Fallout n'aurait jamais vu le jour sans ce jeu emblématique des années 80

Dans une récente interview, Brian Fargo (le cofondateur d'Interplay) a dévoilé un secret étonnant sur les origines de la licence Fallout. Même si elle semble être une licence originale, le premier jeu n'est autre qu'une suite prenant place dans un univers culte.
De son tout premier opus sorti en 1997 jusqu'à Fallout 76
en passant par son adaptation en série sur Amazon Prime Video
, l'univers de Fallout a marqué des générations de joueurs.
La franchise s'est imposée au fil des ans avec son esthétique rétrofuturiste, ses inspirations Atompunk et son incontournable Nuka-Cola.
Depuis ses débuts, Fallout est considéré par beaucoup comme le successeur spirituel d'un RPG sorti en 1988
: Wasteland. En effet, les deux jeux proposent une histoire post-apocalyptique se déroulant aux États-Unis et axée autour d'une guerre nucléaire globale. Cependant, beaucoup ont pensé que le titre d'Interplay avait été une simple inspiration. Mais dans un récent entretien, l'un des cofondateurs du studio a révélé que Fallout était en réalité la suite du titre
.
Une vraie suite à un jeu culte qui a bien failli ne jamais voir le jour
Interrogé par le YouTuber Mr.MattyPlays
, Brian Fargo a fait quelques révélations étonnantes sur les origines de la franchise Fallout. Il a notamment évoqué le fait que de nombreux joueurs ignorent l'histoire qui se cache derrière la création de la licence.
Il précise que « nous sommes partis des tunnels et des trolls et nous avons eu besoin d'un système - mercenaires, espions et détectives privés - c'est ainsi que nous avons obtenu le système basé sur les compétences avec Wasteland, qui s'est ensuite étendu à Fallout
».
Pourtant, un détail notable aurait pu condamner Fallout. Même si les deux jeux ont bien été développés par le même studio (à savoir Interplay), Wasteland était édité par EA. Alors que Fallout était édité par ses créateurs. Le risque pour Interplay était grand car EA aurait pu poursuivre l'équipe de développement
pour utilisation abusive d'une licence leur appartenant. Cependant, l'éditeur n'a jamais intenté de procès, permettant à la licence que nous connaissons aujourd'hui de se développer.
Wasteland et Fallout : deux licences qui cohabitent ensemble depuis de nombreuses années
Même si le premier Fallout est une vraie suite à Wasteland, cela ne signifie pas que le titre a complètement disparu après la sortie du titre.
Reprise par inExile Entertainment, la licence a eu droit à un deuxième opus en 2014 et à une autre suite baptisée Wasteland 3 en 2020. Quant à Fallout, la franchise a eu droit à plusieurs suites, des spin-off, de nouveaux projets en développement
et même un jeu de plateau. Si vous voulez en apprendre plus sur cet univers très complet ou sur la franchise qui a inspiré cette licence, vous savez désormais quoi faire !
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