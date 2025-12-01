Fallout : La série promet déjà surprise et suspense pour la fin de New Vegas

Si vous avez joué à Fallout: New Vegas, vous avez surement eu droit à une fin différente de celle de vos amis ou d'aitres joueurs. Mais votre choix sera-t-il celui qui apparaîtra dans la saison 2 de la série d'Amazon ?
Dans l'une de ses bandes-annonces, la saison de la série Fallout
nous apprenait que Lucy et sa bande allaient rejoindre l'emblématique ville de New Vegas
. Si ce détail a suffi pour donner le sourire à celles et ceux qui ont joué au titre d'origine, la joie a rapidement laissé place à l'interrogation.
En effet, la fin de Fallout: New Vegas variait d'un joueur à l'autre
en fonction des choix effectués. Mais une telle liberté n'est pas transposable dans une adaptation. Pourtant, la série Fallout pourrait bien jouer avec le public sur ce point.
S'inspirer de Fallout: New Vegas et créer une intrigue qui ne met pas de fin spécifique à l'honneur
C'est ce qu'a confié Aaron Moten dans une interview partagée sur la chaîne YouTube The Spill. Celui qui incarne Maximus dans l'adaptation live d'Amazon rappelle que la chronologie de la série (qui se déroule 15 ans après le jeu) offre une grande liberté quant à l'interprétation des événements de l'opus New Vegas
.
Une chose intéressante, une conversation que Geneva (NDLR : la co-showrunneuse de la série) et moi avons eue récemment, portait justement sur la façon dont l'histoire s'écrit dans les Terres désolées, selon les personnes qui l'écrivent. Et les différentes perspectives offrent des points de vue différents sur les vainqueurs et les vaincus. C'est vraiment fascinant.
Une histoire qui offre plus de place à l'interprétation
La manière dont chaque personnage perçoit les événements passés jouera donc sur l'histoire de New Vegas dans cette adaptation. Mais il a été admis que Josh Sawyer, directeur du jeu d'origine, a autorisé les créateurs de la série à raconter ce qu'ils voulaient.
Les spectateurs ayant joué à Fallout: New Vegas vont donc découvrir au gré des épisodes ce qui est arrivé à New Vegas suite aux événements du barrage Hoover et qui a gagné la bataille présentée dans le jeu.
Cependant, pour connaître la vérité racontée par cette adaptation plébiscitée, il faudra patienter jusqu'au 17 décembre 2025
, date à laquelle la saison 2 de Fallout sera officiellement disponible sur Amazon Prime Video.
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