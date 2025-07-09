Fallout : Plusieurs jeux seraient en développement

Il semblerait que plusieurs jeux de la licence Fallout soient actuellement en préparation.

Plusieurs projets Fallout en préparation ?

Un remaster de Fallout 3 en approche ?

Cela fait de nombreuses années maintenant que les joueurs et les joueuses fans de Fallout attendent de connaître les plans de Bethesda concernant l'avenir de la franchise.En effet, d'après le journaliste de VGC Jordan Middler, qui a participé à l'épisode 73 du podcast Friends Per Second, disponible sur la chaîne YouTube de Skill Up,. Jordan Middler a notamment déclaré : « Il y a de nombreux projets Fallout en cours de développement ».Malheureusement, le journaliste n'a pas apporté de plus amples détails, hormis un, qui pourrait grandement faire plaisir aux fans de la franchise.Dans le même épisode dudit podcast, Jordan Middler a ajouté que, parmi ces multiples jeux Fallout en préparation, il y a « celui que je suis sûr que vous voulez tous ». Nul doute que le journaliste fait référence au potentiel remaster de Fallout 3, qui est grandement souhaité par la communauté. Beaucoup espèrent également voir un cinquième opus débarquer.Bien que cette rumeur semble tout à fait plausible, surtout au vu du succès de la série TV Fallout, ces informations sont à prendre, pour le moment, avec de grosses pincettes. Bethesda n'a pas fait d'annonce officielle allant dans ce sens, à l'heure actuelle. Affaire à suivre donc...Pour rappel, le dernier opus de la licence Fallout est Fallout 76, qui est sorti à la fin de l'année 2018. Le titre est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS4, Xbox One ainsi que sur PC.