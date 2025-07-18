FBC: Firebreak : De gros changements prévus avec la mise à jour majeure de septembre

Remedy Entertainment a, récemment, détaillé les changements qui arriveront sur FBC: Firebreak avec la première mise à jour majeure, prévue pour septembre.

Des détails sur la première mise à jour majeure de FBC: Firebreak

It's been one month since FBC: Firebreak launched so now is a great time for us to discuss what is coming in the first Major Update in late September. Read our latest blog post for the full details: https://t.co/lNZ28rQ3IG



This update will include improvements to understanding… pic.twitter.com/CTK9nqO33T — FBC: Firebreak 🔻 Control (@ControlRemedy) July 18, 2025

Une mise à jour qui rectifiera le tir ?

Nous sommes très enthousiastes à l'idée de ces changements et d'offrir encore plus que ce que nous avions prévu au départ, mais les changements actuels signifient aussi des changements ultérieurs. Nous avons besoin de voir ce qui fonctionne pour vous et de vous entendre à nouveau avant d'être certains que nous donnons la priorité aux bonnes choses. Ainsi, même si nous prévoyons toujours la prochaine mise à jour majeure pour l'hiver, et la suivante par la suite, les priorités et les fonctionnalités spécifiques sont beaucoup plus nébuleuses. Nous discutions et étudions de nombreux sujets, mais pour l'instant, nous travaillons sur la première mise à jour majeure.

Comme vous le savez probablement déjà,, qui est édité ainsi que développé par Remedy Entertainment, a connu des débuts difficiles. Depuis son lancement, ses développeurs ont déployé plusieurs patchs, corrigeant des problèmes et modifiant certains aspects. Le studio n'a pas prévu de s'arrêter en si bon chemin et a, d'ailleurs, apportéC'est via un article sur la page Steam du soft, qui a été relayé sur le compte Twitter/X du jeu, quesur le jeu d'action et coopératif des créateurs de Control.Ainsi,, qui peut être quelque peu frustrante. Les développeurs parlent, dès lors, de la construction d'un niveau de tutoriel jouable mais aussi d'une vidéo d'introduction et d'améliorations pour les astuces « pop up », qui doivent offrir des informations importantes.En outre,, afin de compléter l'arsenal, et, qui viendra remplacer les améliorations « génériques » de l'équipement. Les développeurs annoncent qu'ils apporteront davantage de précisions à ce sujet, avant le mois de septembre.Les joueurs et les joueuses peuvent également s'attendre à, qui prendront la place des « Clearance and Corruption Levels ». Sans oublier, de nouveaux modes, qui devraient se rendre disponibles à l'avenir. À ce propos, sachez que la mise à jour majeure de septembre introduira. D'ailleurs, le studio explique que ces améliorations ont été « décidées et développées sur la base de ce que vous nous avez dit (en écoutant vos commentaires) et de ce que vous avez vu (en examinant les données) ».À l'heure actuelle, Remedy Entertainment n'a pas partagé la date de sortie de la première mise à jour majeure de. Nul doute que nous en saurons plus dans les prochaines semaines. Pour conclure, rappelons queest à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC.