Fallout : Plusieurs jeux seraient en développement

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 juillet 2025 à 11h02
Il semblerait que plusieurs jeux de la licence Fallout soient actuellement en préparation.
Fallout : Plusieurs jeux seraient en développement
Cela fait de nombreuses années maintenant que les joueurs et les joueuses fans de Fallout attendent de connaître les plans de Bethesda concernant l'avenir de la franchise. Selon une récente rumeur, il se pourrait bien que plusieurs jeux Fallout soient actuellement en développement.

Plusieurs projets Fallout en préparation ?

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En effet, d'après le journaliste de VGC Jordan Middler, qui a participé à l'épisode 73 du podcast Friends Per Second, disponible sur la chaîne YouTube de Skill Up, Bethesda travaillerait actuellement sur de multiples jeux Fallout. Jordan Middler a notamment déclaré : « Il y a de nombreux projets Fallout en cours de développement ».

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Malheureusement, le journaliste n'a pas apporté de plus amples détails, hormis un, qui pourrait grandement faire plaisir aux fans de la franchise.

Un remaster de Fallout 3 en approche ? 

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Dans le même épisode dudit podcast, Jordan Middler a ajouté que, parmi ces multiples jeux Fallout en préparation, il y a « celui que je suis sûr que vous voulez tous ». Nul doute que le journaliste fait référence au potentiel remaster de Fallout 3, qui est grandement souhaité par la communauté. Beaucoup espèrent également voir un cinquième opus débarquer. 

Bien que cette rumeur semble tout à fait plausible, surtout au vu du succès de la série TV Fallout, ces informations sont à prendre, pour le moment, avec de grosses pincettes. Bethesda n'a pas fait d'annonce officielle allant dans ce sens, à l'heure actuelle. Affaire à suivre donc...

Pour rappel, le dernier opus de la licence Fallout est Fallout 76, qui est sorti à la fin de l'année 2018. Le titre est à retrouver sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS4, Xbox One ainsi que sur PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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