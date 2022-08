Far Cry 6 se dote d'un nouveau week-end gratuit

Week-end gratuit pour Far Cry 6 dès le 4 août

PC Édition Standard → 24,98 € au lieu de 59,99 €, soit 58 % de réduction. Édition Ultimate → 104,19 € au lieu de 119,99 €, soit 13 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 25,99 € au lieu de 69,99 €, soit 63 % de réduction. Édition Gold → 76,49 € au lieu de 99,99 €, soit 24 % de réduction. Édition Ultimate → 84,99 € au lieu de 119,99 €, soit 29 % de réduction.

PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.

Season pass PC → 32,42 € au lieu de 39,99 €, soit 19 % de réduction. Xbox → 33,14 € au lieu de 39,99 €, soit 17 % de réduction.



Comme très souvent, Ubisoft n'hésite pas à mettre en avant ses jeux, notamment en proposant des week-ends gratuits. Toutes les licences y passent, y compris les jeux assez récents.. C'est la deuxième fois qu'il jouit d'une telle offre.. De ce fait, si vous n'avez pas encore pu mettre les mains sur ce nouvel épisode, c'est le moment ou jamais.L'offre est valable sur PC (Epic Games Store et Ubisoft Connect), Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 et PlayStation 4. Le prétéléchargement est dès maintenant disponible, sur toutes les plateformes, hormis sur Xbox, qui ne peuvent pas en profiter. Vous pourrez ainsi en profiter dès ce 4 août, sans perdre de temps. Naturellement,Si vous souhaitez passer à l'achat après ce week-end gratuit, la progression sera, en toute logique, conservée.Dans Far Cry 6, nous incarnons Dani Rojas, qui part combattre le dictateur de Yara, Antón Castillo, pour libérer la magnifique île de son emprise. Durant votre périple, vous aurez l'occasion de rencontrer divers personnages importants pour lutter contre l'antagoniste, lequel est, pour rappel, incarné par l'acteur Giancarlo Esposito (Breaking Bad, The Mandalorian). Pour avoir une idée de ce qui vous attend, n'hésitez pas à consulter notre test de Far Cry 6 . Vous pouvez également consulter une carte interactive pour ne pas perdre trop de temps.Si vous souhaitez achetertout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à des prix défiant toute concurrence sur :