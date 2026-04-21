Fallout 76 n'a pas dit son dernier mot, les développeurs ont « des projets pour les années à venir »

Le directeur de Fallout 76, Jon Rush, s'est récemment exprimé à propos de l'avenir du jeu, qui ne devrait pas manquer de nouveaux contenus.

Depuis des années maintenant, Fallout 76 est sans cesse alimenté de nouveautés, introduites par le biais de mises à jour majeures et gratuites. L'équipe de développement en charge de Fallout 76 ne compte, d'ailleurs, pas s'arrêter en chemin, d'autant plus que les idées ne manquent pas.

De nombreux projets et idées pour l'avenir de Fallout 76



En effet, comme reporté par The Gamer, le directeur de Fallout 76, Jon Rush, a dit quelques mots à propos du titre lors des BAFTA Game Awards de cette année 2026. Ainsi, Jon Rush a expliqué que Fallout 76 n'est pas prêt à tirer sa révérence car les développeurs ont beaucoup d'idées et projets :

Tout cet engouement autour de Fallout, tant grâce aux jeux que nous avons sortis par le passé qu'à la série, ça donne des ailes à l'équipe. Je ne dirais pas que ça a été une grande pression, car nous avons tellement d'idées que nous ne savons pas par où commencer, mais ça a été très amusant d'élargir l'univers à notre manière. Nous avons des projets pour les années à venir, donc ça ne fera que s'améliorer et prendre de l'ampleur à partir de là.

De ce fait, et comme vous l'aurez compris, Fallout 76 devrait accueillir de plus amples nouveaux contenus à l'avenir. D'ailleurs, l'équipe de développement a déjà une idée d'un élément sur lequel elle souhaite travailler.

Fallout 76 Devs Have More Ideas Than They "Know What To Do With" https://t.co/6eVL26ZjHS pic.twitter.com/9fL0HMUuTP — TheGamer (@thegamerwebsite) April 20, 2026

Davantage de densité pour Fallout 76



Au début de l'année 2026, et plus précisément en février, Jon Rush avait expliqué vouloir rendre Fallout 76 « plus dense » à l'avenir, et ainsi travaillé sur l'intérieur de la carte, plutôt que sur son expansion : « Nous avons réussi à agrandir la carte à plusieurs reprises, ce qui a permis d'élargir l'espace de jeu. Pour l'année prochaine, je souhaite vraiment que nous nous concentrions davantage sur l'intérieur du jeu, plutôt que sur ses périphériques, afin de le rendre plus dense ».



Reste à savoir ce que les développeurs denous réservent pour l'avenir. Rappelons, en guise de conclusion, que le titre est disponible sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS4, Xbox One et PC.