Far Cry 6 : L'extension « Lost Between Worlds » possède sa date de sortie et dévoile son contenu

Date de sortie et détails sur l'extension « Lost Between Worlds » de Far Cry 6

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Lors d'un livestream , diffusé le mardi 29 novembre de cette année, Ubisoft a dévoilé(« Entre les mondes » en français), à venir sur Far Cry 6 . Le studio de développement en charge du titre a profité de l'événement pour partagerau sujet de ce contenu additionnel.C'est leque l'extension « Lost Between Worlds » de Far Cry 6 se rendra disponible. À cette date, les joueurs et les joueuses pourront alors découvrir ce contenu additionnel sur toutes les plateformes de jeu concernées. L'extension est incluse dans l'édition Game of the Year du soft et est vendue séparément à 19,99 €.Dans l'extension « Lost Between Worlds », nous retrouvons. Enquêtant sur une météorite apparue soudainement dans le ciel,, nommée Fai, et se trouve alors téléporté dans. L'objectif étant alors deet, finalement, retourner à Yara.Tout au long de l'aventure, nous devrons affronter de, nommés « les Fragmentés » et décrits comme étant les « gardiens des failles au corps cristallin tantôt humanoïde, tantôt bestial ». Heureusement, nous pourrons compter sur de « puissants équipements et outils », que nous pourrons débloquer en récupérant lesdits fragments.Pour rappel, Far Cry 6 est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC. Si vous désirez en savoir plus sur le titre, sachez que notre test est disponible.