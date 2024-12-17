Les deux prochains Far Cry, le 7 et le multijoueur, refont parler d'eux

Far Cry 7 : Un mystérieux fichier audio relance les rumeurs sur le jeu

Près de cinq ans après la sortie du sixième opus, Far Cry 7 continue de faire parler de lui. Un récent extrait audio vient appuyer une rumeur persistante : l'intégration d'une mécanique de temps limité qui pourrait bien bouleverser les habitudes des amateurs de la franchise.