Fallout 76 va célébrer Halloween avec un événement spécial

Début : 29 octobre à 18 h.

Fin 2 novembre à 18 h.

PC Édition Standard → 11,99 € au lieu de 40 € Édition Tricentennial → 19,99 € au lieu de 80 €

Xbox One Édition Standard → 22,98 € au lieu de 70 €



Suite à l'annonce de la nouvelle mise à jour, nommée Aube d'Acier, qui apportera la Confrérie de l'Acier durant le mois de décembre , Bethesda a également annoncé quepour (re)découvrir l'événementdans les Appalaches.Le coup d'envoi sera donné le 29 octobre prochain,. Une fête sera alors organisée, et vous devrez tenter de protéger les Protectrons avec vos amis. Plus les Protectrons arrivent nombreux au centre de la ville, plus vos récompenses seront intéressantes, comme des masques festifs de Fastnacht échangeables.Voici les dates et heures pour participer à l'événement :Plus d'informations peuvent être trouvées sur le site officiel . Naturellement, moult cosmétiques seront également disponibles à l'achat via la boutique, ou gratuitement, dont la liste est visible ici est, pour rappel, disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, notre partenaire Instant Gaming vous le propose à un moindre prix sur les plateformes suivantes :