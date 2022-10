Fallout : Une première image officielle pour la série TV d'Amazon

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Au cours de ces dernières années, nous avons vu débarquer de nombreuses adaptations de jeux en film ou bien en série télévisée. Or, cela n'est pas sur le point de s'arrêter. Il y a déjà quelques mois, nous apprenions qu'un film Gran Turismo est prévu pour l'année prochaine tandis qu'Horizon et God of War seront adaptés en série. Et c'est le cas également d'une autre franchise bien connue des joueurs.En 2020 . Celle-ci devrait se rendre disponible en 2023 sur Amazon Prime. Pour rappel, ce sont les créateurs de Westworld, Jonathan Nolan et Lisa Joy, qui sont aux commandes.La série TV Fallout revient, aujourd'hui, au cœur de l'actualité vidéoludique. En effet, à l'occasion du 25e anniversaire de la licence,a été dévoilée par le compte Twitter Prime Video. Sur celle-ci, nous pouvons voir quatre personnages au total. Ceux au premier plan portent un uniforme de l'abri 33 tandis que le quatrième se tient à l'entrée.À l'heure actuelle, la série TV Fallout ne possède pas de date de sortie précise. Évidemment, nous vous tiendrons au courant dès que de nouvelles informations seront disponibles. Néanmoins, une partie du casting a déjà été révélée : nous retrouverons notamment les acteurs Walton Goggins (Django Unchained, Tomb Raider), Kyle MacLachlan (Desperate Housewives, The Good Wife) et Ella Purnell (Miss Peregrine et les Enfants particuliers, Army of the Dead).