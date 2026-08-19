Fallout 76 date sa mise à jour next-gen, en même temps que le patch The Slasher

Fallout 76 va très prochainement se doter de versions sur les dernières consoles, en même temps qu'une nouvelle mise à jour, baptisée The Slasher.

Toujours autant suivi par ses développeurs, et ce, depuis son lancement officiel, Fallout 76 est sur le point de s'offrir des nouveautés de taille, qui vont ravir les joueurs et les joueuses. Dans très peu de temps, Fallout 76 va se doter de versions natives PS5 et Xbox Series, qui arriveront en même temps que la mise à jour The Slasher/Le Tailladeur.

La mise à jour The Slasher de Fallout 76 datée

Via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise et un article sur le site officiel, Bethesda a annoncé la date de sortie de la mise à jour The Slasher/Le Tailladeur de Fallout 76 : le rendez-vous est fixé au 15 septembre 2026.

Les aventuriers des Appalaches vont vivre un automne rempli d'effroi, alors qu'un fou meurtrier et sa clique de fanatiques reprennent à leur compte le nom légendaire du Tailladeur demi-portion.

La mise à jour Le Tailladeur de Fallout 76 est décrite comme « une expérience terrifiante qui se déploiera au fil des semaines » et des mises à jour prévues pour cet automne. Les développeurs la qualifient également de « mise à jour d'un genre inédit ». Dans tous les cas, ce nouveau patch invitera les joueurs à se lancer à la recherche d'indices, à « déterrer des tombes anonymes et repousser les fanatiques qui infestent la carte ». L'objectif final étant de vaincre l'imposteur « demi-portion », qui donne diverses récompenses, comme une armure assistée unique et l'arme « Le Super Tailladeur ».

🔪 A new terror approaches...



The Slasher takes over Appalachia on September 15. #Fallout76 pic.twitter.com/rVB7QChnUA — Fallout (@Fallout) August 18, 2026

L'arrivée des saisons classiques sur Fallout 76

Le 15 septembre 2026, Fallout 76 se dotera également de saisons classiques. Comprenez par là que deux saisons seront, dès lors, disponibles sur le titre : « une ancienne saison aux côtés de la saison en cours ». Cet ajout permettra aux joueurs et aux joueuses de récupérer des récompenses précédemment manquées, en échange de tickets. Remarquons, à ce sujet, que les récompenses devront être réclamées dans l'ordre, comme précisé par Bethesda :

La principale différence entre les deux est que les récompenses d'une saison classique doivent être récupérées dans l'ordre. Les saisons actuelles conserveront leur système de déverrouillage.

Le mois de septembre 2026 sera plutôt riche pour Fallout 76 grâce à l'arrivée de la mise à jour The Slasher/Le Tailladeur. Or, ce n'est pas la seule bonne nouvelle.

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Fallout 76 va avoir le droit à sa mise à jour next-gen

Déjà annoncée par le passé, notamment au cours du mois de juin dernier, la mise à jour next-gen, ou autrement dit « amélioration Gen 9 », est sur le point d'arriver sur Fallout 76. Celle-ci sera, pour être plus précis, lancée en même temps que The Slasher/Le Tailladeur, soit le 15 septembre 2026. Les joueurs et les joueuses peuvent ainsi s'attendre à d'importantes améliorations, que ce soit pour les consoles PS5 et Xbox Series, mais aussi la précédente génération.

Avec ce contenu arrivera également notre amélioration Gen 9, dont bénéficieront les joueurs sur Xbox Series, PS5 et les consoles plus anciennes. Tous les joueurs sur console profiteront de meilleures performances, d'une stabilité accrue et d'une qualité visuelle améliorée. Cette mise à niveau permettra également à notre équipe d'optimiser individuellement chaque plateforme à l'avenir.

Précédemment, Bethesda avait apporté quelques détails à ce sujet et avait notamment annoncé ces caractéristiques techniques :

60 FPS sur Xbox Series, PS5 et PS5 Pro

Amélioration de la distance d'affichage

Amélioration des ombres

4K sur Xbox Series X, Xbox One X et PS5 Pro

VRR Sur Xbox Series, PS5 et PS5 Pro

1440p sur PS5 et PS4 Pro

Rendez-vous donc le 15 septembre prochain pour découvrir la mise à jour The Slasher/Le Tailladeur de Fallout 76, qui se dotera alors d'améliorations à destination des consoles de l'ancienne et de l'actuelle génération.