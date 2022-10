Far Cry 6 s'offre une édition Game of the Year

Jeu de base complet, Far Cry 6

L'extension « Entre deux mondes » (bientôt disponible)

Le Season Pass DLC Far Cry 6 - Épisode 1 - Folie DLC Far Cry 6 - Épisode 2 - Le contrôle de Pagan DLC Far Cry 6 - Épisode 3 - La chute de Joseph Far Cry 3: Blood Dragon

Le Pack Vice

Le Pack Chasseurs de crocos

Le Pack Expédition dans la jungle

Il y a quelques jours, une rumeur circulait sur la Toile à propos deet laissait entendre qu'une nouvelle édition du jeu arriverait prochainement, et ce sur la plupart des plateformes de jeu. À ce moment-là, Ubisoft n'avait pas infirmé ou affirmé ces propos. Or, c'est désormais chose officielle.En effet, sur les différents stores (tels que PlayStation Store, Microsoft Store, etc.), nous pouvons voir une nouvelle entrée dans la liste des éditions disponibles pour le jeu. Il s'agit de, qui est vendue à 119,99 € et comprend les éléments suivants :Ainsi, nous apprenons qu'Ubisoft a prévu de sortir une extension pour Far Cry 6, intitulée « Entre deux mondes ». Néanmoins, au moment où nous écrivons ces lignes, le studio de développement en charge du titre n'a pas indiqué sa date de sortie officielle et n'a pas partagé d'informations quant à son contenu. Il y a fort à parier que nous en saurons plus dans très peu de temps.Pour rappel, Far Cry 6 est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC. Si vous désirez en savoir plus sur le titre, sachez que notre test est disponible.