimate Team.
Future Stars FC 25, qu'est-ce c'est ?
Les cartes Future Stars de FC 25
mettent en avant quelques-uns des joueurs les plus prometteurs de ces prochaines années, mais n'étant pas encore des stars confirmées. Bien sûr, ces joueurs doivent être âgés de moins de 23 ans et dotés de capacités exceptionnelles leur permettant de parfaitement bien terminer la saison actuelle. Les notes des cartes Future Stars
sont basées sur les notes potentielles que ces joueurs pourraient avoir s'ils arrivaient à confirmer tous les espoirs placés en eux ces prochaines saisons.
Naturellement, des jeunes joueurs très prometteurs voire des stars mondiales actuelles, comme Leny Yoro, Thiaw ou encore Lamine Yamal sont de la partie. Évidement, toutes les pépites ou futur grand joueur n'y figurent pas, étant donné qu'il faut faire un choix, ou qu'ils ont déjà été présents dans une promo récente ou l'an dernier dans le même événement.
EA Sports a également eu la bonne idée d'introduire des cartes Icônes Future Stars
, mettant en avant quelques-uns des meilleurs footballeurs lorsqu'ils n'étaient encore que des espoirs.
La première équipe de ces cartes Future Stars
est disponible dans les packs à partir de ce vendredi 31 janvier et le sera jusqu'au 7 février, après quoi une deuxième salve devrait prendre la relève.
Future Stars FC 25
Team 2
Gardien
- 88 - Catalina Thomas Coll Lluch - G - FC Barcelona
Défenseurs
- 90 - Pau Cubarsí Paredes - DC - FC Barcelona
- 89 - Milos Kerkez - DG - AFC Bournemouth
- 88 - Abdukodir Khusanov - DC - Manchester City
- 88 - Murillo Costa dos Santos - DC - Nott'm Forest
- 87 - Charlie Cresswell - DC - Toulouse FC
- 87 - Paula Tomás Serer - DG - Aston Villa
Milieux
- 92 - Amad Diallo - MD - Manchester Utd
- 91 - João Pedro Gonçalves Neves - MC - Paris SG
- 89 - Aleksandar Pavlovic - MDC - FC Bayern München
- 87 - Andrey N. dos Santos - MC - Strasbourg
- 87 - Bilal El Khannouss - MOC - Leicester City
Attaquants
- 92 - Bradley Barcola - AG - Paris SG
- 91 - Linda Caicedo - AG - Real Madrid
- 90 - Mary Fowler - BU - Manchester City
- 89 - Rosemonde Kouassi - AD - Washington Spirit
- 87 - Johan Bakayoko - AD - PSV
Team 1
Défenseurs
- 91 - Leny Yoro - DC - Manchester Utd
- 90 - Lucas Lopes Beraldo - DC - Paris SG
- 89 - Miguel Gutiérrez Ortega - DG - Girona FC
- 88 - Giorgio Scalvini - DC - Bergamo Calcio
- 88 - Bradley - DD - Liverpool
- 87 - Malick Thiaw - DC - Milano FC
Milieux
- 91 - Jamie Bynoe-Gittens - MG - Borussia Dortmund
- 89 - Kenneth Taylor - MC - Ajax
- 89 - Romeo Lavia - MDC - Chelsea
- 88 - João Victor Gomes da Silva - MC - Wolves
- 88 - Kyra Cooney-Cross - MDC - Arsenal
- 87 - Hugo Larsson - MC - Frankfurt
- 87 - Kessya Bussy - MG - Paris FC
Attaquants
- 94 - Lamine Yamal - AD - FC Barcelona
- 93 - Endrick Felipe Moreira de Sousa - BU - Real Madrid
- 91 - Benjamin Šeško - BU - RB Leipzig
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