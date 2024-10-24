FC 25 et FIFA des jeux de hasard ? La justice tranche, encore, en faveur d'Electronic Arts

Après une nouvelle affaire, la justice d'une pays européen a, une nouvelle fois, donné raison à Electronic Arts sur l'affaire des jeux de hasard dans Ultimate Team.
Electronic Arts a remporté une victoire juridique majeure en Autriche concernant la classification des loot boxes
. La Cour régionale supérieure de Vienne a statué que les packs du mode Ultimate Team (de FIFA 23
dans le cas qui nous intéresse ici) ne constituent pas un jeu de hasard, car les joueurs n'achètent pas ces packs dans l'intention de réaliser un profit, mais simplement pour les utiliser dans le jeu.
Encore une victoire pour EA
L'affaire reposait sur l'examen de la loi autrichienne sur les jeux de hasard. Après analyse, la cour a conclu que le risque économique n'était pas présent dans ce cas
, et que les loot boxes, c'est-à-dire l'achat de packs en jeu, ne pouvaient donc pas être considérées comme des jeux de hasard. La cour a également déclaré que les packs de FIFA Ultimate Team ne peuvent pas être séparés du jeu lui-même, qui est avant tout un jeu de compétence et non de hasard.
Cette décision intervient après des jugements contradictoires des tribunaux inférieurs en Autriche concernant les loot boxes. Il s'agit ici de la juridiction la plus importante à s'être prononcée sur la question, et EA estime que cette décision pourrait faire jurisprudence.
Bien que d'autres affaires doivent encore être examinées, la Cour régionale supérieure de Vienne permet un recours devant la Cour suprême. C'est donc une victoire pour EA, qui a réagi de manière positive à cette décision et ne va pas freiner la société à épurer sa boutique en jeu
.
Il s'agit d'une décision importante de la Cour régionale supérieure de Vienne, qui fait suite à d'autres décisions similaires de première instance rendues par d'autres tribunaux autrichiens ces derniers mois. Nous concevons nos jeux pour offrir choix, équité, valeur et amusement, et nous nous réjouissons que la cour ait reconnu que les packs FUT ne sont pas des jeux de hasard, et que les joueurs les acquièrent généralement dans le cadre du jeu, et non pour réaliser un profit.
EA a également salué une décision similaire rendue par la plus haute juridiction administrative des Pays-Bas, qui a également jugé que FIFA Ultimate Team ne constituait pas un jeu de hasard selon la législation néerlandaise. D'ailleurs, malgré les nombreuses critiques et plaintes, les joueurs continuent de dépenser leur argent, comme nous pouvons le constater avec FC 25
qui attire toujours autant.
commentaire (0)