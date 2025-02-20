FC 25 est gratuit sur Switch pendant quelques jours

Certains joueurs, évoluant sur Nintendo Switch, vont pouvoir profiter gratuitement de FC 25 pendant quelques jours.
Disponible depuis la fin du mois de septembre 2024, FC 25
, qui est la suite de FIFA, a évidemment connu un large succès sur PC, PlayStation et Xbox
, mais nous oublions parfois que le titre est également sorti sur Nintendo Switch, comme c'est le cas chaque année. Cependant, il ne s'agit pas de la même version, celle-ci étant plus légère pour pouvoir tourner sur la dernière console du constructeur japonais, bien que pour cette itération, EA Sports ait fait des efforts pour ajouter encore plus de contenus notamment toutes les nouveautés (FC IQ, Rush...).
Pour attirer plus de monde, il sera possible de jouer gratuitement à FC 25 sur Nintendo Switch, pendant quelques jours
.
FC 25 gratuit sur Switch
Durant quelques jours, FC 25 sera jouable gratuitement sur Nintendo Switch
. Pour être plus précis, vous pourrez y accéder du 24 février au 2 mars, soit une semaine complète. L'offre n'est toutefois réservée qu'à celles et ceux étant abonnés au Nintendo Switch Online, service permettant notamment de jouer en multijoueur, tout en profitant d'anciens jeux Nintendo, que ce soit des titres parus sur NES, super NES ou Game Boy. Une offre qui revient tous les ans, pour séduire les joueurs.
Si vous répondez au critère, alors vous allez pouvoir télécharger FC 25 sur Switch dès maintenant, en vous rendant sur la page du jeu via le Nintendo eShop
. Ensuite, vous allez pouvoir le découvrir durant une semaine et potentiellement passer par la case achat si l'expérience vous sied.
Quel contenu pour la version Switch de FC 25 ?
Comme nous vous le disions plus haut, la version FC 25 sur Switch est un peu différente
. Même si avec le temps les différences sont moindres, certaines fonctionnalités sont absentes. Voici tous les modes disponibles selon la fiche de jeu :
- Modes classiques
- Coup d'envoi
- Mode Carrière
- Compétitions – Sous licence et personnalisées dont l'UEFA Ligue des Champions
- Coupe internationale féminine
- Jeux techniques
- Saisons et matchs amicaux en ligne
- Saisons locales
- VOLTA
- Clubs (anciennement Club Pro)
- Ultimate Team
- Champions
- Rivals
- Clash Équipe
- Rush
Si à la fin de cet essai vous souhaitez continuer votre aventure sur FC 25, il faudra débourser la somme de 59,99 €, sauf si vous l'achetez avant la 7 mars, puisqu'il est en promotion à 23,99 €.
Pour rappel, FC 25
est disponible depuis le 27 septembre 2024 sur PC
, par l'intermédiaire de Steam ou d'Origin, mais aussi sur la plupart des consoles PlayStation
, Xbox
et Switch
. Nous vous proposons aussi la liste des meilleurs jeunes joueurs
et des meilleurs joueurs libres pour le mode carrière
. Si vous souhaitez vous procurer le dernier opus de la franchise, tout en réalisant quelques belles économies, nous vous rappelons que notre partenaire Instant Gaming
vous le propose, à des prix défiant toute concurrence, sur :
- PC
- Edition Standard → 38,8 € au lieu de 70 €, soit 45 % de réduction.
- Xbox One
- Edition Standard → 13,89 € au lieu de 80 €, soit 83 % de réduction.
- Edition Ultimate → 17,99 € au lieu de 110 €, soit 84 % de réduction.
- Xbox Series X|S
- Edition Standard → 13,89 € au lieu de 80 €, soit 83 % de réduction.
- Edition Ultimate → 17,99 € au lieu de 110 €, soit 84 % de réduction.
- PS4 & PS5
- Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PSN 120 € → 109,5 € au lieu de 120 €, soit 9 % de réduction.
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