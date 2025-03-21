FC 25 : Dreamchasers, les joueurs sont disponibles

Les cartes Dreamchasers, mettant en avant certains joueurs qui se sont démarqués en Coupe d'Europe, sont maintenant disponibles dans les packs sur FC 25.

Dreamchasers , qu'est-ce que c'est ?

Dreamchasers FC 25

Team 2

Gardien

93 - Alisson Ramses Becker - G - Liverpool

Défenseurs

94 - Joshua Kimmich - DD - FC Bayern München

- DD - FC Bayern München 93 - Nuno Alexandre Tavares Mendes - DG - Paris SG

- DG - Paris SG 93 - Wendie Renard - DC - OL

- DC - OL 92 - Katie McCabe - DG - Arsenal

- DG - Arsenal 91 - Matthijs de Ligt - DC - Manchester Utd

- DC - Manchester Utd 89 - Aitor Paredes Casamichana - DC - Athletic Club

- DC - Athletic Club 88 - Matías Moreno - DC - Fiorentina

- DC - Fiorentina 88 - Nenad Cvetkovic - DC - SK Rapid Wien

Milieux

94 - Federico Valverde - MC - Real Madrid

- MC - Real Madrid 92 - Caroline Weir - MOC - Real Madrid

- MOC - Real Madrid 92 - Leon Bailey - MD - Aston Villa

- MD - Aston Villa 92 - Pernille Harder - MOC - FC Bayern München

- MOC - FC Bayern München 92 - Rayan Cherki - MOC - OL

- MOC - OL 91 - Hugo Larsson - MC - Frankfurt

- MC - Frankfurt 91 - Rodrigo Bentancur - MC - Spurs

Attaquants

95 - Mohamed Salah - AD - Liverpool

- AD - Liverpool 95 - Robert Lewandowski - BU - FC Barcelona

- BU - FC Barcelona 94 - Kadidiatou Diani - AD - OL

- AD - OL 93 - Khadija Shaw - BU - Manchester City

- BU - Manchester City 91 - Pedro Rodríguez Ledesma - AD - Latium

- AD - Latium 91 - Takefusa Kubo - AD - Real Sociedad

- AD - Real Sociedad 89 - Ezequiel Ávila - BU - Real Betis

- BU - Real Betis 89 - Matej Vydra - BU - Viktoria Plzeň







Team 1

Défenseurs

92 - Nico Schlotterbeck - DC - Borussia Dortmund

- DC - Borussia Dortmund 88 - Hugo Bueno López - DG - Feyenoord

- DG - Feyenoord 88 - Mattia Zanotti - DD - FC Lugano

Milieux

94 - Alexia Putellas Segura - MC - FC Barcelona

- MC - FC Barcelona 94 - Florian Wirtz - MOC - Leverkusen

- MOC - Leverkusen 93 - Marcos Llorente Moreno - MD - Atlético de Madrid

- MD - Atlético de Madrid 92 - Archie Gray - MDC - Spurs

- MDC - Spurs 90 - Hákon Arnar Haraldsson - MG - LOSC Lille

- MG - LOSC Lille 90 - Orkun Kökçü - MC - SL Benfica

- MC - SL Benfica 89 - Nedim Bajrami - MOC - Rangers

- MOC - Rangers 89 - Patrick Berg - MDC - FK Bodø/Glimt

Attaquants

95 - Harry Kane - BU - FC Bayern München

- BU - FC Bayern München 95 - Kylian Mbappé - BU - Real Madrid

- BU - Real Madrid 94 - Lautaro Martínez - BU - Lombardia FC

- BU - Lombardia FC 93 - Ethan Nwaneri - AD - Arsenal

- AD - Arsenal 93 - Ewa Pajor - BU - FC Barcelona

- BU - FC Barcelona 93 - Linda Caicedo - AG - Real Madrid

- AG - Real Madrid 92 - María Francesca Caldentey Oliver - AG - Arsenal

- AG - Arsenal 91 - Sveindís Jane Jónsdóttir - AD - VfL Wolfsburg

- AD - VfL Wolfsburg 88 - Afimico Pululu - BU - Jagiellonia







PS4 & PS5 Carte PSN de 5 € → 4,49 € au lieu de 5 €, soit 10 % de réduction. Carte PSN de 15 € → 13,39 € au lieu de 15 €, soit 11 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction. Carte PSN de 35 € → 31,99 € au lieu de 35 €, soit 9 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.

Xbox One & Xbox Series X|S 1050 Points FC → 0,99 € au lieu de 10 €, soit 90 % de réduction. 2800 Points FC → 17,25 € au lieu de 25 €, soit 31 % de réduction. 5900 Points FC → 34,99 € au lieu de 50 €, soit 30 % de réduction. 12 000 Points FC → 69,99 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.



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