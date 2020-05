Ubisoft : Un AAA non annoncé d'une grande franchise prévu pour cette année

Ubisoft ne nous a pas encore dévoilé l'intégralité de ses plans pour l'année fiscale en cours, étant donné qu'un jeu provenant d'une de ses plus grandes franchises est prévu. Far Cry 6 est, plus que jamais, en route.

Malgré des résultats en dessous des attentes pour l'année fiscale 2019-2020 , avec la publication de Watch Dogs Legion Assassin's Creed Valhalla et Rainbow Six Quarantine , sans oublier Gods & Monsters et Roller Champions . Cependant, l'éditeur français semble avoir encore quelques surprises dans sa poche, puisqu'il a indiqué dans son dernier rapport qu'en plus de tous ces titres,, et étant donné les jeux déjà annoncés, les choix sont très limités. Même si plusieurs rumeurs font état d'un hypothétique, voire du grand, nous devrions plutôt voir débarquer un nouvel opus de la franchise, un peu plus d'un an après le lancement mitigé de New Dawn Ubisoft ne tardera pas à lever le voile sur ce mystère, puisque selon la firme ce titre arrivera durant cette année fiscale, qui se clôture, pour rappel, le 31 mars 2021. Les derniers épisodes de la licence étant sortis lors du premier trimestre de l'année civile (entre février et mars),, et soit le dernier triple A prévu sur la période.