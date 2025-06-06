FBC: Firebreak : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 juin 2025 à 17h45
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit FBC: Firebreak.
FBC: Firebreak : Les configurations PC
Développé ainsi qu'édité par Remedy Entertainment, FBC: Firebreak est plutôt attendu par la communauté. Catégorisé comme un jeu de tir coopératif à la première personne, le titre doit débarquer au mois de juin 2025 sur diverses plateformes de jeu, dont le PC.

D'ailleurs, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner FBC: Firebreak.

Configurations PC FBC: Firebreak

fbc-firebreak-visuel-combat
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de FBC: Firebreak, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de RAM, et ce, pour toutes les configurations. De plus, selon les informations partagées par l'équipe en charge du titre, notamment via une publication sur le compte Twitter/X du jeu, il faut avoir 30 Go d'espace disque disponible pour installer FBC: Firebreak.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de FBC: Firebreak ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Config minimale

  • Système d'exploitation → Windows 10 ou 11 64-bit
  • Mémoire vive → 16 Go
  • Processeur → Intel Core i5-7600K ou AMD Ryzen 5 1600X
  • Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 1070 ou AMD Radeon RX 5600 XT
  • Mémoire vidéo 6 Go
  • Espace disque → 30 Go (SSD)
  • Note Low - 1080p - 60 FPS (mode Qualité)

Config recommandée

  • Système d'exploitation → Windows 10 ou 11 64-bit
  • Mémoire vive → 16 Go
  • Processeur → Intel Core i5-8500 ou AMD Ryzen 5 2600
  • Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 3060 ou AMD Radeon RX 6600 XT
  • Mémoire vidéo 8 Go
  • Espace disque → 30 Go (SSD)
  • Note Medium - 1440p - 60 FPS (mode Qualité)
fbc-firebreak-configurations-pc-details

Config « High »

  • Système d'exploitation → Windows 10 ou 11 64-bit
  • Mémoire vive → 16 Go
  • Processeur → Intel Core i5-8500 ou AMD Ryzen 5 2600
  • Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 3070 ou AMD Radeon RX 6800 XT
  • Mémoire vidéo → 8 Go
  • Espace disque → 30 Go (SSD)
  • Note → High - 4K - 60 FPS (mode Performance)

Config « High Ray Tracing »

  • Système d'exploitation → Windows 10 ou 11 64-bit
  • Mémoire vive → 16 Go
  • Processeur → Intel Core i7-8700K ou AMD Ryzen 5 3600
  • Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 4080 ou AMD Radeon RX 9070 XT
  • Mémoire vidéo 10 Go
  • Espace disque → 30 Go (SSD)
  • Note → High / Ray Tracing High - 4K - 60 FPS (mode Performance)
Miniature vidéo

Pour rappel, FBC: Firebreak sort le 17 juin 2025 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

FBC: Firebreak ne sera plus mis à jour, le clap de fin est-il proche ?
FBC: Firebreak 18 mars 2026

FBC: Firebreak ne sera plus mis à jour, le clap de fin est-il proche ?

Remedy Entertainment vient de mettre en ligne l'ultime mise à jour de FBC: Firebreak. Si cela ressemble à une fin précipitée, le studio veut inciter les curieux à découvrir le titre avec un rabais important et une offre spéciale.
Remedy Entertainment a perdu 15 millions d'euros à cause de FBC: Firebreak
FBC: Firebreak 03 novembre 2025

Remedy Entertainment a perdu 15 millions d'euros à cause de FBC: Firebreak

Remedy Entertainment vient de partager son bilan financier pour le trimestre écoulé. Or, les résultats sont assez décevants pour le studio et très inférieurs par rapport à l'an dernier, malgré le lancement estival de FBC: Firebreak.
FBC: Firebreak veut reconquérir les joueurs avec une mise à jour massive
FBC: Firebreak 26 septembre 2025

FBC: Firebreak veut reconquérir les joueurs avec une mise à jour massive

Après des débuts plus que mitigés, FBC: Firebreak a décidé de faire table rase du passé. Les développeurs viennent d'annoncer une mise à jour colossale qui donne au titre des allures de deuxième lancement.

commentaire (0)