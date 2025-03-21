FC 25 : Dreamchasers, les joueurs sont disponibles

Les cartes Dreamchasers, mettant en avant certains joueurs qui se sont démarqués en Coupe d'Europe, sont maintenant disponibles dans les packs sur FC 25.
Dreamchasers , qu'est-ce que c'est ?
EA Sports ayant légèrement bouleversé ses plans cette année, nous n'avons pas eu d'équipe mettant en avant les meilleurs joueurs de la phase de groupe de la Ligue des champions, probablement parce que le format a changé. C'est pourquoi les cartes Dreamchasers
arrivent, qui mettent en avant certains des joueurs qui ont performé en Ligue des champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conference.
En plus des joueurs Dreamchasers FC 25
, EA Sports a implanté des versions spéciales pour les Icônes et les Héros, de quoi potentiellement encore bien améliorer son équipe.
Dreamchasers FC 25
Team 2
Gardien
-
93 - Alisson Ramses Becker - G - Liverpool
Défenseurs
- 94 - Joshua Kimmich - DD - FC Bayern München
- 93 - Nuno Alexandre Tavares Mendes - DG - Paris SG
- 93 - Wendie Renard - DC - OL
- 92 - Katie McCabe - DG - Arsenal
- 91 - Matthijs de Ligt - DC - Manchester Utd
- 89 - Aitor Paredes Casamichana - DC - Athletic Club
- 88 - Matías Moreno - DC - Fiorentina
- 88 - Nenad Cvetkovic - DC - SK Rapid Wien
Milieux
- 94 - Federico Valverde - MC - Real Madrid
- 92 - Caroline Weir - MOC - Real Madrid
- 92 - Leon Bailey - MD - Aston Villa
- 92 - Pernille Harder - MOC - FC Bayern München
- 92 - Rayan Cherki - MOC - OL
- 91 - Hugo Larsson - MC - Frankfurt
- 91 - Rodrigo Bentancur - MC - Spurs
Attaquants
- 95 - Mohamed Salah - AD - Liverpool
- 95 - Robert Lewandowski - BU - FC Barcelona
- 94 - Kadidiatou Diani - AD - OL
- 93 - Khadija Shaw - BU - Manchester City
- 91 - Pedro Rodríguez Ledesma - AD - Latium
- 91 - Takefusa Kubo - AD - Real Sociedad
- 89 - Ezequiel Ávila - BU - Real Betis
- 89 - Matej Vydra - BU - Viktoria Plzeň
Team 1
Défenseurs
- 92 - Nico Schlotterbeck - DC - Borussia Dortmund
- 88 - Hugo Bueno López - DG - Feyenoord
- 88 - Mattia Zanotti - DD - FC Lugano
Milieux
- 94 - Alexia Putellas Segura - MC - FC Barcelona
- 94 - Florian Wirtz - MOC - Leverkusen
- 93 - Marcos Llorente Moreno - MD - Atlético de Madrid
- 92 - Archie Gray - MDC - Spurs
- 90 - Hákon Arnar Haraldsson - MG - LOSC Lille
- 90 - Orkun Kökçü - MC - SL Benfica
- 89 - Nedim Bajrami - MOC - Rangers
- 89 - Patrick Berg - MDC - FK Bodø/Glimt
Attaquants
- 95 - Harry Kane - BU - FC Bayern München
- 95 - Kylian Mbappé - BU - Real Madrid
- 94 - Lautaro Martínez - BU - Lombardia FC
- 93 - Ethan Nwaneri - AD - Arsenal
- 93 - Ewa Pajor - BU - FC Barcelona
- 93 - Linda Caicedo - AG - Real Madrid
- 92 - María Francesca Caldentey Oliver - AG - Arsenal
- 91 - Sveindís Jane Jónsdóttir - AD - VfL Wolfsburg
- 88 - Afimico Pululu - BU - Jagiellonia
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dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming
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