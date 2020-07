Assassin's Creed Valhalla : Une vidéo de combat de boss a leak

Une nouvelle vidéo de gameplay, présentant un combat de boss, a fui sur la toile, quelques jours avant le partage de nouvelles informations.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

connaît malheureusement de nombreuses fuites. Si, il y a quelques jours, le titre a été au cœur d'une fuite d'ampleur avec une vidéo d'une trentaine de minutes qui a été partagée sur la toile, émanant vraisemblablement d'une ancienne version, voici qu'une nouvelle séquence de gameplay s'est retrouvé sur internet.Très vite supprimée, la vidéo est tout de même encore visible via Reddit . Dans celle-ci, beaucoup moins longue que la précédente,, permettant ainsi d'avoir un aperçu des combats de cet épisode. Dans, le joueur aura la possibilité d'équiper deux armes, une dans chaque main, ce qui permettra d'enchaîner les coups pour infliger davantage de dégâts, tout en pouvant bloquer les attaques de l'adversaire et esquiver ses coups. Toutefois, Cordelia semble ici avoir quelques pouvoirs puisqu'elle peut se téléporter et invoquer des fantômes.Ubisoft nous dévoilera de plus amples informations. Espérons que plusieurs séquences de gameplay seront partagées, tout comme une date de sortie. Watch Dogs 2 pourra également être récupéré gratuitement lors de l'événement Assassin's Creed Valhalla est toujours attendu pour la fin d'année 2020, sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X.