Fallout série TV : Bonne nouvelle, la saison 1 est disponible gratuitement, mais il va falloir faire vite

Les téléspectateurs et téléspectatrices peuvent, en ce moment même, regarder la saison 1 de la série TV Fallout gratuitement, mais cette offre est à durée limitée.
Alors que la saison 2 de la série TV Fallout a commencé sa diffusion sur Prime Video, et ce, depuis le mois de décembre 2025, une excellente nouvelle a récemment été partagée : il est actuellement possible de regarder la saison 1 de la série Fallout sans débourser un seul centime
.
La saison 1 de la série Fallout est gratuite, pendant un temps seulement
En effet, les téléspectateurs et téléspectatrices qui le souhaitent peuvent regarder la saison 1 de la série TV Fallout sur YouTube, et ce, gratuitement
. Une aubaine pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore découvert le début des aventures de Lucy et La Goule et qui désirent rattraper leur retard, pour plonger, par la suite, dans la saison 2.
Pour être plus précis, c'est sur la chaîne YouTube de Prime Video que vous pouvez retrouver gratuitement la saison 1 de la série TV Fallout
. Remarquons, à ce sujet, que les épisodes arrivent au compte-goutte, selon un calendrier précis. Au moment où nous écrivons ces lignes, les 4 premiers épisodes de la saison 1 de la série Fallout sont accessibles. Les 4 autres débarqueront dans les jours à venir : le 30 janvier, les épisodes 5 et 6 arriveront, tandis que le 7ème
et le 8ème
sont prévus pour le 31 janvier prochain. Cependant, sur la chaîne YouTube Amazon Prime Video France
sont déjà disponibles.
Une offre qui expire bientôt
Cependant, sachez que la disponibilité de la saison 1 de la série TV Fallout sur YouTube est à durée limitée
. D'après les dernières informations connues, cette offre prend fin le 11 février 2026, soit peu de temps après la diffusion du dernier épisode de la deuxième saison. Après cette date, cela ne sera plus disponible sur YouTube, et il faudra, dès lors, prendre un abonnement à Prime Video pour regarder les deux premières saisons de la série TV Fallout.
Rappelons, en guise de conclusion, qu'une saison 3 est bien prévue pour la série Fallout. Toutefois, nous ne possédons pas encore sa date de sortie.
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