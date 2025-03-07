FC 25 : FUT Birthday, les joueurs sont disponibles

FUT Birthday est l'événement anniversaire du mode Ultimate Team. À cette occasion, de nouvelles cartes de joueurs sont ajoutées à FC 25, dont les caractéristiques et mauvais pieds ont été améliorés, sont disponibles.

FUT Birthday, qu'est-ce que c'est ?

Ultimate Birthday FC 25

Team 2

Gardien

88 - Steve Mandanda - G - Stade Rennais FC

Défenseurs

95 - Virgil van Dijk - DC - Liverpool

- DC - Liverpool 93 - David Alaba - DC - Real Madrid

- DC - Real Madrid 93 - Federico Dimarco - DG - Lombardia FC

- DG - Lombardia FC 92 - Harry Maguire - DC - Manchester Utd

- DC - Manchester Utd 92 - Iñigo Martínez Berridi - DC - FC Barcelona

- DC - FC Barcelona 91 - Antônia da Costa Silva - DD - Real Madrid

- DD - Real Madrid 89 - Lotte Wubben-Moy - DC - Arsenal

Milieux

94 - Jamal Musiala - MOC - FC Bayern München

- MOC - FC Bayern München 94 - Warren Zaïre-Emery - MC - Paris SG

- MC - Paris SG 93 - Nicholas Williams Arthuer - MG - Athletic Club

- MG - Athletic Club 92 - Ella Toone - MOC - Manchester Utd

- MOC - Manchester Utd 92 - Pablo Martín Páez Gavira - MC - FC Barcelona

- MC - FC Barcelona 91 - Serge Gnabry - MD - FC Bayern München

- MD - FC Bayern München 91 - Wilfried Zaha - MG - Charlotte FC

- MG - Charlotte FC 91 - Yui Hasegawa - MDC - Manchester City

- MDC - Manchester City 90 - Leandro Paredes - MC - AS Roma

- MC - AS Roma 89 - Martín Zubimendi Ibáñez - MDC - Real Sociedad

- MDC - Real Sociedad 88 - Antoine Semenyo - MD - AFC Bournemouth

- MD - AFC Bournemouth 88 - Antonio Nusa - MG - RB Leipzig

- MG - RB Leipzig 88 - Géraldine Reuteler - MC - Frankfurt

- MC - Frankfurt 88 - Luciano Acosta - MOC - FC Dallas

Attaquants

94 - Gabriel Teodoro Martinelli Silva - AG - Arsenal

- AG - Arsenal 94 - Julián Álvarez - BU - Atlético de Madrid

- BU - Atlético de Madrid 94 - Sam Kerr - BU - Chelsea

- BU - Chelsea 93 - Mallory Swanson - AG - Chicago Red Stars

- AG - Chicago Red Stars 91 - Matheus Santos Carneiro Da Cunha - BU - Wolves

- BU - Wolves 90 - Delphine Cascarino - AD - San Diego Wave

Team 1

Gardien

89 - José Manuel Reina Páez - G - Como

Défenseurs

93 - Rúben Santos Gato Alves Dias - DC - Manchester City

- DC - Manchester City 93 - Selma Bacha - DG - OL

- DG - OL 92 - Trent Alexander-Arnold - DD - Liverpool

- DD - Liverpool 88 - Emily Sams - DC - Orlando Pride

- DC - Orlando Pride 88 - Wilfried Singo - DC - AS Monaco

Milieux

94 - Aitana Bonmatí Conca - MC - FC Barcelona

- MC - FC Barcelona 94 - Jude Bellingham - MOC - Real Madrid

- MOC - Real Madrid 92 - Alejandro Garnacho Ferreyra - MG - Manchester Utd

- MG - Manchester Utd 91 - Adrien Rabiot - MC - OM

- MC - OM 91 - Francisco Román Alarcón Suárez - MOC - Real Betis

- MOC - Real Betis 91 - Lena Oberdorf - MDC - FC Bayern München

- MDC - FC Bayern München 91 - Moussa Diaby - MD - Al Ittihad

- MD - Al Ittihad 90 - Rúben Diogo da Silva Neves - MDC - Al Hilal

- MDC - Al Hilal 89 - Stanislav Lobotka - MC - SSC Napoli

- MC - SSC Napoli 88 - Marco Grüll - MG - SV Werder Bremen

- MG - SV Werder Bremen 88 - Nicolas Raskin - MC - Rangers

Attaquants

95 - Erling Haaland - BU - Manchester City

- BU - Manchester City 94 - Antoine Griezmann - BU - Atlético de Madrid

- BU - Atlético de Madrid 94 - Rafael da Conceição Leão - AG - Milano FC

- AG - Milano FC 94 - Sophia Wilson - BU - Portland Timbers-Thorns

- BU - Portland Timbers-Thorns 93 - Salma Celeste Paralluelo Ayingono - AG - FC Barcelona

- AG - FC Barcelona 92 - Chloe Kelly - AD - Arsenal

- AD - Arsenal 92 - Marcus Thuram - BU - Lombardia FC

- BU - Lombardia FC 91 - Jhon Durán - BU - Al Nassr

- BU - Al Nassr 90 - Nicolas Jackson - BU - Chelsea

- BU - Chelsea 90 - Serhou Guirassy - BU - Borussia Dortmund

- BU - Borussia Dortmund 88 - João Pedro Neves Filipe - AG - Celtic







PS4 & PS5 Carte PSN de 5 € → 4,49 € au lieu de 5 €, soit 10 % de réduction. Carte PSN de 15 € → 13,39 € au lieu de 15 €, soit 11 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 35 € → 31,99 € au lieu de 35 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S 1050 Points FC → 0,99 € au lieu de 10 €, soit 90 % de réduction. 2800 Points FC → 17,25 € au lieu de 25 €, soit 31 % de réduction. 5900 Points FC → 34,99 € au lieu de 50 €, soit 30 % de réduction. 12 000 Points FC → 69,99 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.



À l'occasion du seizième anniversaire du mode, particulièrement lucratif, Ultimate Team de, les équipes d'EA Sports nous proposent une première série de cartes pour l'évènement, où les joueurs sélectionnés voient leurs notes de mauvais pied et/ou gestes techniques être drastiquement augmentées, en plus de booster, bien entendu, leur note générale.Ainsi, pas moins de 37 nouveaux joueurs font leur arrivée dans les packs pour une durée limitée, dont certains n'étant disponibles que par l'intermédiaire des Défis Créations d'Équipes (DCE) et des Objectifs durant la durée de l'événement. Tous les joueurs ont double 5 (GT et mauvais pied).Vous pouvez retrouver, ci-dessous, l'ensemble des joueursdisponibles, avec leur note. Notez que la première équipe de ces cartesest disponible dans les packs à partir de ce vendredi 7 mars et le sera jusqu'au 14 de ce même mois, après quoi une deuxième salve prendra la relève.Si vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire