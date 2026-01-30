Fallout série TV : Bonne nouvelle, la saison 1 est disponible gratuitement, mais il va falloir faire vite

Fallout 76 est un préquel de la licence Fallout, célèbre jeu vidéo de rôle et d'action, développé par Bethesda, et est disponible sur PC, Xbox One, et PS4. L'histoire se déroule 25 ans après la chute des bombes nucléaires. Le personnage fait partie des survivants sortant de l'abri 76 situé dans l'État américain de Virginie-occidentale. Ce nouvel opus contient deux grandes nouveautés, il est multijoueur et entièrement en ligne. Le joueur devra survivre dans ces terres irradiées en choisissant de jouer en solo ou en coopérant avec les autres afin de reconstruire un monde détruit par la guerre.