FC 25 : Fantasy FC, les joueurs sont disponibles

Les cartes Fantasy FC, permettant d'obtenir un boost additionnel sur des cartes améliorées sur FC 25, sont dès maintenant disponibles dans les packs.

Fantasy FC, qu'est-ce que c'est ?

L'équipe remporte 2 matchs sur les 4 prochains en championnat → +1 en GEN et un nouveau rôle++ .

. L'équipe marque 10 buts lors des 4 prochains matchs de championnat → Une statistique principale sera boostée à 99.

(Gardiens, Défenseurs & MDC uniquement) Le joueur réalise 1 clean sheet lors des 4 prochains matchs de championnat (hors Héros) → Le joueur recevra un deuxième PlayStyle+ et un PlayStyle classique. Si le joueur possède déjà 2 PlayStyle+, il recevra à la place deux PlayStyles classiques .

. (Attaquants et Milieux, hors MDC) Le joueur marque 1 but ou délivre 1 passe décisive lors des 4 prochains matchs de championnat (hors Héros) → Le joueur recevra un deuxième PlayStyle+ et un PlayStyle classique. Si le joueur possède déjà 2 PlayStyle+, il recevra à la place deux PlayStyles classiques .

. Le joueur ne reçoit aucun carton jaune ou rouge lors des 4 prochains matchs de championnat (hors Héros) → Le joueur recevra +1 en OVR et une amélioration à 5 étoiles en gestes techniques ou mauvais pied .

. Amélioration saisonnière : L'équipe du joueur remporte la coupe nationale principale → Le joueur recevra un troisième PlayStyle+ et une statistique principale boostée à 99. Si le joueur possède déjà 3 PlayStyle+, il recevra à la place un PlayStyle classique .

. Amélioration saisonnière : L'équipe du joueur remporte le championnat national → Le joueur recevra +1 en OVR et un troisième PlayStyle++. Si le joueur possède déjà 3 PlayStyle+, il recevra à la place un PlayStyle classique.

Fantasy FC FC 25

Team 2

Défenseurs

92 - Alphonso Davies - DG - FC Bayern München

- DG - FC Bayern München 91 - Benjamin Pavard - DC - Lombardia FC

- DC - Lombardia FC 88 - Janou Levels - DG - Leverkusen

Milieux

93 - Marcus Rashford - MG - Aston Villa

- MG - Aston Villa 92 - Keira Walsh - MDC - Chelsea

- MDC - Chelsea 90 - Nicolò Zaniolo - MD - Fiorentina

- MD - Fiorentina 89 - Alexis Saelemaekers - MG - AS Roma

- MG - AS Roma 89 - Francisca Ramos Nazareth Sousa - MOC - FC Barcelona

- MOC - FC Barcelona 88 - Fermín López Marín - MC - FC Barcelona

Attaquants

93 - Rodrygo Silva de Goes - AD - Real Madrid

- AD - Real Madrid 91 - Darwin Núñez - BU - Liverpool

- BU - Liverpool 90 - Juan Camilo Hernández Suárez - BU - Real Betis

- BU - Real Betis 89 - Jonathan Burkardt - BU - 1. FSV Mainz 05

- BU - 1. FSV Mainz 05 89 - Mathys Tel - BU - Spurs

- BU - Spurs 88 - Evann Guessand - BU - OGC Nice





Team 1

Gardien

88 - Ðorde Petrovic - G - Strasbourg

Défenseurs

93 - Aurélien Tchouaméni - DC - Real Madrid

- DC - Real Madrid 90 - Ridle Baku - DD - RB Leipzig

- DD - RB Leipzig 89 - Alexsandro de Souza Ribeiro - DC - LOSC Lille

- DC - LOSC Lille 88 - Célina Ould Hocine - DC - Paris FC

Milieux

93 - Omar Marmoush - MOC - Manchester City

- MOC - Manchester City 92 - Crystal Dunn - MC - Paris SG

- MC - Paris SG 91 - Donyell Malen - MD - Aston Villa

- MD - Aston Villa 91 - Moisés Caicedo - MDC - Chelsea

- MDC - Chelsea 90 - Philip Billing - MC - SSC Napoli

- MC - SSC Napoli 90 - Viktor Tsygankov - MD - Girona FC

- MD - Girona FC 88 - Oihan Sancet Tirapu - MOC - Athletic Club

Attaquants

93 - Heung Min Son - BU - Spurs

- BU - Spurs 93 - Khvicha Kvaratskhelia - AG - Paris SG

- AG - Paris SG 91 - Rinsola Babajide - AG - UDG Tenerife





PS4 & PS5 Carte PSN de 5 € → 4,49 € au lieu de 5 €, soit 10 % de réduction. Carte PSN de 15 € → 13,39 € au lieu de 15 €, soit 11 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 35 € → 31,99 € au lieu de 35 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S 1050 Points FC → 0,99 € au lieu de 10 €, soit 90 % de réduction. 2800 Points FC → 17,25 € au lieu de 25 €, soit 31 % de réduction. 5900 Points FC → 34,99 € au lieu de 50 €, soit 30 % de réduction. 12 000 Points FC → 69,99 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.



Les, proposent deux équipes de joueurs sélectionnés par EA Sports, notamment pour leurs prestations ces derniers mois, leur donnant une note revue à la hausse, comme tous les événements organisés sur Ultimate Team. Toutefois, il s'agit, ici, de cartes évolutives, sujettes à une autre augmentation dans le futur.D'ici quelques semaines, dans 6 matchs, tous les joueurs ci-dessous sont susceptibles de voir leur note générale gagner jusqu'à 4 points de plus, en fonction de leurs performances individuelles sur le terrain, selon le modèle suivant pour les joueurs actifs :Notez que seuls les matchs de championnats sont comptabilisés.Si vous souhaitez acheter desdans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire