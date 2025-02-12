Fallout : La saison 2 va « exploser » la première, et sera donc bien meilleure

Fallout 76 date sa mise à jour next-gen, en même temps que le patch The Slasher
Fallout 76 va très prochainement se doter de versions sur les dernières consoles, en même temps qu'une nouvelle mise à jour, baptisée The Slasher.
Nous sommes en plein tournage, depuis novembre, et je peux vous dire que j'ai trouvé la première saison extraordinaire. Personnellement, j'en ai été très satisfait. Cette saison [la saison 2] explose tout [...] Ce sera vraiment quelque chose. J'ai hâte que les gens la voient. Nous travaillons très dur pour que cela soit à la hauteur.Des mots très rassurants et qui feront, très certainement, plaisir à toutes celles et ceux qui sont impatients de découvrir les prochaines aventures de Lucy (incarnée par Ella Purnell), narrées dans la saison 2 de la série Fallout. Toutefois, pour la visionner, il va falloir attendre encore un certain temps car la saison 2 de la série TV Fallout ne dispose pas de date de sortie à ce jour. Celle-ci pourrait débarquer qu'en 2026.
Si vous n'avez pas encore regardé la saison 1 de la série Fallout, sachez que celle-ci est disponible sur Prime Video et comporte 8 épisodes au total.
Walton Goggins teases #Fallout Season 2 : “I thought Season 1 was extraordinary… This blows it out of the water” pic.twitter.com/B1BmmGC8t3— Deadline (@DEADLINE) February 11, 2025
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