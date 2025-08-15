Fallout série TV : Ce nouveau teaser dévoile un détail qui va ravir les joueurs

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 15 août 2025 à 14h33
Alors que les plus impatients comptent les heures jusqu'à la diffusion du prochain trailer de la série Fallout, une affiche promotionnelle montre notre trio de héros dans un lieu emblématique de la franchise.
Fallout série TV : Ce nouveau teaser dévoile un détail qui va ravir les joueurs
La saison 2 de Fallout n'arrivera sur nos écrans qu'à la toute fin de l'année, mais l'enthousiasme grandit chez les spectateurs. Si un croosover a déjà été confirmé avec Fallout 76, les informations concernant l'histoire de cette nouvelle saison sont révélées au compte-goutte. La prochaine révélation surviendra d'ailleurs dans quelques jours seulement. Mais pour patienter jusque là, le compte X/Twitter officiel des Game Awards a partagé une nouvelle affiche de la saison 2. 

L'un des lieux les plus emblématiques de la franchise sera visible dans ces nouveaux épisodes

Sur celle-ci, Lucy, La Goule, Maximus et CX404 avançant d'un pas déterminé vers les spectateurs. Mais si une ville se profile en arrière-plan, l'imposant panneau de New Vegas se distingue juste derrière le quatuor vedette de la série. Ce simple détail a suffi à provoquer la joie des joueurs les plus anciens. En effet, Fallout: New Vegas reste l'un des opus préférés de la communauté et savoir que Lucy va s'en rendre enchante déjà certains. 

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En soi, la nouvelle n'est pas surprenante pour celles et ceux qui surveillent de près l'actualité de la série Fallout. Dans un récent communiqué, il avait été précisé que cette nouvelle saison « reprendra dans le sillage de l'épisode final épique de la Saison 1 et entraînera le public dans un voyage à travers les terres désolées du Mojave jusqu'à la ville post-apocalyptique de New Vegas ».

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Quand sera-t-il possible de voir le nouveau trailer de la saison 2 de Fallout ?

Cette affiche est un petit bonus bienvenu pour patienter jusqu'à l'Opening Night Live de la gamescon 2025. Lors de cette cérémonie d'ouverture, un nouveau trailer va être diffusé, permettant d'avoir un nouvel aperçu de ce que la série nous réserve. Alors si vous ne voulez pas manquer la première diffusion de cette bande-annonce, nous vous donnons rendez-vous le 19 août à 20h00 sur YouTube ou sur Twitch !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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