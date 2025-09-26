FBC: Firebreak veut reconquérir les joueurs avec une mise à jour massive

Après des débuts plus que mitigés, FBC: Firebreak a décidé de faire table rase du passé. Les développeurs viennent d'annoncer une mise à jour colossale qui donne au titre des allures de deuxième lancement.
Disponible depuis le 17 juin 2025, FBC: Firebreak
n'a pas connu le succès espéré par Remedy Entertainment. Le titre a rapidement accumulé de nombreuses critiques négatives sur Steam et sur les réseaux sociaux. De nombreux utilisateurs lui ont reproché des défauts liés à ses différentes fonctionnalités. Si les équipes du studio se sont excusées pour les problèmes rencontrés, les développeurs ont annoncé vouloir les corriger avec la première mise à jour majeure. Une publication partagée sur la page Steam du jeu
révèle que celle-ci sera disponible dès le 29 septembre prochain
. Baptisée Breakpoint, elle a pour principal objectif de reconquérir la communauté à grands renforts de refonte, de variété dans les missions et de nouveaux ajouts à l'arsenal.
Améliorer « FBC: Firebreak dans son intégralité »
Pour concevoir cette première mise à jour massive, les développeurs ont combiné de nouvelles idées traitées en interne aux différents avis émis par les joueurs. L'un des principaux changements apportés par ce patch est le remplacement de l'écran de sélection des jobs par le Crisis board
(ou tableau de crise). Misant davantage sur l'urgence des situations et la multiplication des scénarios, il sera renouvelé toutes les 30 minutes et proposera simultanément entre 4 et 6 crises différentes
à gérer.
En complément de ce nouveau système, FBC: Firebreak Breakpoint amènera son lot d'armes inédites, mais aussi 4 sets d'armure, 6 casques différents, de tout nouveaux skins d'armes et 5 ennemis supplémentaires à abattre.
Un objectif simple : regagner la confiance des joueurs
Si l'ajout de contenu supplémentaire pourra combler les joueurs de la première heure, FBC: Firebreak cherche avant tout à séduire un nouveau public qui a boudé le jeu à sa sortie.
En améliorant la boucle de gameplay et en rendant les parties plus dynamiques, le spin-off de Control mise gros pour regagner la confiance des joueurs
. Mais est-ce que ces ajustements seront suffisants ? Réponse dans quelques jours.
Rappelons pour conclure que FBC: Firebreak est disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
commentaire (0)