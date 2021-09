Far Cry 6 : Une vidéo dévoile les différentes interactions avec les animaux

vous le proposant sur PC pour la somme de 47,99 € au lieu de 59,99 €, soit 20 % de réduction.

À quelques jours de sa sortie,. Nous aurons affaire à plusieurs espèces, et la vidéo a révélé la présence des chiens, chevaux, poules, et même des pélicans.Plongés au cœur d'une révolution sans précédent sur, les joueurs auront tout de même le droit à quelques moments de répit pour admirer les paysages, mais aussi pour communier avec la nature. Ainsi, plusieurs approches seront possibles avec les animaux, que ce soit de manière plus ou moins amicale. Les chiens pourront être caressés, ainsi que la plupart des autres espèces, mais les joueurs pourront également les « utiliser » à leur avantage.Par exemple, ils pourront en effet distraire leurs ennemis avec un chiot mignon, ou encore se servir d'un bison féroce qui anéantira un camp hostile.Pour rappel, Far Cry 6 vous donne rendez-vous le 7 octobre sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.