FC 25 : FUT Birthday, les joueurs sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 14 mars 2025 à 19h07
FUT Birthday est l'événement anniversaire du mode Ultimate Team. À cette occasion, de nouvelles cartes de joueurs sont ajoutées à FC 25, dont les caractéristiques et mauvais pieds ont été améliorés, sont disponibles.
FC 25 : FUT Birthday, les joueurs sont disponibles

FUT Birthday, qu'est-ce que c'est ?

À l'occasion du seizième anniversaire du mode, particulièrement lucratif, Ultimate Team de FC 25, les équipes d'EA Sports nous proposent une première série de cartes pour l'évènement FUT Birthday, où les joueurs sélectionnés voient leurs notes de mauvais pied et/ou gestes techniques être drastiquement augmentées, en plus de booster, bien entendu, leur note générale.

Ainsi, pas moins de 37 nouveaux joueurs font leur arrivée dans les packs pour une durée limitée, dont certains n'étant disponibles que par l'intermédiaire des Défis Créations d'Équipes (DCE) et des Objectifs durant la durée de l'événement. Tous les joueurs ont double 5 (GT et mauvais pied).

Vous pouvez retrouver, ci-dessous, l'ensemble des joueurs FUT Birthday disponibles, avec leur note. Notez que la première équipe de ces cartes FUT Birthday de FC 25 est disponible dans les packs à partir de ce vendredi 7 mars et le sera jusqu'au 14 de ce même mois, après quoi une deuxième salve prendra la relève.

Ultimate Birthday FC 25

Team 2

Gardien

  • 88 - France Steve Mandanda - G - Stade Rennais FC

Défenseurs

  • 95 - Pays-Bas Virgil van Dijk - DC - Liverpool
  • 93 - Autriche David Alaba - DC - Real Madrid
  • 93 - Italie Federico Dimarco - DG - Lombardia FC
  • 92 - Angleterre Harry Maguire - DC - Manchester Utd
  • 92 - Espagne Iñigo Martínez Berridi - DC - FC Barcelona
  • 91 - Brésil Antônia da Costa Silva - DD - Real Madrid
  • 89 - Angleterre Lotte Wubben-Moy - DC - Arsenal

Milieux

  • 94 - Allemagne Jamal Musiala - MOC - FC Bayern München
  • 94 - France Warren Zaïre-Emery - MC - Paris SG
  • 93 - Espagne Nicholas Williams Arthuer - MG - Athletic Club
  • 92 - Angleterre Ella Toone - MOC - Manchester Utd
  • 92 - Espagne Pablo Martín Páez Gavira - MC - FC Barcelona
  • 91 - Allemagne Serge Gnabry - MD - FC Bayern München
  • 91 - Côte d'Ivoire Wilfried Zaha - MG - Charlotte FC
  • 91 - Japon Yui Hasegawa - MDC - Manchester City
  • 90 - Argentine Leandro Paredes - MC - AS Roma
  • 89 - Espagne Martín Zubimendi Ibáñez - MDC - Real Sociedad
  • 88 - Ghana Antoine Semenyo - MD - AFC Bournemouth
  • 88 - Norvège Antonio Nusa - MG - RB Leipzig
  • 88 - Suisse Géraldine Reuteler - MC - Frankfurt
  • 88 - Argentine Luciano Acosta - MOC - FC Dallas

Attaquants

  • 94 - Brésil Gabriel Teodoro Martinelli Silva - AG - Arsenal
  • 94 - Argentine Julián Álvarez - BU - Atlético de Madrid
  • 94 - Australie Sam Kerr - BU - Chelsea
  • 93 - États-Unis Mallory Swanson - AG - Chicago Red Stars
  • 91 - Brésil Matheus Santos Carneiro Da Cunha - BU - Wolves
  • 90 - France Delphine Cascarino - AD - San Diego Wave

Team 1

Gardien

  • 89 - Espagne José Manuel Reina Páez - G - Como

Défenseurs

  • 93 - Portugal Rúben Santos Gato Alves Dias - DC - Manchester City
  • 93 - France Selma Bacha - DG - OL
  • 92 - Angleterre Trent Alexander-Arnold - DD - Liverpool
  • 88 - États-Unis Emily Sams - DC - Orlando Pride
  • 88 - Côte d'Ivoire Wilfried Singo - DC - AS Monaco

Milieux

  • 94 - Espagne Aitana Bonmatí Conca - MC - FC Barcelona
  • 94 - Angleterre Jude Bellingham - MOC - Real Madrid
  • 92 - Argentine Alejandro Garnacho Ferreyra - MG - Manchester Utd
  • 91 - France Adrien Rabiot - MC - OM
  • 91 - Espagne Francisco Román Alarcón Suárez - MOC - Real Betis
  • 91 - Allemagne Lena Oberdorf - MDC - FC Bayern München
  • 91 - France Moussa Diaby - MD - Al Ittihad
  • 90 - Portugal Rúben Diogo da Silva Neves - MDC - Al Hilal
  • 89 - Slovaquie Stanislav Lobotka - MC - SSC Napoli
  • 88 - Autriche Marco Grüll - MG - SV Werder Bremen
  • 88 - Belgique Nicolas Raskin - MC - Rangers

Attaquants

  • 95 - Norvège Erling Haaland - BU - Manchester City
  • 94 - France Antoine Griezmann - BU - Atlético de Madrid
  • 94 - Portugal Rafael da Conceição Leão - AG - Milano FC
  • 94 - États-Unis Sophia Wilson - BU - Portland Timbers-Thorns
  • 93 - Espagne Salma Celeste Paralluelo Ayingono - AG - FC Barcelona
  • 92 - Angleterre Chloe Kelly - AD - Arsenal
  • 92 - France Marcus Thuram - BU - Lombardia FC
  • 91 - Colombie Jhon Durán - BU - Al Nassr
  • 90 - Sénégal Nicolas Jackson - BU - Chelsea
  • 90 - Guinea Serhou Guirassy - BU - Borussia Dortmund
  • 88 - Portugal João Pedro Neves Filipe - AG - Celtic

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Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :
  • PS4 & PS5
    • Carte PSN de 5 € → 4,49 € au lieu de 5 €, soit 10 % de réduction.
    • Carte PSN de 15 € → 13,39 € au lieu de 15 €, soit 11 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 35 € → 31,99 € au lieu de 35 €, soit 9 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
  • Xbox One & Xbox Series X|S
    • 1050 Points FC → 0,99 € au lieu de 10 €, soit 90 % de réduction.
    • 2800 Points FC → 17,25 € au lieu de 25 €, soit 31 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 34,99 € au lieu de 50 €, soit 30 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 69,99 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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