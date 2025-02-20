FC 25 est gratuit sur Switch pendant quelques jours

Toujours plus de Jeux à l'essai sur Nintendo Switch !



Les abonnés Nintendo Switch Online vont bientôt pouvoir essayer EA SPORTS #FC25 gratuitement grâce à l'offre Jeux à l'essai !



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