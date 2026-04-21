Fallout 76 n'a pas dit son dernier mot, les développeurs ont « des projets pour les années à venir »

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 avril 2026 à 11h23
Le directeur de Fallout 76, Jon Rush, s'est récemment exprimé à propos de l'avenir du jeu, qui ne devrait pas manquer de nouveaux contenus.
Fallout 76 n'a pas dit son dernier mot, les développeurs ont « des projets pour les années à venir »

Depuis des années maintenant, Fallout 76 est sans cesse alimenté de nouveautés, introduites par le biais de mises à jour majeures et gratuites. L'équipe de développement en charge de Fallout 76 ne compte, d'ailleurs, pas s'arrêter en chemin, d'autant plus que les idées ne manquent pas.

De nombreux projets et idées pour l'avenir de Fallout 76

fallout-76-camp
En effet, comme reporté par The Gamer, le directeur de Fallout 76, Jon Rush, a dit quelques mots à propos du titre lors des BAFTA Game Awards de cette année 2026. Ainsi, Jon Rush a expliqué que Fallout 76 n'est pas prêt à tirer sa révérence car les développeurs ont beaucoup d'idées et projets

Tout cet engouement autour de Fallout, tant grâce aux jeux que nous avons sortis par le passé qu'à la série, ça donne des ailes à l'équipe. Je ne dirais pas que ça a été une grande pression, car nous avons tellement d'idées que nous ne savons pas par où commencer, mais ça a été très amusant d'élargir l'univers à notre manière. Nous avons des projets pour les années à venir, donc ça ne fera que s'améliorer et prendre de l'ampleur à partir de là.

De ce fait, et comme vous l'aurez compris, Fallout 76 devrait accueillir de plus amples nouveaux contenus à l'avenir. D'ailleurs, l'équipe de développement a déjà une idée d'un élément sur lequel elle souhaite travailler. 

 

Davantage de densité pour Fallout 76

fallout-76-visuel
Au début de l'année 2026, et plus précisément en février, Jon Rush avait expliqué vouloir rendre Fallout 76 « plus dense » à l'avenir, et ainsi travaillé sur l'intérieur de la carte, plutôt que sur son expansion : « Nous avons réussi à agrandir la carte à plusieurs reprises, ce qui a permis d'élargir l'espace de jeu. Pour l'année prochaine, je souhaite vraiment que nous nous concentrions davantage sur l'intérieur du jeu, plutôt que sur ses périphériques, afin de le rendre plus dense ».

À lire également

Fallout 76 : Son directeur créatif veut le rendre « plus dense »

Fallout 76 : Son directeur créatif veut le rendre « plus dense »
 
Reste à savoir ce que les développeurs de Fallout 76 nous réservent pour l'avenir. Rappelons, en guise de conclusion, que le titre est disponible sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS4, Xbox One et PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Fallout 76 : Une nouvelle extension, en lien avec Fallout 3, est prévue
Fallout 76 20 juillet 2026

Fallout 76 : Une nouvelle extension, en lien avec Fallout 3, est prévue

Bethesda a annoncé, il y a très peu de temps, que Fallout 76 recevra une nouvelle extension en 2027.
Fallout 76 est-il cross-play ?
Fallout 76 24 juin 2026

Fallout 76 est-il cross-play ?

La communauté se demande si Fallout 76 dispose de la fonctionnalité cross-play. Nous vous donnons la réponse.
Fallout : La saison 3 de la série TV ira par-delà les jeux
Fallout 76 23 juin 2026

Fallout : La saison 3 de la série TV ira par-delà les jeux

Todd Howard a, récemment, évoqué la saison 3 de la série TV Fallout, qui proposera de la nouveauté pour les joueurs de la licence.

commentaire (0)