Fallout 76 partage une nouvelle feuille de route, avec de grosses nouveautés

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 01 octobre 2026 à 11h08
Dans les mois à venir, Fallout 76 va s'offrir de nouveaux contenus, selon cette nouvelle roadmap dévoilée.
Fallout 76 partage une nouvelle feuille de route, avec de grosses nouveautés

Alors que la mise à jour The Slasher est disponible depuis peu de temps sur Fallout 76, l'équipe de développement se prépare déjà pour l'avenir. Ainsi, Bethesda a révélé une feuille de route pour Fallout 76, qui annonce d'importantes et belles nouveautés, et ce, jusqu'à l'été 2027.

La mise à jour World Pets de Fallout 76 s'offre une fenêtre de sortie

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Déjà lors du Summer Game Fest de 2026, Jon Rush, le directeur créatif du jeu, avait indiqué que les animaux de compagnie de Fallout 76 pourront prochainement accompagner les joueurs durant leur périple au sein des Appalaches. Cette fonctionnalité, très attendue par la communauté, sera ainsi introduite via la mise à jour World Pets, qui est prévue pour cet hiver 2026.

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Dans une récente publication sur Twitter/X, l'équipe de développement indique que ce patch transformera donc les animaux de C.A.M.P. en véritable « C.A.M.P.-panion », qui pourront ainsi monter de niveau aux côtés des joueurs. Cependant, à l'heure actuelle, nous ne possédons pas encore de date de sortie précise, bien que Bethesda ait déjà dévoilé les autres nouveaux contenus à venir sur Fallout 76.

Les repaires et Raven Rock prévus pour 2027 sur Fallout 76

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Cette nouvelle feuille de route pour Fallout 76 précise que les « repaires » (ou « hideouts » en anglais) seront implantés au cours du printemps 2027. D'après les informations partagées, il s'agit de lieux spécifiques abritant « le pire du pire des Terres désolées », et donc un « chef tant convoité » que les joueurs devront éliminer. La difficulté « Marked » pour les repaires sera également disponible à ce moment-là.

Annoncé il y a de cela un moment, Fallout 76 étendra sa carte grâce à Raven Rock, qui transportera la communauté dans le Capital Wasteland et offrira « un avant-goût âpre de cette région près de 200 ans avant les événements de Fallout 3 ». Malheureusement, aucune date de sortie précise n'a été communiquée, mais Raven Rock arrivera au cours de l'été 2027 sur Fallout 76.

Rappelons, en guise de conclusion, que Fallout 76 est disponible sur diverses plateformes de jeu, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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