Fallout 76 : Son directeur créatif veut le rendre « plus dense »

Le directeur créatif de Fallout 76 a indiqué vouloir se concentrer sur l'intérieur de la carte, afin de rendre le jeu plus dense.

Plus de densité pour Fallout 76 à l'avenir

Nous avons réussi à agrandir la carte à plusieurs reprises, ce qui a permis d'élargir l'espace de jeu. Pour l'année prochaine, je souhaite vraiment que nous nous concentrions davantage sur l'intérieur du jeu plutôt que sur ses périphériques, afin de le rendre plus dense.

After expanding the Fallout 76 map with Burning Springs, creative director Jon Rush says he wants to "make the game thicker" this year, adding "new ways to engage with existing content" instead of spreading things too thinly #Fallout76https://t.co/r83IqiWTqw — PCGamesN (@PCGamesN) February 1, 2026

« De nouveaux systèmes ou de nouvelles façons d'interagir avec le contenu existant »

Il y a des considérations techniques à prendre en compte, nous ne pouvons donc pas simplement continuer à agrandir la carte. Il reste beaucoup d'espace inutilisé sur la carte existante dans le jeu, que nous pourrions peut-être ouvrir à l'avenir si cela sert les histoires que nous voulons raconter.

Depuis son lancement,a reçu de nombreuses mises à jour de contenu, qui ont notamment fait évoluer la carte. D'ailleurs,En effet, au cours d'une interview avec les journalistes de PCGamesN,. Ainsi,, notamment en se concentrant sur la carte actuelle, et plus précisément son « intérieur » :Ainsi,. Il ne serait donc plus question d'élargir la carte, mais plutôt d'en étoffer son contenu, pour le moment.De ce fait,. À ce propos, Jon Rush a ajouté : « De nouveaux systèmes ou de nouvelles façons d'interagir avec le contenu existant, tout cela est au programme cette année ».Reste à savoir ce que les développeurs denous réservent précisément pour l'avenir. Nul doute que nous en saurons plus en temps et en heure. Pour conclure, rappelons queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS4, Xbox One et PC.