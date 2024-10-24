FC 25 et FIFA des jeux de hasard ? La justice tranche, encore, en faveur d'Electronic Arts



le 24 octobre 2024 à 17h24 Publié par Corentin Rimbert le 24 octobre 2024 à 17h24

Après une nouvelle affaire, la justice d'une pays européen a, une nouvelle fois, donné raison à Electronic Arts sur l'affaire des jeux de hasard dans Ultimate Team.