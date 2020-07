Connu notamment pour son rôle du diabolique Gustavo Fring dans la série Breaking Bad, Giancarlo Esposito pourrait tenir un rôle important dans Far Cry 6.

Far Cry 6 : Retour sous les tropiques, avec de la drogue, des chevaux et...

À lire également Far Cry 6 : Retour sous les tropiques, avec de la drogue, des chevaux et...

We'll hear about it this month https://t.co/pU6paeem8w — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) July 2, 2020

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Lors d'une interview avec Collider , l'acteur américain a lâché une information qui n'a pas manqué de faire réagir :. Si ce dernier ne peut évidemment rien nous dire, même sur l'utilisation ou non de l'Unreal Engine, étant donné qu'il doit garder le secret avant la grande révélation, le très bien informé Daniel Ahmad. Il précise même qu'elle aura lieu durant ce mois.Si avec la conférence de Microsoft et celle d'Ubisoft de nombreuses annonces inédites auront lieu, comprenant également de nouvelles franchises,, comme l'a révélé Gamereactor , même si l'article a depuis été supprimé, ce qui met en péril cette information.Dans tous les cas, nous aurons prochainement une réponse, même si les amateurs de la licence Far Cry ne verraient pas d'un mauvais œil la présence de Giancarlo Esposito en tant qu'antagoniste. La série est habituée à mettre en avant des personnages charismatiques,Alors que l'Ubisoft Forward doit se tenir le 12 juillet prochain, la conférence de Microsoft est prévue plus tard, aux alentours du 23 juillet.