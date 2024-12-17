Les deux prochains Far Cry, le 7 et le multijoueur, refont parler d'eux

Ubisoft aurait deux jeux Far Cry en développement, le septième opus et un jeu multijoueur. De nouvelles rumeurs à leur sujet courent sur la toile.
Cela fait un peu plus de trois ans que Far Cry 6
est sorti, et nous attendons donc un nouvel épisode, puisqu'il s'agit de l'une des licences les plus importantes pour Ubisoft, même si les derniers opus n'ont pas autant séduit que les premiers. Quoi qu'il en soit, Ubisoft travaille sur le futur avec, normalement, deux jeux en développement
.Il s'agirait du septième épisode de la saga, et d'un jeu multijoueur de type extraction
. De nouvelles rumeurs viennent nous donner quelques potentiels détails sur ces deux jeux.
Encore des leaks pour Far Cry 7 et Maverick
Ces rumeurs proviennent, comme toujours, de Tom Henderson
, qui est plutôt un habitué des leaks pour Ubisoft. Ici, il annonce que les deux titres profiteront de certaines améliorations dans le gameplay, pour se diriger vers quelque chose de plus arcade
. Des glissades, des sprints tactiques, des sauts plus hauts et bien d'autres choses devraient être implantés. Un nouveau système d'inventaire et de loot serait aussi de la partie. D'ailleurs, le moteur de jeu va aussi évoluer, puisque c'est Snowdrop (The Division, Avatar: Frontiers of Pandora) qui devrait être utilisé.
Concernant Far Cry 7
, le pitch n'aurait pas changé : vous aurez 24 heures dans la vie réelle pour retrouver votre famille qui a été enlevée. Pour ce qui est de Maverick, le jeu multijoueur d'extraction suivrait les mêmes gameplay et amélioration, tandis que nous serons envoyés dans l'Alaska, pour un environnement différent de ce que nous avons connu jusqu'à maintenant.
Enfin, la dernière information de taille communiquée par Tom Henderson concerne la sortie. Si les deux titres étaient initialement programmés pour 2025, il semblerait qu'ils aient été repoussés à 2026
, notamment à cause de la complexité des projets. Les équipes seraient d'ailleurs assez optimistes quant à leur qualité, mais douteraient néanmoins de la viabilité de Maverick sur le long terme, craignant la même expérience que XDefiant.
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