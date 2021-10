Far Cry 6 : Une vidéo détaille 6 nouveaux aspects de son gameplay

vous le proposant sur PC pour la somme de 47,19 € au lieu de 59,99 €, soit 21 % de réduction.

Les joueurs auront en effet à leur disposition différents types de balles, avec notamment des balles légères et perforantes, mais aussi des balles spéciales comme les empoisonnées et les incendiaires. Selon l'ennemi auquel ils feront face, certaines munitions se montreront plus efficaces que d'autres, comme les balles perforantes pour les Heavies. Par ailleurs, il est intéressant de noter que les joueurs ne seront pas obligés d'avoir en leur possession ces munitions spéciales. Les balles dites normales changeront automatiquement selon le type de munitions de l'arme.D'autre part, la vidéo présente également le système d'équipement de. Il s'apparentera à un système type RPG, avec la possibilité de ramasser des pièces d'équipements. Ces dernières pourront bien évidemment être personnalisées, et chaque partie de son équipement proposera des capacités spécifiques comme l'augmentation d'un boost de vitesse après avoir fait une glissade, ou encore éteindre automatiquement le feu sur le joueur.Enfin, les chevaux permettront de voyager d'un point A à un point B, et ce quel que soit le type de terrain rencontré : plat, rocheux, escarpé... Cela sera une belle occasion pour les joueurs de faire une petite collection d'équidés.Pour rappel, Far Cry 6 vous donne rendez-vous le 7 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.