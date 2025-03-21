FC 25 : Dreamchasers, les joueurs sont disponibles

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 28 mars 2025 à 19h19
Les cartes Dreamchasers, mettant en avant certains joueurs qui se sont démarqués en Coupe d'Europe, sont maintenant disponibles dans les packs sur FC 25.
FC 25 : Dreamchasers, les joueurs sont disponibles

Dreamchasers , qu'est-ce que c'est ?

EA Sports ayant légèrement bouleversé ses plans cette année, nous n'avons pas eu d'équipe mettant en avant les meilleurs joueurs de la phase de groupe de la Ligue des champions, probablement parce que le format a changé. C'est pourquoi les cartes Dreamchasers arrivent, qui mettent en avant certains des joueurs qui ont performé en Ligue des champions, Ligue Europa et Ligue Europa Conference.

En plus des joueurs Dreamchasers FC 25, EA Sports a implanté des versions spéciales pour les Icônes et les Héros, de quoi potentiellement encore bien améliorer son équipe.

Dreamchasers FC 25

Team 2

Gardien

  • 93 - Brésil Alisson Ramses Becker - G - Liverpool

Défenseurs

  • 94 - Allemagne Joshua Kimmich - DD - FC Bayern München
  • 93 - Portugal Nuno Alexandre Tavares Mendes - DG - Paris SG
  • 93 - France Wendie Renard - DC - OL
  • 92 - Irlande Katie McCabe - DG - Arsenal
  • 91 - Pays-Bas Matthijs de Ligt - DC - Manchester Utd
  • 89 - Espagne Aitor Paredes Casamichana - DC - Athletic Club
  • 88 - Argentine Matías Moreno - DC - Fiorentina
  • 88 - Serbie Nenad Cvetkovic - DC - SK Rapid Wien

Milieux

  • 94 - Uruguay Federico Valverde - MC - Real Madrid
  • 92 - Écosse Caroline Weir - MOC - Real Madrid
  • 92 - Jamaïque Leon Bailey - MD - Aston Villa
  • 92 - Danemark Pernille Harder - MOC - FC Bayern München
  • 92 - France Rayan Cherki - MOC - OL
  • 91 - Suède Hugo Larsson - MC - Frankfurt
  • 91 - Uruguay Rodrigo Bentancur - MC - Spurs

Attaquants

  • 95 - Égypte Mohamed Salah - AD - Liverpool
  • 95 - Pologne Robert Lewandowski - BU - FC Barcelona
  • 94 - France Kadidiatou Diani - AD - OL
  • 93 - Jamaïque Khadija Shaw - BU - Manchester City
  • 91 - Espagne Pedro Rodríguez Ledesma - AD - Latium
  • 91 - Japon Takefusa Kubo - AD - Real Sociedad
  • 89 - Argentine Ezequiel Ávila - BU - Real Betis
  • 89 - République Tchèque Matej Vydra - BU - Viktoria Plzeň
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Team 1

Défenseurs

  • 92 - Allemagne Nico Schlotterbeck - DC - Borussia Dortmund
  • 88 - Espagne Hugo Bueno López - DG - Feyenoord
  • 88 - Italie Mattia Zanotti - DD - FC Lugano

Milieux

  • 94 - Espagne Alexia Putellas Segura - MC - FC Barcelona
  • 94 - Allemagne Florian Wirtz - MOC - Leverkusen
  • 93 - Espagne Marcos Llorente Moreno - MD - Atlético de Madrid
  • 92 - Angleterre Archie Gray - MDC - Spurs
  • 90 - Islande Hákon Arnar Haraldsson - MG - LOSC Lille
  • 90 - Turquie Orkun Kökçü - MC - SL Benfica
  • 89 - Albanie Nedim Bajrami - MOC - Rangers
  • 89 - Norvège Patrick Berg - MDC - FK Bodø/Glimt

Attaquants

  • 95 - Angleterre Harry Kane - BU - FC Bayern München
  • 95 - France Kylian Mbappé - BU - Real Madrid
  • 94 - Argentine Lautaro Martínez - BU - Lombardia FC
  • 93 - Angleterre Ethan Nwaneri - AD - Arsenal
  • 93 - Pologne Ewa Pajor - BU - FC Barcelona
  • 93 - Colombie Linda Caicedo - AG - Real Madrid
  • 92 - Espagne María Francesca Caldentey Oliver - AG - Arsenal
  • 91 - Islande Sveindís Jane Jónsdóttir - AD - VfL Wolfsburg
  • 88 - Angola Afimico Pululu - BU - Jagiellonia
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Si vous souhaitez acheter des Points FC dans le but d'obtenir l'un de ces précieux joueurs, qui seront disponibles pour une durée limitée, nous rappelons qu'il est possible d'en obtenir à moindre coût par le biais de notre partenaire Instant Gaming :
  • PS4 & PS5
    • Carte PSN de 5 € → 4,49 € au lieu de 5 €, soit 10 % de réduction.
    • Carte PSN de 15 € → 13,39 € au lieu de 15 €, soit 11 % de réduction.
    • Carte PSN de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN de 35 € → 31,99 € au lieu de 35 €, soit 9 % de réduction.
    • Carte PSN de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
  • Xbox One & Xbox Series X|S
    • 1050 Points FC → 0,99 € au lieu de 10 €, soit 90 % de réduction.
    • 2800 Points FC → 17,25 € au lieu de 25 €, soit 31 % de réduction.
    • 5900 Points FC → 34,99 € au lieu de 50 €, soit 30 % de réduction.
    • 12 000 Points FC → 69,99 € au lieu de 100 €, soit 30 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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