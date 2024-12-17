Les deux prochains Far Cry, le 7 et le multijoueur, refont parler d'eux

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 17 décembre 2024 à 11h21
Ubisoft aurait deux jeux Far Cry en développement, le septième opus et un jeu multijoueur. De nouvelles rumeurs à leur sujet courent sur la toile.
Les deux prochains Far Cry, le 7 et le multijoueur, refont parler d'eux
Cela fait un peu plus de trois ans que Far Cry 6 est sorti, et nous attendons donc un nouvel épisode, puisqu'il s'agit de l'une des licences les plus importantes pour Ubisoft, même si les derniers opus n'ont pas autant séduit que les premiers. Quoi qu'il en soit, Ubisoft travaille sur le futur avec, normalement, deux jeux en développement.

Il s'agirait du septième épisode de la saga, et d'un jeu multijoueur de type extraction. De nouvelles rumeurs viennent nous donner quelques potentiels détails sur ces deux jeux.

Encore des leaks pour Far Cry 7 et Maverick

Ces rumeurs proviennent, comme toujours, de Tom Henderson, qui est plutôt un habitué des leaks pour Ubisoft. Ici, il annonce que les deux titres profiteront de certaines améliorations dans le gameplay, pour se diriger vers quelque chose de plus arcade. Des glissades, des sprints tactiques, des sauts plus hauts et bien d'autres choses devraient être implantés. Un nouveau système d'inventaire et de loot serait aussi de la partie. D'ailleurs, le moteur de jeu va aussi évoluer, puisque c'est Snowdrop (The Division, Avatar: Frontiers of Pandora) qui devrait être utilisé.

Concernant Far Cry 7, le pitch n'aurait pas changé : vous aurez 24 heures dans la vie réelle pour retrouver votre famille qui a été enlevée. Pour ce qui est de Maverick, le jeu multijoueur d'extraction suivrait les mêmes gameplay et amélioration, tandis que nous serons envoyés dans l'Alaska, pour un environnement différent de ce que nous avons connu jusqu'à maintenant.

far_cry_6
Enfin, la dernière information de taille communiquée par Tom Henderson concerne la sortie. Si les deux titres étaient initialement programmés pour 2025, il semblerait qu'ils aient été repoussés à 2026, notamment à cause de la complexité des projets. Les équipes seraient d'ailleurs assez optimistes quant à leur qualité, mais douteraient néanmoins de la viabilité de Maverick sur le long terme, craignant la même expérience que XDefiant.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Ubisoft prévoit un jeu Assassin's Creed, un Far Cry et un Ghost Recon d'ici 2029
Far Cry 7 21 mai 2026

Ubisoft prévoit un jeu Assassin's Creed, un Far Cry et un Ghost Recon d'ici 2029

Face à des pertes financières historiques, Ubisoft mise tout sur le retour de ses licences phares. Avec de nouveaux épisodes pour Assassin's Creed, Far Cry et Ghost Recon prévus d'ici 2029, l'éditeur français espère redresser la barre et innover technologiquement.
Far Cry 7 : Un mystérieux fichier audio relance les rumeurs sur le jeu
Far Cry 7 12 mai 2026

Far Cry 7 : Un mystérieux fichier audio relance les rumeurs sur le jeu

Près de cinq ans après la sortie du sixième opus, Far Cry 7 continue de faire parler de lui. Un récent extrait audio vient appuyer une rumeur persistante : l'intégration d'une mécanique de temps limité qui pourrait bien bouleverser les habitudes des amateurs de la franchise.
Ubisoft confirme deux nouveaux jeux Far Cry, et plusieurs Assassin's Creed
Far Cry 7 20 février 2026

Ubisoft confirme deux nouveaux jeux Far Cry, et plusieurs Assassin's Creed

Dans une interview, Yves Guillemot confirme qu'Ubisoft va miser gros sur Assassin's Creed, avec plusieurs projets en développement. La licence Far Cry sera également un moteur, avec deux jeux en développement.

commentaire (0)