Far Cry 6 s'offre le mode New Game+ et un essai gratuit

Récemment, Ubisoft a dévoilé des détails ainsi que la date de sortie de l'extension « Lost Between Worlds » , à venir sur, lors d'un livestream, diffusé le 29 novembre dernier. Pendant l'événement, le studio de développement en charge du titre a annoncé deux autres bonnes nouvelles :sur le soft et d'unEn effet, via la mise à jour, déployée le 29 novembre 2022 sur toutes les plateformes de jeu et intitulée en anglais « Title Update 6 » , les développeurs de chez Ubisoft ont ajouté. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent, dès à présent, se lancer dans une nouvelle partie et refaire toutes les missions de la campagne du jeu, tout en gardant certains des équipements débloqués (armes, skins, accessoires, supremos, etc.) dans une précédente run.Notons également que cette nouvelle mise à jour apporteainsi qu'unepour l'interface utilisateur, et plus précisément pour la carte : nous pouvons dès à présent voir notre progression pour chaque région de Yara, grâce à un tableau affichant les différents éléments (bases ennemies, collectibles, checkpoints, etc.) disponibles dans une zone. Ce qui devrait plaire à la communauté.De plus, les joueurs peuvent désormais découvrir le début de l'aventure Far Cry 6, via un. Disponible sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC,. Remarquons qu'il n'est pas nécessaire de posséder un abonnement actif au PS Plus ou bien au Xbox Live Gold, pour en profiter. D'ailleurs, la progression est conservée, en cas d'achat de la version complète de Far Cry 6.Rappelons, pour conclure, que Far Cry 6 est à retrouver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.