Remedy Entertainment réagit aux débuts décevants de FBC: Firebreak

Remedy Entertainment a, récemment, prononcé quelques mots concernant FBC: Firebreak, dont le lancement n'a pas été sans difficulté.

Remedy Entertainment prend la parole au sujet de FBC: Firebreak et de sa réception moyenne

Le lancement de notre premier jeu multijoueur a été une expérience passionnante (et angoissante). Le lancement de FBC: Firebreak est une étape importante pour nous, non seulement parce qu'il s'agit de notre premier jeu coopératif en ligne, mais aussi parce que nous l'avons autoédité. Plusieurs choses se sont bien passées. Il est clair que tout n'a pas été parfait.

Nous avons lu toutes les critiques, tous les commentaires et toutes les réactions de la communauté sur les plateformes sociales, Discord et nos forums Steam, ainsi que les analyses que nous recevons. Il est clair que certaines fonctionnalités doivent être améliorées. Et elles seront améliorées. Merci pour vos commentaires. Nous vous entendons haut et fort. Continuez à nous faire part de vos commentaires.

Remedy Entertainment compte bien rectifier le tir pour FBC: Firebreak

Nous améliorons certaines fonctionnalités dès maintenant. Si nous pouvons améliorer certaines fonctionnalités dès aujourd'hui et à court terme, d'autres prendront plus de temps et nécessiteront une réflexion plus approfondie de notre part. Nous vous tiendrons informés à chaque étape du processus.

We've deployed a patch (v1.2) for FBC: Firebreak which makes progression faster and more rewarding and includes many improvements to the game. Read the full patch notes here: https://t.co/mlmzbQGasX



We've also shared an update from the game team discussing how we are improving… — FBC: Firebreak 🔻 Control (@ControlRemedy) June 20, 2025

Disponible depuis le 17 juin 2025 sur plusieurs plateformes ainsi que via différents services (Game Pass et PlayStation Plus),, qui est développé ainsi qu'édité par Remedy Entertainment, n'a malheureusement pas rencontré un très grand succès. Sa réception n'ayant pas été très bonne dans les premiers jours,En effet, il y a très peu de temps, Remedy Entertainment a publié un post sur la page Steam de. Dans celui-ci,D'ailleurs, le studio de développement a pris le temps de parcourir les différents retours des joueurs et des joueuses, publiés sur la plateforme de Valve mais aussi sur les réseaux sociaux :Pour autant,. Les développeurs écrivent notamment :, qui est disponible depuis le vendredi 20 juin 2025. Celui-ci a, par exemple, amélioré la progression, qui est désormais plus rapide et gratifiante, et a apporté des changements en ce qui concerne l'économie et la progression des jobs. D'autres améliorations ont également été introduites par le biais de cette mise à jour.En guise de conclusion, rappelons queest disponible sur PS5, Xbox Series et PC. Le jeu de tir coopératif de Remedy Entertainment figure dans le Game Pass ainsi que dans le catalogue du PlayStation Plus Extra.