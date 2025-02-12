Fallout : La saison 2 va « exploser » la première, et sera donc bien meilleure

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 février 2025 à 14h45
L'acteur Walton Goggins, qui incarne la Goule dans la série TV Fallout, a récemment déclaré que la deuxième saison va être bien meilleure que la première.
Fallout : La saison 2 va « exploser » la première, et sera donc bien meilleure
Depuis le mois d'avril 2024, les téléspectateurs et téléspectatrices, fans ou non de l'univers post-apocalyptique de Bethesda, peuvent regarder la saison 1 de la série TV Fallout. Celle-ci a, d'ailleurs, été grandement appréciée par la communauté. De ce fait, de nombreuses personnes attendent avec impatience la saison 2 de la série TV Fallout, qui serait bien plus extraordinaire que la première, selon l'un de ses acteurs.

La saison 2 de la série TV Fallout serait meilleure que la première

En effet, l'acteur Walton Goggins, qui joue la Goule, s'est exprimé au micro des journalistes de Deadline à propos de la saison 2 de la série TV Fallout. Ce dernier a ainsi expliqué que cette nouvelle saison surpassera grandement la première. Walton Goggins a, notamment, déclaré : 
Nous sommes en plein tournage, depuis novembre, et je peux vous dire que j'ai trouvé la première saison extraordinaire. Personnellement, j'en ai été très satisfait. Cette saison [la saison 2] explose tout [...] Ce sera vraiment quelque chose. J'ai hâte que les gens la voient. Nous travaillons très dur pour que cela soit à la hauteur.
Des mots très rassurants et qui feront, très certainement, plaisir à toutes celles et ceux qui sont impatients de découvrir les prochaines aventures de Lucy (incarnée par Ella Purnell), narrées dans la saison 2 de la série Fallout. Toutefois, pour la visionner, il va falloir attendre encore un certain temps car la saison 2 de la série TV Fallout ne dispose pas de date de sortie à ce jour. Celle-ci pourrait débarquer qu'en 2026.
Si vous n'avez pas encore regardé la saison 1 de la série Fallout, sachez que celle-ci est disponible sur Prime Video et comporte 8 épisodes au total.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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