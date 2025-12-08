Fallout série TV : Le tournage de la saison 3 pourrait débuter vite

L'équipe de production envisage de commencer le tournage de la saison 3 de la série TV Fallout assez rapidement.

La saison 3 de la série Fallout devrait commencer son tournage en 2026

Eh bien, en ce qui concerne la production, nous espérons pouvoir reprendre le tournage l'été prochain. Nous verrons si tout se passe comme prévu, malgré les meilleurs plans et tout le reste. Je suis ravi que, même si l'ampleur de la série semble inchangée d'une saison à l'autre, Geneva, Graham et notre équipe et nos acteurs incroyablement talentueux aient pu travailler assez rapidement pour revenir à l'antenne dans un délai raisonnable.

Un calendrier serré mais envisagé, pour éviter trop d'attente

Je pense que ce qui se passe à la télévision, à savoir que les saisons prennent de plus en plus de temps, est une tendance regrettable. On ne veut pas que la série perde de son ampleur, mais nous savons que nous aimons être de retour à l'antenne dès que possible.

À lire également Fallout série TV : Dates et heure de sortie des épisodes de la saison 2 en France

Alors que les téléspectateurs et téléspectatrices attendent l'arrivée de la saison 2 de la série TV Fallout sur Prime Video, les équipes en charge de l'adaptation de la licence de Bethesda regardent déjà vers l'avenir. À tel point queEn effet, lors d'une récente interview menée par IGN, Jonathan Nolan et Geneva Robertson-Dworet, qui occupe le poste de showrunner, ont discuté de la saison 2 de la série TV Fallout. Durant l'échange, la prochaine, et donc troisième saison, a été mentionnée. D'ailleurs,Dans la même interview, Jonathan Nolan est revenu sur l'une des problématiques majeures des productions cinématographiques, notamment des séries, de ces dernières années : le temps d'attente entre chaque saison. Par exemple, entre la saison 4 et 5 de Stranger Things, il a fallu patienter pendant trois ans. C'est une chose que Jonathan Nolan ne souhaite pas pour la série Fallout :Reste à savoir si le tournage de la saison 3 de la série TV Fallout débutera bel et bien lors de l'été 2026. Il se peut, comme vous l'aurez compris, que les plans de l'équipe changent à l'avenir.Rappelons, en guise de conclusion, que la saison 2 de la série Fallout sera diffusée à partir du 17 décembre 2025 et comportera 8 épisodes au total.