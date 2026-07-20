Fallout 76 : Une nouvelle extension, en lien avec Fallout 3, est prévue

Bethesda a annoncé, il y a très peu de temps, que Fallout 76 recevra une nouvelle extension en 2027.

Très régulièrement, Fallout 76 accueille diverses nouveautés, introduites par le biais de mises à jour. L'année 2027 ne sera pas en reste et marquera notamment l'arrivée de contenu inédit, puisque Bethesda a annoncé une nouvelle extension à destination de Fallout 76.

Bethesda révèle l'extension Raven Rock de Fallout 76

Si Bethesda a surtout annoncé les remasters de Fallout 3 et Fallout: New Vegas dans sa publication du 17 juillet 2026 sur Twitter/X, Fallout 76 a également été mentionné par le studio de développement.

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Ainsi, Bethesda a indiqué que Fallout 76 accueillera l'extension Raven Rock au cours de l'année 2027. Malheureusement, nous ne possédons pas encore de fenêtre de sortie plus précise, ni même de date de lancement exacte, à ce jour. Pour autant, le studio a partagé une information qui devrait ravir les joueurs et les joueuses fans d'un opus spécifique de la franchise Fallout.

A NOTE FROM BETHESDA GAME STUDIOS



We love making these worlds as much as you love playing in them. Today, we want to share what's next for Bethesda Game Studios and what you can expect from us in the years ahead.



For forty years, we've built games that have entertained almost… pic.twitter.com/slD4pMWqW1 — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) July 17, 2026

Raven Rock est une « histoire prélude à Fallout 3 »

Dans cette même publication, Bethesda a décrit l'extension Raven Rock de Fallout 76 comme une « histoire prélude à Fallout 3 ». Si aucune information complémentaire a été révélée, notamment concernant le contenu ou le scénario de cette nouvelle extension pour Fallout 76, il y a de grandes chances que celle-ci implantera une nouvelle région à explorer, et ce, en lien avec Fallout 3. Nul doute que les développeurs dévoileront de plus amples informations à propos de l'extension Raven Rock de Fallout 76 dans les mois à venir. Affaire à suivre, donc...

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En guise de conclusion, rappelons que Fallout 76 est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS4, Xbox One et PC.