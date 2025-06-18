FBC: Firebreak est-il jouable en solo ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 18 juin 2025 à 15h24
Si vous vous demandez si FBC: Firebreak, le jeu de tir coopératif de Remedy Entertainment, peut être parcouru en solo, sachez que nous vous apportons la réponse.
FBC: Firebreak est-il jouable en solo ?
Comme vous le savez probablement déjà, FBC: Firebreak, qui est développé ainsi qu'édité par Remedy Entertainment (notamment connu pour Control, Alan Wake 2, Quantum Break), est considéré comme un jeu de tir coopératif, en vue à la première personne. Étant donné que le titre dispose d'une forte dimension multijoueur, certaines personnes au sein de la communauté se demandent si FBC: Firebreak est jouable en solo.

FBC: Firebreak est-il jouable en solo ?

fbc-firebreak-visuel-ennemis
Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. Si vous vous posez cette question à propos du dernier né de Remedy Entertainement, sachez que la réponse est positive : FBC: Firebreak est bel et bien jouable en solo, en plus de proposer de la coopération en ligne (la fonctionnalité cross-play étant, pour rappel, disponible).

Cependant, il convient de noter que le titre de Remedy Entertainment est pensé comme un jeu coopératif, qui peut, précisons-le, être parcouru jusqu'à 3 joueurs. Il se peut donc que vous éprouviez un peu de difficulté lors de vos sessions en solo ou bien que l'expérience ne soit pas si amusante que cela, si vous n'êtes pas accompagné. Vous pourriez également passer beaucoup plus de temps à effectuer les missions, ce qui pourrait vous déranger aussi. Dans tous les cas, si vous désirez découvrir le nouveau jeu des créateurs de Control et Alan Wake 2 seul, sachez qu'il est tout à fait possible de jouer à FBC: Firebreak en solo.

Miniature vidéo

En guise de conclusion, rappelons que FBC: Firebreak, qui est sorti le 17 juin 2025, est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (notamment via Steam et via l'Epic Games). En outre, soulignons le fait que le nouveau jeu de Remedy Entertainment figure dans le catalogue du Game Pass mais aussi dans celui du PlayStation Plus Extra, et ce, depuis son lancement officiel.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

FBC: Firebreak ne sera plus mis à jour, le clap de fin est-il proche ?
FBC: Firebreak 18 mars 2026

FBC: Firebreak ne sera plus mis à jour, le clap de fin est-il proche ?

Remedy Entertainment vient de mettre en ligne l'ultime mise à jour de FBC: Firebreak. Si cela ressemble à une fin précipitée, le studio veut inciter les curieux à découvrir le titre avec un rabais important et une offre spéciale.
Remedy Entertainment a perdu 15 millions d'euros à cause de FBC: Firebreak
FBC: Firebreak 03 novembre 2025

Remedy Entertainment a perdu 15 millions d'euros à cause de FBC: Firebreak

Remedy Entertainment vient de partager son bilan financier pour le trimestre écoulé. Or, les résultats sont assez décevants pour le studio et très inférieurs par rapport à l'an dernier, malgré le lancement estival de FBC: Firebreak.
FBC: Firebreak veut reconquérir les joueurs avec une mise à jour massive
FBC: Firebreak 26 septembre 2025

FBC: Firebreak veut reconquérir les joueurs avec une mise à jour massive

Après des débuts plus que mitigés, FBC: Firebreak a décidé de faire table rase du passé. Les développeurs viennent d'annoncer une mise à jour colossale qui donne au titre des allures de deuxième lancement.

commentaire (0)