FBC: Firebreak : De gros changements prévus avec la mise à jour majeure de septembre

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 juillet 2025 à 17h03
Remedy Entertainment a, récemment, détaillé les changements qui arriveront sur FBC: Firebreak avec la première mise à jour majeure, prévue pour septembre.
FBC: Firebreak : De gros changements prévus avec la mise à jour majeure de septembre
Comme vous le savez probablement déjà, FBC: Firebreak, qui est édité ainsi que développé par Remedy Entertainment, a connu des débuts difficiles. Depuis son lancement, ses développeurs ont déployé plusieurs patchs, corrigeant des problèmes et modifiant certains aspects. Le studio n'a pas prévu de s'arrêter en si bon chemin et a, d'ailleurs, apporté des informations concernant le contenu de la première mise à jour majeure de FBC: Firebreak, qui se rendra disponible au mois de septembre 2025.

Des détails sur la première mise à jour majeure de FBC: Firebreak

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C'est via un article sur la page Steam du soft, qui a été relayé sur le compte Twitter/X du jeu, que Remedy Entertainment a dévoilé ses plans pour la première mise à jour majeure de FBC: Firebreak. Celle-ci apportera des changements conséquents sur le jeu d'action et coopératif des créateurs de Control.

Ainsi, le studio a prévu d'améliorer la compréhension globale de FBC: Firebreak, et notamment la première heure de jeu, qui peut être quelque peu frustrante. Les développeurs parlent, dès lors, de la construction d'un niveau de tutoriel jouable mais aussi d'une vidéo d'introduction et d'améliorations pour les astuces « pop up », qui doivent offrir des informations importantes.

En outre, Remedy Entertainment va ajouter trois nouvelles armes lourdes, afin de compléter l'arsenal, et implanter un système de mods pour celles-ci, qui viendra remplacer les améliorations « génériques » de l'équipement. Les développeurs annoncent qu'ils apporteront davantage de précisions à ce sujet, avant le mois de septembre.

Les joueurs et les joueuses peuvent également s'attendre à des variantes de « Job », qui prendront la place des « Clearance and Corruption Levels ». Sans oublier, de nouveaux modes, qui devraient se rendre disponibles à l'avenir. À ce propos, sachez que la mise à jour majeure de septembre introduira un nouveau « Job » sur FBC: Firebreak.

Une mise à jour qui rectifiera le tir ? 

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Avec cette première mise à jour majeure, Remedy Entertainment espère bien contenter les joueurs et les joueuses étant ou ayant prévu de se lancer sur FBC: Firebreak. D'ailleurs, le studio explique que ces améliorations ont été « décidées et développées sur la base de ce que vous nous avez dit (en écoutant vos commentaires) et de ce que vous avez vu (en examinant les données) ».
Nous sommes très enthousiastes à l'idée de ces changements et d'offrir encore plus que ce que nous avions prévu au départ, mais les changements actuels signifient aussi des changements ultérieurs. Nous avons besoin de voir ce qui fonctionne pour vous et de vous entendre à nouveau avant d'être certains que nous donnons la priorité aux bonnes choses. Ainsi, même si nous prévoyons toujours la prochaine mise à jour majeure pour l'hiver, et la suivante par la suite, les priorités et les fonctionnalités spécifiques sont beaucoup plus nébuleuses. Nous discutions et étudions de nombreux sujets, mais pour l'instant, nous travaillons sur la première mise à jour majeure.
À l'heure actuelle, Remedy Entertainment n'a pas partagé la date de sortie de la première mise à jour majeure de FBC: Firebreak. Nul doute que nous en saurons plus dans les prochaines semaines. Pour conclure, rappelons que FBC: Firebreak est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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