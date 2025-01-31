FC 25 : Les cartes Future Stars sont disponibles

Les cartes Future Stars modifiant grandement les statistiques sur FC 25 des joueurs les plus prometteurs du football international, sont dès maintenant disponibles dans les packs sur Ultimate Team.

Future Stars FC 25, qu'est-ce c'est ?

Future Stars FC 25

Team 2

Gardien

88 - Catalina Thomas Coll Lluch - G - FC Barcelona

Défenseurs

90 - Pau Cubarsí Paredes - DC - FC Barcelona

- DC - FC Barcelona 89 - Milos Kerkez - DG - AFC Bournemouth

- DG - AFC Bournemouth 88 - Abdukodir Khusanov - DC - Manchester City

- DC - Manchester City 88 - Murillo Costa dos Santos - DC - Nott'm Forest

- DC - Nott'm Forest 87 - Charlie Cresswell - DC - Toulouse FC

- DC - Toulouse FC 87 - Paula Tomás Serer - DG - Aston Villa

Milieux

92 - Amad Diallo - MD - Manchester Utd

- MD - Manchester Utd 91 - João Pedro Gonçalves Neves - MC - Paris SG

- MC - Paris SG 89 - Aleksandar Pavlovic - MDC - FC Bayern München

- MDC - FC Bayern München 87 - Andrey N. dos Santos - MC - Strasbourg

- MC - Strasbourg 87 - Bilal El Khannouss - MOC - Leicester City

Attaquants

92 - Bradley Barcola - AG - Paris SG

- AG - Paris SG 91 - Linda Caicedo - AG - Real Madrid

- AG - Real Madrid 90 - Mary Fowler - BU - Manchester City

- BU - Manchester City 89 - Rosemonde Kouassi - AD - Washington Spirit

- AD - Washington Spirit 87 - Johan Bakayoko - AD - PSV





Team 1

Défenseurs

91 - Leny Yoro - DC - Manchester Utd

- DC - Manchester Utd 90 - Lucas Lopes Beraldo - DC - Paris SG

- DC - Paris SG 89 - Miguel Gutiérrez Ortega - DG - Girona FC

- DG - Girona FC 88 - Giorgio Scalvini - DC - Bergamo Calcio

- DC - Bergamo Calcio 88 - Bradley - DD - Liverpool

- DD - Liverpool 87 - Malick Thiaw - DC - Milano FC

Milieux

91 - Jamie Bynoe-Gittens - MG - Borussia Dortmund

- MG - Borussia Dortmund 89 - Kenneth Taylor - MC - Ajax

- MC - Ajax 89 - Romeo Lavia - MDC - Chelsea

- MDC - Chelsea 88 - João Victor Gomes da Silva - MC - Wolves

- MC - Wolves 88 - Kyra Cooney-Cross - MDC - Arsenal

- MDC - Arsenal 87 - Hugo Larsson - MC - Frankfurt

- MC - Frankfurt 87 - Kessya Bussy - MG - Paris FC

Attaquants

94 - Lamine Yamal - AD - FC Barcelona

- AD - FC Barcelona 93 - Endrick Felipe Moreira de Sousa - BU - Real Madrid

- BU - Real Madrid 91 - Benjamin Šeško - BU - RB Leipzig





PS4 & PS5 Carte PSN de 5 € → 4,49 € au lieu de 5 €, soit 10 % de réduction. Carte PSN de 15 € → 13,39 € au lieu de 15 €, soit 11 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 35 € → 31,99 € au lieu de 35 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S 1050 Points FC → 0,99 € au lieu de 10 €, soit 90 % de réduction. 2800 Points FC → 17,25 € au lieu de 25 €, soit 31 % de réduction. 5900 Points FC → 34,99 € au lieu de 50 €, soit 30 % de réduction. 12 000 Points FC → 69,99 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.



Les cartesmettent en avant quelques-uns des joueurs les plus prometteurs de ces prochaines années, mais n'étant pas encore des stars confirmées. Bien sûr, ces joueurs doivent être âgés de moins de 23 ans et dotés de capacités exceptionnelles leur permettant de parfaitement bien terminer la saison actuelle. Les notes des cartessont basées sur les notes potentielles que ces joueurs pourraient avoir s'ils arrivaient à confirmer tous les espoirs placés en eux ces prochaines saisons.Naturellement, des jeunes joueurs très prometteurs voire des stars mondiales actuelles, comme Leny Yoro, Thiaw ou encore Lamine Yamal sont de la partie. Évidement, toutes les pépites ou futur grand joueur n'y figurent pas, étant donné qu'il faut faire un choix, ou qu'ils ont déjà été présents dans une promo récente ou l'an dernier dans le même événement.EA Sports a également eu la bonne idée d'introduire des cartes, mettant en avant quelques-uns des meilleurs footballeurs lorsqu'ils n'étaient encore que des espoirs.La première équipe de cesest disponible dans les packs à partir de ce vendredi 31 janvier et le sera jusqu'au 7 février, après quoi une deuxième salve devrait prendre la relève.Si vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire