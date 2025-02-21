FC 25 : Fantasy FC, les joueurs sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 28 février 2025 à 19h06
Les cartes Fantasy FC, permettant d'obtenir un boost additionnel sur des cartes améliorées sur FC 25, sont dès maintenant disponibles dans les packs.
FC 25 : Fantasy FC, les joueurs sont disponibles

Fantasy FC, qu'est-ce que c'est ?

Les cartes Fantasy FC de FC 25, proposent deux équipes de joueurs sélectionnés par EA Sports, notamment pour leurs prestations ces derniers mois, leur donnant une note revue à la hausse, comme tous les événements organisés sur Ultimate Team. Toutefois, il s'agit, ici, de cartes évolutives, sujettes à une autre augmentation dans le futur.

D'ici quelques semaines, dans 6 matchs, tous les joueurs ci-dessous sont susceptibles de voir leur note générale gagner jusqu'à 4 points de plus, en fonction de leurs performances individuelles sur le terrain, selon le modèle suivant pour les joueurs actifs :
  • L'équipe remporte 2 matchs sur les 4 prochains en championnat → +1 en GEN et un nouveau rôle++.
  • L'équipe marque 10 buts lors des 4 prochains matchs de championnat → Une statistique principale sera boostée à 99.
  • (Gardiens, Défenseurs & MDC uniquement) Le joueur réalise 1 clean sheet lors des 4 prochains matchs de championnat (hors Héros) → Le joueur recevra un deuxième PlayStyle+ et un PlayStyle classique. Si le joueur possède déjà 2 PlayStyle+, il recevra à la place deux PlayStyles classiques.
  • (Attaquants et Milieux, hors MDC) Le joueur marque 1 but ou délivre 1 passe décisive lors des 4 prochains matchs de championnat (hors Héros) → Le joueur recevra un deuxième PlayStyle+ et un PlayStyle classique. Si le joueur possède déjà 2 PlayStyle+, il recevra à la place deux PlayStyles classiques.
  • Le joueur ne reçoit aucun carton jaune ou rouge lors des 4 prochains matchs de championnat (hors Héros) → Le joueur recevra +1 en OVR et une amélioration à 5 étoiles en gestes techniques ou mauvais pied.
  • Amélioration saisonnière : L'équipe du joueur remporte la coupe nationale principale → Le joueur recevra un troisième PlayStyle+ et une statistique principale boostée à 99. Si le joueur possède déjà 3 PlayStyle+, il recevra à la place un PlayStyle classique.
  • Amélioration saisonnière : L'équipe du joueur remporte le championnat national → Le joueur recevra +1 en OVR et un troisième PlayStyle++. Si le joueur possède déjà 3 PlayStyle+, il recevra à la place un PlayStyle classique.
Notez que seuls les matchs de championnats sont comptabilisés.

Fantasy FC FC 25

Team 2

Défenseurs

  • 92 - Canada Alphonso Davies - DG - FC Bayern München
  • 91 - France Benjamin Pavard - DC - Lombardia FC
  • 88 - Pays-Bas Janou Levels - DG - Leverkusen

Milieux

  • 93 - Angleterre Marcus Rashford - MG - Aston Villa
  • 92 - Angleterre Keira Walsh - MDC - Chelsea
  • 90 - Italie Nicolò Zaniolo - MD - Fiorentina
  • 89 - Belgique Alexis Saelemaekers - MG - AS Roma
  • 89 - Portugal Francisca Ramos Nazareth Sousa - MOC - FC Barcelona
  • 88 - Espagne Fermín López Marín - MC - FC Barcelona

Attaquants

  • 93 - Brésil Rodrygo Silva de Goes - AD - Real Madrid
  • 91 - Uruguay Darwin Núñez - BU - Liverpool
  • 90 - Colombie Juan Camilo Hernández Suárez - BU - Real Betis
  • 89 - Allemagne Jonathan Burkardt - BU - 1. FSV Mainz 05
  • 89 - France Mathys Tel - BU - Spurs
  • 88 - Côte d'Ivoire Evann Guessand - BU - OGC Nice
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Team 1

Gardien

  • 88 - Serbie Ðorde Petrovic - G - Strasbourg

Défenseurs

  • 93 - France Aurélien Tchouaméni - DC - Real Madrid
  • 90 - Allemagne Ridle Baku - DD - RB Leipzig
  • 89 - Brésil Alexsandro de Souza Ribeiro - DC - LOSC Lille
  • 88 - France Célina Ould Hocine - DC - Paris FC

Milieux

  • 93 - Égypte Omar Marmoush - MOC - Manchester City
  • 92 - États-Unis Crystal Dunn - MC - Paris SG
  • 91 - Pays-Bas Donyell Malen - MD - Aston Villa
  • 91 - Équateur Moisés Caicedo - MDC - Chelsea
  • 90 - Danemark Philip Billing - MC - SSC Napoli
  • 90 - Ukraine Viktor Tsygankov - MD - Girona FC
  • 88 - Espagne Oihan Sancet Tirapu - MOC - Athletic Club

Attaquants

  • 93 - Corée du Sud Heung Min Son - BU - Spurs
  • 93 - Géorgie Khvicha Kvaratskhelia - AG - Paris SG
  • 91 - Nigéria Rinsola Babajide - AG - UDG Tenerife
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Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :
  • PS4 & PS5
    • Carte PSN de 5 € → 4,49 € au lieu de 5 €, soit 10 % de réduction.
    • Carte PSN de 15 € → 13,39 € au lieu de 15 €, soit 11 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 35 € → 31,99 € au lieu de 35 €, soit 9 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
  • Xbox One & Xbox Series X|S
    • 1050 Points FC → 0,99 € au lieu de 10 €, soit 90 % de réduction.
    • 2800 Points FC → 17,25 € au lieu de 25 €, soit 31 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 34,99 € au lieu de 50 €, soit 30 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 69,99 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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