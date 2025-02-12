Fallout : La saison 2 va « exploser » la première, et sera donc bien meilleure

L'acteur Walton Goggins, qui incarne la Goule dans la série TV Fallout, a récemment déclaré que la deuxième saison va être bien meilleure que la première.

La saison 2 de la série TV Fallout serait meilleure que la première

Nous sommes en plein tournage, depuis novembre, et je peux vous dire que j'ai trouvé la première saison extraordinaire. Personnellement, j'en ai été très satisfait. Cette saison [la saison 2] explose tout [...] Ce sera vraiment quelque chose. J'ai hâte que les gens la voient. Nous travaillons très dur pour que cela soit à la hauteur.

Walton Goggins teases #Fallout Season 2 : “I thought Season 1 was extraordinary… This blows it out of the water” pic.twitter.com/B1BmmGC8t3 — Deadline (@DEADLINE) February 11, 2025

Depuis le mois d'avril 2024, les téléspectateurs et téléspectatrices, fans ou non de l'univers post-apocalyptique de Bethesda, peuvent regarder la saison 1 de la série TV Fallout. Celle-ci a, d'ailleurs, été grandement appréciée par la communauté. De ce fait, de nombreuses personnes attendent avec impatienceEn effet,. Walton Goggins a, notamment, déclaré :Des mots très rassurants et qui feront, très certainement, plaisir à toutes celles et ceux qui sont impatients de découvrir les prochaines aventures de Lucy (incarnée par Ella Purnell), narrées dans la saison 2 de la série Fallout. Toutefois, pour la visionner, il va falloir attendre encore un certain temps car la saison 2 de la série TV Fallout ne dispose pas de date de sortie à ce jour. Celle-ci pourrait débarquer qu'en 2026.Si vous n'avez pas encore regardé la saison 1 de la série Fallout, sachez que celle-ci est disponible sur Prime Video et comporte 8 épisodes au total.