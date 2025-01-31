FC 25 : Les cartes Future Stars sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 07 février 2025 à 19h08
Les cartes Future Stars modifiant grandement les statistiques sur FC 25 des joueurs les plus prometteurs du football international, sont dès maintenant disponibles dans les packs sur Ultimate Team.
FC 25 : Les cartes Future Stars sont disponibles

Future Stars FC 25, qu'est-ce c'est ?

Les cartes Future Stars de FC 25 mettent en avant quelques-uns des joueurs les plus prometteurs de ces prochaines années, mais n'étant pas encore des stars confirmées. Bien sûr, ces joueurs doivent être âgés de moins de 23 ans et dotés de capacités exceptionnelles leur permettant de parfaitement bien terminer la saison actuelle. Les notes des cartes Future Stars sont basées sur les notes potentielles que ces joueurs pourraient avoir s'ils arrivaient à confirmer tous les espoirs placés en eux ces prochaines saisons.

Naturellement, des jeunes joueurs très prometteurs voire des stars mondiales actuelles, comme Leny Yoro, Thiaw ou encore Lamine Yamal sont de la partie. Évidement, toutes les pépites ou futur grand joueur n'y figurent pas, étant donné qu'il faut faire un choix, ou qu'ils ont déjà été présents dans une promo récente ou l'an dernier dans le même événement. 

EA Sports a également eu la bonne idée d'introduire des cartes Icônes Future Stars, mettant en avant quelques-uns des meilleurs footballeurs lorsqu'ils n'étaient encore que des espoirs. 

La première équipe de ces cartes Future Stars est disponible dans les packs à partir de ce vendredi 31 janvier et le sera jusqu'au 7 février, après quoi une deuxième salve devrait prendre la relève.

Future Stars FC 25

Team 2

Gardien

  • 88 - Espagne Catalina Thomas Coll Lluch - G - FC Barcelona

Défenseurs

  • 90 - Espagne Pau Cubarsí Paredes - DC - FC Barcelona
  • 89 - Hongrie Milos Kerkez - DG - AFC Bournemouth
  • 88 - Uzbekistan Abdukodir Khusanov - DC - Manchester City
  • 88 - Brésil Murillo Costa dos Santos - DC - Nott'm Forest
  • 87 - Angleterre Charlie Cresswell - DC - Toulouse FC
  • 87 - Espagne Paula Tomás Serer - DG - Aston Villa

Milieux

  • 92 - Côte d'Ivoire Amad Diallo - MD - Manchester Utd
  • 91 - Portugal João Pedro Gonçalves Neves - MC - Paris SG
  • 89 - Allemagne Aleksandar Pavlovic - MDC - FC Bayern München
  • 87 - Brésil Andrey N. dos Santos - MC - Strasbourg
  • 87 - Maroc Bilal El Khannouss - MOC - Leicester City

Attaquants

  • 92 - France Bradley Barcola - AG - Paris SG
  • 91 - Colombie Linda Caicedo - AG - Real Madrid
  • 90 - Australie Mary Fowler - BU - Manchester City
  • 89 - Côte d'Ivoire Rosemonde Kouassi - AD - Washington Spirit
  • 87 - Belgique Johan Bakayoko - AD - PSV
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Team 1

Défenseurs

  • 91 - France Leny Yoro - DC - Manchester Utd
  • 90 - Brésil Lucas Lopes Beraldo - DC - Paris SG
  • 89 - Espagne Miguel Gutiérrez Ortega - DG - Girona FC
  • 88 - Italie Giorgio Scalvini - DC - Bergamo Calcio
  • 88 - Irlande du nord Bradley - DD - Liverpool
  • 87 - Allemagne Malick Thiaw - DC - Milano FC

Milieux

  • 91 - Angleterre Jamie Bynoe-Gittens - MG - Borussia Dortmund
  • 89 - Pays-Bas Kenneth Taylor - MC - Ajax
  • 89 - Belgique Romeo Lavia - MDC - Chelsea
  • 88 - Brésil João Victor Gomes da Silva - MC - Wolves
  • 88 - Australie Kyra Cooney-Cross - MDC - Arsenal
  • 87 - Suède Hugo Larsson - MC - Frankfurt
  • 87 - France Kessya Bussy - MG - Paris FC

Attaquants

  • 94 - Espagne Lamine Yamal - AD - FC Barcelona
  • 93 - Brésil Endrick Felipe Moreira de Sousa - BU - Real Madrid
  • 91 - Slovénie Benjamin Šeško - BU - RB Leipzig
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    • 2800 Points FC → 17,25 € au lieu de 25 €, soit 31 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 34,99 € au lieu de 50 €, soit 30 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 69,99 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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