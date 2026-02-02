Fallout 76 : Son directeur créatif veut le rendre « plus dense »

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 février 2026 à 17h39
Le directeur créatif de Fallout 76 a indiqué vouloir se concentrer sur l'intérieur de la carte, afin de rendre le jeu plus dense.
Fallout 76 : Son directeur créatif veut le rendre « plus dense »
Depuis son lancement, Fallout 76 a reçu de nombreuses mises à jour de contenu, qui ont notamment fait évoluer la carte. D'ailleurs, le directeur créatif du titre s'est, récemment, exprimé à ce sujet et souhaite que Fallout 76 devienne « plus dense ».

Plus de densité pour Fallout 76 à l'avenir

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En effet, au cours d'une interview avec les journalistes de PCGamesN, le directeur créatif de Fallout 76, Jon Rush, a dit quelques mots à propos de l'avenir du jeu. Ainsi, Jon Rush a expliqué vouloir rendre Fallout 76 « plus dense », notamment en se concentrant sur la carte actuelle, et plus précisément son « intérieur » :
Nous avons réussi à agrandir la carte à plusieurs reprises, ce qui a permis d'élargir l'espace de jeu. Pour l'année prochaine, je souhaite vraiment que nous nous concentrions davantage sur l'intérieur du jeu plutôt que sur ses périphériques, afin de le rendre plus dense.
Ainsi, les joueurs et les joueuses de Fallout 76 peuvent s'attendre à des nouveautés, qui seront proposées dans les zones de jeu actuelles, à l'avenir. Il ne serait donc plus question d'élargir la carte, mais plutôt d'en étoffer son contenu, pour le moment.


« De nouveaux systèmes ou de nouvelles façons d'interagir avec le contenu existant »

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De ce fait, l'équipe de développement compte approfondir la zone jouable de Fallout 76. À ce propos, Jon Rush a ajouté : « De nouveaux systèmes ou de nouvelles façons d'interagir avec le contenu existant, tout cela est au programme cette année ». Ce désir de rendre le jeu plus dense s'explique également d'un point de vue technique
Il y a des considérations techniques à prendre en compte, nous ne pouvons donc pas simplement continuer à agrandir la carte. Il reste beaucoup d'espace inutilisé sur la carte existante dans le jeu, que nous pourrions peut-être ouvrir à l'avenir si cela sert les histoires que nous voulons raconter.
Reste à savoir ce que les développeurs de Fallout 76 nous réservent précisément pour l'avenir. Nul doute que nous en saurons plus en temps et en heure. Pour conclure, rappelons que Fallout 76 est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS4, Xbox One et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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