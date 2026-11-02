Fallout : La saison 3 de la série franchit une nouvelle étape majeure

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 02 novembre 2026 à 14h27
Plusieurs acteurs au casting de la série Fallout ont partagé une très bonne nouvelle sur leurs réseaux sociaux. La suite des aventures de Lucy et ses compagnons se rapproche un peu plus !
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Fallout : La saison 3 de la série franchit une nouvelle étape majeure

Si vous avez suivi la série Fallout, vous avez certainement eu envie de (re)lancer Fallout 4, Fallout: New Vegas ou encore Fallout 76. Cependant, l'envie la plus insistante de la communauté est sans conteste le visionnage de la saison 3 de la série. Amazon n'a pas encore annoncé de date de diffusion, mais de nouvelles informations sur celle-ci ont été partagées fin octobre.

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L'année 2026 était placée sous le signe du tournage de ce nouvel arc. Celle-ci se termine d'ailleurs de la manière la plus encourageante qui soit. En effet, plusieurs messages partagés sur X et sur Instagram par les acteurs eux-mêmes confirment que le tournage de cette nouvelle saison est officiellement terminé.

Le tournage de la troisième saison est bouclé

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Le 31 octobre 2026, une publication faite sur le compte Fallout News montrait une vidéo de la fête de fin de tournage organisée avec l'ensemble de la production. Mais quelques jours avant cette grande fiesta, d'autres figures de la série ont partagé la nouvelle.

Le 28 octobre, Walton Goggins a partagé une vidéo sur Instagram dans laquelle il racontait avoir retiré son maquillage de « La Goule » pour la toute dernière fois. Le lendemain, Jake Garber (maquilleur qui a notamment travaillé sur le personnage de Walton Goggins) confirmait que son travail était terminé.

Est-ce que cela signifie que la saison 3 de Fallout arrive bientôt ?

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Cette nouvelle est très encourageante, car cela signifie qu'il ne reste que la post-production et le montage à faire avant de découvrir les nouveaux épisodes de la série. Néanmoins, il faudra encore patienter avant de pouvoir retrouver les personnages de Fallout. 

À l'heure où ces lignes sont rédigées, Amazon n'a toujours pas communiqué de date ou de fenêtre de sortie pour la série. Mais pour faire patienter les admirateurs de la licence, la plateforme va ajouter à son catalogue Fallout Shelter: The Experiment, un programme mêlant compétition et télé-réalité. Ce dernier sera disponible dès le 13 janvier 2027 sur Amazon Prime Video.

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Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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