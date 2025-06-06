FBC: Firebreak : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit FBC: Firebreak.

Configurations PC FBC: Firebreak

Config minimale

Système d'exploitation → Windows 10 ou 11 64-bit

Windows 10 ou 11 64-bit Mémoire vive → 16 Go

16 Go Processeur → Intel Core i5-7600K ou AMD Ryzen 5 1600X

Intel Core i5-7600K ou AMD Ryzen 5 1600X Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 1070 ou AMD Radeon RX 5600 XT

NVIDIA GeForce GTX 1070 ou AMD Radeon RX 5600 XT Mémoire vidéo → 6 Go

6 Go Espace disque → 30 Go (SSD)

30 Go (SSD) Note → Low - 1080p - 60 FPS (mode Qualité)

Config recommandée

Système d'exploitation → Windows 10 ou 11 64-bit

Windows 10 ou 11 64-bit Mémoire vive → 16 Go

16 Go Processeur → Intel Core i5-8500 ou AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8500 ou AMD Ryzen 5 2600 Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 3060 ou AMD Radeon RX 6600 XT

NVIDIA GeForce RTX 3060 ou AMD Radeon RX 6600 XT Mémoire vidéo → 8 Go

8 Go Espace disque → 30 Go (SSD)

30 Go (SSD) Note → Medium - 1440p - 60 FPS (mode Qualité)

Config « High »

Système d'exploitation → Windows 10 ou 11 64-bit

Windows 10 ou 11 64-bit Mémoire vive → 16 Go

16 Go Processeur → Intel Core i5-8500 ou AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8500 ou AMD Ryzen 5 2600 Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6800 XT

NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6800 XT Mémoire vidéo → 8 Go

8 Go Espace disque → 30 Go (SSD)

30 Go (SSD) Note → High - 4K - 60 FPS (mode Performance)

Config « High Ray Tracing »

Système d'exploitation → Windows 10 ou 11 64-bit

Windows 10 ou 11 64-bit Mémoire vive → 16 Go

16 Go Processeur → Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600 Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 4080 ou AMD Radeon RX 9070 XT

NVIDIA GeForce RTX 4080 ou AMD Radeon RX 9070 XT Mémoire vidéo → 10 Go

10 Go Espace disque → 30 Go (SSD)

30 Go (SSD) Note → High / Ray Tracing High - 4K - 60 FPS (mode Performance)

Développé ainsi qu'édité par Remedy Entertainment,est plutôt attendu par la communauté. Catégorisé comme un jeu de tir coopératif à la première personne, le titre doit débarquer au mois de juin 2025 sur diverses plateformes de jeu, dont le PC.D'ailleurs, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat,Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de RAM, et ce, pour toutes les configurations. De plus, selon les informations partagées par l'équipe en charge du titre, notamment via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, il faut avoir 30 Go d'espace disque disponible pour installerPour plus de détails, vous pouvez consulterci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.Pour rappel,sort le 17 juin 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.