FC 25 : FUT Birthday, les joueurs sont disponibles

FUT Birthday est l'événement anniversaire du mode Ultimate Team. À cette occasion, de nouvelles cartes de joueurs sont ajoutées à FC 25, dont les caractéristiques et mauvais pieds ont été améliorés, sont disponibles.
FUT Birthday, qu'est-ce que c'est ?
À l'occasion du seizième anniversaire du mode, particulièrement lucratif, Ultimate Team de FC 25
, les équipes d'EA Sports nous proposent une première série de cartes pour l'évènement FUT Birthday
, où les joueurs sélectionnés voient leurs notes de mauvais pied et/ou gestes techniques être drastiquement augmentées, en plus de booster, bien entendu, leur note générale.
Ainsi, pas moins de 37 nouveaux joueurs font leur arrivée dans les packs pour une durée limitée, dont certains n'étant disponibles que par l'intermédiaire des Défis Créations d'Équipes (DCE) et des Objectifs durant la durée de l'événement. Tous les joueurs ont double 5 (GT et mauvais pied).
Vous pouvez retrouver, ci-dessous, l'ensemble des joueurs FUT Birthday
disponibles, avec leur note. Notez que la première équipe de ces cartes FUT Birthday de FC 25
est disponible dans les packs à partir de ce vendredi 7 mars et le sera jusqu'au 14 de ce même mois, après quoi une deuxième salve prendra la relève.
Ultimate Birthday FC 25
Team 2
Gardien
- 88 - Steve Mandanda - G - Stade Rennais FC
Défenseurs
- 95 - Virgil van Dijk - DC - Liverpool
- 93 - David Alaba - DC - Real Madrid
- 93 - Federico Dimarco - DG - Lombardia FC
- 92 - Harry Maguire - DC - Manchester Utd
- 92 - Iñigo Martínez Berridi - DC - FC Barcelona
- 91 - Antônia da Costa Silva - DD - Real Madrid
- 89 - Lotte Wubben-Moy - DC - Arsenal
Milieux
- 94 - Jamal Musiala - MOC - FC Bayern München
- 94 - Warren Zaïre-Emery - MC - Paris SG
- 93 - Nicholas Williams Arthuer - MG - Athletic Club
- 92 - Ella Toone - MOC - Manchester Utd
- 92 - Pablo Martín Páez Gavira - MC - FC Barcelona
- 91 - Serge Gnabry - MD - FC Bayern München
- 91 - Wilfried Zaha - MG - Charlotte FC
- 91 - Yui Hasegawa - MDC - Manchester City
- 90 - Leandro Paredes - MC - AS Roma
- 89 - Martín Zubimendi Ibáñez - MDC - Real Sociedad
- 88 - Antoine Semenyo - MD - AFC Bournemouth
- 88 - Antonio Nusa - MG - RB Leipzig
- 88 - Géraldine Reuteler - MC - Frankfurt
- 88 - Luciano Acosta - MOC - FC Dallas
Attaquants
- 94 - Gabriel Teodoro Martinelli Silva - AG - Arsenal
- 94 - Julián Álvarez - BU - Atlético de Madrid
- 94 - Sam Kerr - BU - Chelsea
- 93 - Mallory Swanson - AG - Chicago Red Stars
- 91 - Matheus Santos Carneiro Da Cunha - BU - Wolves
- 90 - Delphine Cascarino - AD - San Diego Wave
Team 1
Gardien
- 89 - José Manuel Reina Páez - G - Como
Défenseurs
- 93 - Rúben Santos Gato Alves Dias - DC - Manchester City
- 93 - Selma Bacha - DG - OL
- 92 - Trent Alexander-Arnold - DD - Liverpool
- 88 - Emily Sams - DC - Orlando Pride
- 88 - Wilfried Singo - DC - AS Monaco
Milieux
- 94 - Aitana Bonmatí Conca - MC - FC Barcelona
- 94 - Jude Bellingham - MOC - Real Madrid
- 92 - Alejandro Garnacho Ferreyra - MG - Manchester Utd
- 91 - Adrien Rabiot - MC - OM
- 91 - Francisco Román Alarcón Suárez - MOC - Real Betis
- 91 - Lena Oberdorf - MDC - FC Bayern München
- 91 - Moussa Diaby - MD - Al Ittihad
- 90 - Rúben Diogo da Silva Neves - MDC - Al Hilal
- 89 - Stanislav Lobotka - MC - SSC Napoli
- 88 - Marco Grüll - MG - SV Werder Bremen
- 88 - Nicolas Raskin - MC - Rangers
Attaquants
- 95 - Erling Haaland - BU - Manchester City
- 94 - Antoine Griezmann - BU - Atlético de Madrid
- 94 - Rafael da Conceição Leão - AG - Milano FC
- 94 - Sophia Wilson - BU - Portland Timbers-Thorns
- 93 - Salma Celeste Paralluelo Ayingono - AG - FC Barcelona
- 92 - Chloe Kelly - AD - Arsenal
- 92 - Marcus Thuram - BU - Lombardia FC
- 91 - Jhon Durán - BU - Al Nassr
- 90 - Nicolas Jackson - BU - Chelsea
- 90 - Serhou Guirassy - BU - Borussia Dortmund
- 88 - João Pedro Neves Filipe - AG - Celtic
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