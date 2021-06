Suite à la révélation de Far Cry 6, les joueurs Steam se sont rués sur les anciens jeux

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Alors qu'dévoilait les premières images de gameplay de Far Cry 6 le 28 mai dernier, ainsi que sa date de sortie, il semblerait que ces dernières aient donné envie aux joueurs de se replonger dans les anciens titres de la franchise, avant de découvrir l'île de Yara. Cependant, l'un de ces jeux n'a pas l'air concerné par cette « nouvelle hype ».Selon la base de données de, le nombre de joueurs pour tous les titres de Far Cry a en effet rencontré une hausse significative depuis la révélation du 6e opus, avec pas moins de 15 139 joueurs en simultanés rien que pour Far Cry 5 , paru en mars 2018. Ils étaient également au rendez-vous avec Far Cry 4 qui lui, est passé de 831 joueurs à 3 067, mais aussi Far Cry 3 avec 3 428 joueurs, et Far Cry: New Dawn qui lui est passé de 533 à 1 661 joueurs. Cependant,Bien que le nombre de joueurs sur les différentsait drastiquement augmenté sur, supposant que de nombreux utilisateurs attendent ce sixième opus majeur, il est tout de même bon de rappeler que. Il sera en effet disponible sur PC via Uplay et l'Epic Games Store à partir du 7 octobre 2021, Ubisoft ayant fait le choix de délaisser Steam ces derniers temps.